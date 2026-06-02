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¿Qué número llevará cada jugador de México en el Mundial 2026? Esta es la lista completa

Los aficionados ya pueden conocer qué número llevará cada futbolista mexicano en el torneo de futbol más importante del planeta

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La FIFA confirmó los dorsales que lucirán los seleccionados durante el Mundial celebrado en México, Estados Unidos y Canadá. (Ilustración: Jesús F. Beltrán)
La FIFA confirmó los dorsales que lucirán los seleccionados durante el Mundial celebrado en México, Estados Unidos y Canadá. (Ilustración: Jesús F. Beltrán)

La Selección Mexicana ya tiene definidos los números que utilizarán sus futbolistas durante el Mundial 2026, torneo que arrancará el próximo 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. La numeración elegida por el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre refleja una combinación de experiencia y juventud en una plantilla que buscará trascender como anfitriona de la Copa del Mundo.

Más allá de ser simples cifras en una camiseta, los dorsales suelen quedar grabados en la memoria de los aficionados. Son parte de la identidad de los futbolistas y de los momentos que marcan la historia de cada torneo. Por ello, la revelación de los números oficiales de los 26 convocados también ofrece una fotografía de la generación que representará al país en la máxima competencia del fútbol.

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El portero Guillermo Ochoa, de México, aplaude durante el segundo tiempo del partido de preparación para la Copa del Mundo contra Australia, el sábado 30 de mayo de 2026, en Pasadena, California. (AP Foto/Kyusung Gong)
El portero Guillermo Ochoa, de México, aplaude durante el segundo tiempo del partido de preparación para la Copa del Mundo contra Australia, el sábado 30 de mayo de 2026, en Pasadena, California. (AP Foto/Kyusung Gong)

Uno de los casos más destacados es el de Guillermo Ochoa, quien portará nuevamente el histórico número 13 y se convertirá en uno de los pocos futbolistas en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo. El guardameta mexicano alcanzará una marca reservada para figuras de talla internacional como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, consolidando una trayectoria que comenzó precisamente en Alemania 2006.

La lista definitiva también confirma la presencia de varios jóvenes que vivirán su primera experiencia mundialista. De los 26 jugadores seleccionados por Javier Aguirre, un total de 14 participarán por primera vez en una justa mundialista, entre ellos nombres como Gilberto Mora, Mateo Chávez, Obed Vargas, Brian Gutiérrez y Armando González, quienes representan el futuro inmediato del balompié nacional.

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Los jugadores de México celebran tras un gol de Johan Vásquez (segundo desde la izquierda) durante la primera mitad de un partido de fútbol amistoso internacional contra Australia, el sábado 30 de mayo de 2026, en Pasadena, California. (Foto AP/Kyusung Gong)
Los jugadores de México celebran tras un gol de Johan Vásquez (segundo desde la izquierda) durante la primera mitad de un partido de fútbol amistoso internacional contra Australia, el sábado 30 de mayo de 2026, en Pasadena, California. (Foto AP/Kyusung Gong)

Por otra parte, la convocatoria dejó algunas ausencias importantes. Futbolistas como Marcel Ruiz, Luis Malagón, Rodrigo Huescas y Julián Araujo quedaron fuera debido a lesiones, mientras que Carlos Rodríguez, Germán Berterame, Diego Lainez, Richy Ledezma y Jordan Carrillo no lograron convencer al estratega mexicano durante el proceso de evaluación.

Antes de su debut mundialista, el Tri sostendrá un partido de preparación frente a Serbia el próximo 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez de Toluca. Posteriormente iniciará su camino en el Mundial 2026 contra Sudáfrica, para después enfrentar a Corea del Sur y República Checa en la fase de grupos.

El Tricolor definió la numeración que acompañará a sus futbolistas durante el sueño mundialista de 2026.
El Tricolor definió la numeración que acompañará a sus futbolistas durante el sueño mundialista de 2026.

Lista completa de dorsales de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

  • 1.- Raúl ‘Tala’ Rangel
  • 2.- Jorge Sánchez
  • 3.- César Montes
  • 4.- Edson Álvarez
  • 5.- Johan Vásquez
  • 6.- Erik Lira
  • 7.- Luis Romo
  • 8.- Álvaro Fidalgo
  • 9.- Raúl Jiménez
  • 10.- Alexis Vega
  • 11.- Santiago Gimenez
  • 12.- Carlos Acevedo
  • 13.- Guillermo Ochoa
  • 14.- Armando ‘Hormiga’ González
  • 15.- Israel Reyes
  • 16.- Julián Quiñones
  • 17.- Orbelín Pineda
  • 18.- Obed Vargas
  • 19.- Gilberto Mora
  • 20.- Mateo Chávez
  • 21.- César ‘Chino’ Huerta
  • 22.- Guillermo Martínez
  • 23.- Jesús Gallardo
  • 24.- Luis Chávez
  • 25.- Roberto ‘Piojo’ Alvarado
  • 26.- Brian Gutiérrez

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