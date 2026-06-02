Unos pasos clave y productos habituales ayudan a prevenir la suciedad y los riesgos para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza regular del inodoro es fundamental para mantener la higiene en el hogar y prevenir la acumulación de bacterias y malos olores.

Definir la frecuencia adecuada y elegir los productos correctos permite realizar esta tarea de forma eficiente y segura.

Desde desinfectantes especializados hasta alternativas como el vinagre y el bicarbonato, existen opciones accesibles para lograr una limpieza profunda y proteger la salud de la familia.

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Eligiendo los materiales correctos y aprovechando opciones accesibles es posible lograr buenos resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con qué frecuencia se recomienda limpiar el inodoro y cuáles son los mejores productos para hacerlo

La frecuencia recomendada para limpiar el inodoro depende del uso y la cantidad de personas en el hogar, pero en general se sugiere una limpieza completa al menos una vez por semana, según información de Mayo Clinic.

Por su parte, en baños de uso frecuente o con varias personas, es recomendable hacerlo cada 2 o 3 días para evitar acumulación de suciedad y bacterias.

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Mejores productos para limpiar el inodoro:

Desinfectantes con cloro: El cloro elimina bacterias, virus y hongos. Se puede usar en gel o líquido, aplicando en las paredes y el fondo del inodoro.

Limpiadores específicos para inodoros: Productos en gel o líquidos diseñados para sanitarios, que además de desinfectar ayudan a eliminar manchas y sarro.

Vinagre blanco: Sirve como alternativa natural para desinfectar, eliminar malos olores y manchas leves. Puede mezclarse con bicarbonato de sodio para potenciar el efecto limpiador.

Bicarbonato de sodio: Ayuda a eliminar manchas y neutralizar olores. Espolvorea en el inodoro y frota con el cepillo.

Cepillo para inodoro: Indispensable para frotar las superficies y remover suciedad adherida.

Evita mezclar productos químicos, especialmente cloro y amoníaco, por el riesgo de generar gases tóxicos. Siempre usa guantes y ventila el área durante la limpieza.

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La limpieza regular del inodoro con desinfectantes especializados previene bacterias y malos olores en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso para lavar el inodoro de manera efectiva

Aquí tienes un método práctico y seguro para lavar el inodoro de forma efectiva:

Reúne los materiales: Guantes de limpieza, cepillo para inodoro, desinfectante (con cloro o específico para sanitarios), esponja o trapo, vinagre blanco (opcional) y bicarbonato de sodio (opcional). Aplica el desinfectante: Coloca el producto desinfectante en gel o líquido en las paredes internas y el fondo del inodoro. Si usas vinagre y bicarbonato, vierte primero el bicarbonato y luego el vinagre alrededor de la taza. Deja actuar: Permite que el producto repose entre 10 y 15 minutos. Esto ayuda a desinfectar y aflojar manchas o sarro. Cepilla bien todas las superficies: Usa el cepillo para frotar enérgicamente el interior, asegurándote de limpiar bajo el borde de la taza y en el fondo. Limpia el exterior y la tapa: Con una esponja o trapo húmedo y un poco de desinfectante, limpia la tapa, el asiento, la base y el tanque del inodoro. Acciona la descarga: Tira de la palanca para enjuagar el interior y eliminar los residuos de producto y suciedad. Enjuaga y desinfecta el cepillo: Al terminar, enjuaga el cepillo con agua caliente y un poco de desinfectante. Permite que se seque al aire.

Consejo: Ventila el baño y usa siempre guantes. No mezcles productos de limpieza diferentes para evitar reacciones químicas peligrosas.