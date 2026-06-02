México

Sonido La Changa anuncia tocada gratis en Paseo de la Reforma por su 58 aniversario

Ramón Rojo Villa, creador de Sonido La Changa, celebra 58 años del concepto con un desfile sobre Paseo de la Reforma, prometiendo luces y el sonido legendario que lo hizo famoso desde las fiestas en Tepito

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Sonido La Changa celebrará su 58 aniversario en Paseo de la Reforma con un evento gratuito el 13 de junio (IG)
Sonido La Changa celebrará su 58 aniversario en Paseo de la Reforma con un evento gratuito el 13 de junio (IG)

Sonido La Changa vuelve a Paseo de la Reforma con un festejo gratuito el sábado 13 de junio, cuando el proyecto fundado por Ramón Rojo Villa celebrará su aniversario 58 con un recorrido móvil desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta la Torre del Caballito, según informó la cuenta oficial del sonidero y del propio músico.

El anuncio precisa que la celebración tendrá como eje un “carro alegórico monumental” con luces y su “sonido legendario”, de acuerdo con la publicación oficial. Hasta ahora no se ha informado la hora de inicio ni cuánto durará el recorrido.

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La presentación marca los 58 años de un sonidero nacido en 1968 en Tepito, colonia donde Ramón Rojo Villa comenzó a ambientar fiestas con un tocadiscos de bulbos. Con el tiempo, ese trabajo se convirtió en una referencia de la cultura sonidera de la Ciudad de México.

El recorrido móvil de Sonido La Changa partirá de la Diana Cazadora y llegará hasta la Torre del Caballito en Ciudad de México (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
El recorrido móvil de Sonido La Changa partirá de la Diana Cazadora y llegará hasta la Torre del Caballito en Ciudad de México (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Un recorrido sonidero en pleno Reforma

La ruta anunciada para el sábado 13 de junio comenzará en la Glorieta de la Diana Cazadora y avanzará por Avenida Paseo de la Reforma con dirección al centro. La meta será la Torre del Caballito, en el cruce de Avenida Juárez y Reforma.

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La organización no ha dado a conocer si habrá cierres viales, horarios de salida o paradas intermedias.

El proyecto fue creado por Ramón Rojo Villa, originario del barrio de Tepito en la Ciudad de México. El apodo “La Changa” proviene de un personaje de la radionovela Chucho el Roto, de la que Rojo era seguidor desde niño; después su familia y su abuela empezaron a llamarlo así, y el nombre quedó ligado tanto a él como al sonido.

El evento destaca la tradición sonidera de Tepito, cuna donde Ramón Rojo Villa fundó Sonido La Changa en 1968
El evento destaca la tradición sonidera de Tepito, cuna donde Ramón Rojo Villa fundó Sonido La Changa en 1968

Ramón Rojo llevó el sonido de fiestas de barrio a presentaciones en México y Estados Unidos

Lo que empezó en fiestas de colonia con discos de acetato y un sistema básico de audio creció hasta convertirse en un proyecto con equipos de sonido e iluminación de gran capacidad, transportados en tractocamiones para presentaciones masivas en México y en Estados Unidos, según el texto fuente.

La propuesta de Ramón Rojo Villa se volvió identificable por el intercambio entre música y voz: mientras suenan cumbia, salsa y guaracha, la persona al micrófono anima la pista y manda saludos personalizados a los asistentes. Ese formato se convirtió en una de las marcas del ambiente sonidero y en una referencia para otros espectáculos del mismo tipo.

Sonido "La Changa"
Sonido La Changa revolucionó la cultura popular llevando fiestas de barrio hasta escenarios en México y Estados Unidos (Instagram / @sonido_la_changa_internacional)

El intro “Cha, Cha, Cha, Changa” se volvió distintivo a partir de una sugerencia de la disquera Musart, inspirada en fórmulas usadas por otros sonideros como Polymarchs. Esa identidad sonora acompañó presentaciones durante más de cinco décadas.

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