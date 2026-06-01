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CJNG está detrás de la construcción del túnel entre México y EEUU: aseguran 4 personas y millones de dólares en cocaína

El Departamento de Justicia identificó un intento de contrabando de drogas a finales de mayo

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CJNG está detrás de la construcción del túnel entre México y EEUU: hay cuatro detenidos y millones de dólares en cocaína
Los hechos fueron dados a conocer por las autoridades estadounidenses (Facebook/U.S. Attorney's Office for the Southern District of California﻿)

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el grupo criminal responsable de la construcción del túnel que conecta entre México y Estados Unidos, según detallaron autoridades de esta última nación.

Además, el Departamento de Justicia añadió en una conferencia de prensa del 1 de junio que como resultado de las operaciones fueron asegurados millones de dólares en cocaína y fueron detenidos cuatro integrantes del grupo criminal.

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“HSI y los demás socios del grupo de trabajo de Seguridad Nacional llevaron a cabo una compleja investigación a largo plazo dirigida al Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos miembros fueron responsables de la construcción de un túnel subterráneo utilizado para el contrabando de narcóticos”, es parte de lo expuesto por las autoridades.

Cabe destacar que apenas un día antes la Fiscalía General de la República (FGR) informó la desarticulación del túnel entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California, el cual contaba con un mecanismo deslizante.

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El video muestra un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana, Baja California, donde agentes exploran un túnel clandestino de 265 metros de longitud y 6.3 metros de profundidad. Se observa la infraestructura interna del túnel, incluyendo soportes de madera, iluminación y tuberías. Además, se visualiza el decomiso de sustancias ilícitas como posible marihuana y píldoras moradas. Este túnel transfronterizo, que conecta de México a Estados Unidos, fue localizado en una vivienda utilizada para almacenamiento y tráfico.

Cocaína vale más que el fentanilo en San Diego, es el sustento de los cárteles

Durante la conferencia reciente las autoridades destacaron que hay cuatro personas detenidas, presuntos miembros del grupo criminal mencionado, que están bajo procesamiento por diversas incautaciones que suman más de una tonelada de cocaína, sustancia que fue valorada en 45 mil millones de dólares.

Las autoridades estadounidenses establecen que el valor de la cocaína en San Diego es aproximadamente 10 veces mayor que el de la metanfetamina y tres veces más que el del fentanilo. Lo anterior ha derivado en un aumento de 42% en los aseguramientos en la zona suroeste de la frontera entre el 2024 y el 2025, tendencia que continúa.

Los cárteles, como el CJNG, han intensificado drásticamente sus esfuerzos para importar cocaína, un producto sumamente rentable, a Estados Unidos […] La cocaína es ahora el sustento de los cárteles, y lo que vemos hoy aquí representa un duro golpe para su sistema
Encuentran túnel deslizante entre Tijuana y San Diego, California, para el trasiego de drogas
Parte de lo hallado por las autoridades mexicanas (FGR)

Acusaciones contra cuatro hombres

La Fiscalía de los Estados Unidos presentó cargos contra cuatro personas ligadas con la incautación de la tonelada de cocaína el descubrimiento del túnel transfronterizo.

Gregorio Epifanio Hernández López, de San Diego, California, está acusado de conspirar para usar un túnel transfronterizo y de conspirar para importar y distribuir cocaína.

Los otros tres acusados ​​son José Jiménez, de San Diego; Brandon Escalante Sandoval, de México; y Antonio Cortez, también de México. Dichos sujetos son acusados de conspirar para distribuir cocaína importada a través del túnel.

Asimismo, las autoridades añadieron el pasado 29 de mayo agentes de de seguridad vieron a los ahora detenidos cuando trataban de contrabandear su primer cargamento de droga desde el punto de inicio del túnel hasta San Diego, para lo anterior hicieron uso de cajas. bolsas y congeladores, los cuales eran distribuidos de manera terrestre.

Los cuatro sujetos mencionados fueron detenidos cuando trataban de introducir la droga a territorio estadounidense, lo que también resultó en la incautación de 851 paquetes de cocaína que dieron un peso de 2 mil 406 libras.

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