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Huracanes acechan la Riviera Maya: Quintana Roo activa plan preventivo ante la temporada de ciclones 2026

La gobernadora Mara Lezama llamó a la población a mantenerse informada mediante fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil

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Autoridades prevén una temporada activa con hasta 36 ciclones tropicales en el Atlántico y el Pacífico.
Autoridades prevén una temporada activa con hasta 36 ciclones tropicales en el Atlántico y el Pacífico.

Con el inicio oficial de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026 en el océano Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México, el gobierno de Quintana Roo puso en marcha un amplio operativo preventivo para hacer frente a posibles fenómenos hidrometeorológicos que pudieran afectar a la entidad durante los próximos seis meses.

La gobernadora Mara Lezama encabezó la instalación del Comité Operativo para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, organismo encargado de coordinar acciones entre autoridades federales, estatales y municipales para proteger a la población y a los millones de turistas que visitan anualmente el Caribe Mexicano.

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La temporada comenzó este 1 de junio y concluirá el próximo 30 de noviembre, periodo en el que especialistas prevén una actividad importante en las cuencas del Atlántico y el Pacífico.

El estado contará con más de 4 mil brigadistas y 834 refugios para atender posibles emergencias.
El estado contará con más de 4 mil brigadistas y 834 refugios para atender posibles emergencias.

Pronostican hasta 36 ciclones tropicales en ambas cuencas oceánicas

De acuerdo con estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante 2026 podrían desarrollarse entre 29 y 36 ciclones tropicales en el Atlántico y el Pacífico.

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Para la región del Atlántico, el Caribe y el Golfo de México se espera la formación de entre 11 y 15 sistemas tropicales.

El primer fenómeno que alcance la categoría de tormenta tropical llevará el nombre de Arthur.

Las autoridades meteorológicas aclararon que estas cifras corresponden a los sistemas que podrían formarse durante la temporada y no necesariamente representan el número de ciclones que impactarán territorio mexicano.

Para esta temporada se prevé la formación de entre 29 y 36 ciclones tropicales en el Atlántico y el Pacífico.
Para esta temporada se prevé la formación de entre 29 y 36 ciclones tropicales en el Atlántico y el Pacífico.

Además, los modelos climáticos prevén un incremento de lluvias en diversas regiones del país durante junio, impulsado por la interacción de ondas tropicales, ciclones y el monzón mexicano, Quintana Roo es uno de los estados con mayor potencial de lluvias intensas

Más de 4 mil brigadistas y 834 refugios estarán disponibles

Como parte de la estrategia preventiva, el Comité Operativo quedó conformado por 15 subcomités especializados integrados por dependencias de los tres niveles de gobierno.

La entidad dispondrá de una fuerza de respuesta integrada por más de 4 mil brigadistas entre personal estatal y municipal, además de vehículos operativos, drones, generadores eléctricos, equipo de rescate y un Centro de Operaciones Móvil para atender posibles emergencias.

Entre las principales acciones anunciadas destacan:

  • 834 refugios temporales distribuidos en todo el estado.
  • Capacidad para atender a más de 75 mil personas.
  • 77 refugios de apertura inmediata.
  • 16 refugios destinados para mascotas.
  • Más de 300 vehículos operativos.
  • Equipo especializado de rescate y monitoreo.
  • Centro de Operaciones Móvil para contingencias.

La experiencia de décadas impulsa una cultura de prevención

La preparación de Quintana Roo responde también a la experiencia acumulada tras décadas de enfrentar huracanes de gran intensidad.

La entidad ha sido escenario de algunos de los ciclones más devastadores registrados en México.

La experiencia de décadas ha permitido fortalecer los sistemas de prevención y respuesta ante desastres naturales. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)
La experiencia de décadas ha permitido fortalecer los sistemas de prevención y respuesta ante desastres naturales. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

Entre ellos destacan Janet, que destruyó gran parte de Chetumal en 1955; Gilberto, considerado durante años el “huracán del siglo” tras impactar Cancún en 1988; y Wilma, que en 2005 permaneció cerca de 48 horas sobre la zona norte del estado, provocando severos daños en infraestructura turística, playas y viviendas.

En años más recientes, fenómenos como Dean, Delta, Zeta y Grace también pusieron a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y de la población.

Estas experiencias impulsaron el fortalecimiento de protocolos de construcción, sistemas de alerta temprana y programas de protección civil que actualmente colocan a Quintana Roo entre los estados con mayor preparación frente a fenómenos meteorológicos.

Lanzan campaña para fortalecer la prevención ciudadana

Como parte de las acciones para esta temporada, el gobierno estatal anunció la campaña “Triple A: Atent@s, Alerta y A Salvo”, cuyo objetivo es promover la cultura de la prevención y fomentar que la población consulte exclusivamente información oficial.

Se instalaron mesas de prevención para coordinar acciones y reforzar la atención ante posibles emergencias.
Se instalaron mesas de prevención para coordinar acciones y reforzar la atención ante posibles emergencias.

Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes y visitantes para mantenerse informados a través de los avisos emitidos por Protección Civil, Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, especialmente durante los meses de mayor actividad ciclónica.

Con una infraestructura reforzada, una amplia red de refugios y mecanismos de coordinación entre instituciones, Quintana Roo busca reducir riesgos ante una temporada que podría caracterizarse por una elevada actividad meteorológica en el Caribe y el Golfo de México, regiones históricamente expuestas al impacto de huracanes y tormentas tropicales.

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