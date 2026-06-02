Mundial 2026: ¿Será un día feriado para todos los trabajadores?

El anuncio de que la Copa Mundial de la FIFA 2026 se inaugurará en la Ciudad de México ha generado inquietud entre empleados y compañías sobre si la fecha del inicio del torneo será considerada día de descanso oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio de que la Copa Mundial de la FIFA 2026 se inaugurará en la Ciudad de México ha generado inquietud entre empleados y compañías sobre si la fecha del inicio del torneo será considerada día de descanso oficial, a tan solo 9 días del comienzo del campeonato.

La propuesta lanzada por Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina sugirió declarar el 11 de junio como feriado para favorecer la movilidad y la participación ciudadana en las celebraciones del torneo.

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Un mapa ilustrado detalla los accesos, rutas alternas y bloqueos viales alrededor del Estadio Azteca en Ciudad de México, mostrando el ambiente festivo del Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Habrá día feriado durante el Mundial 2026?

A pesar de la expectativa generada, hasta el momento el 11 de junio no se encuentra reconocido como día feriado oficial por le Ley Federal del Trabajo (LFT).

Cabe recordar que México albergará un total de 13 encuentros durante toda la justa mundialista que se dividirán en la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León.

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Días feriados en México

En México, la LFT contempla un total de 9 días de descanso obligatorio para todos los trabajadores del país.

1 de enero Primer lunes de febrero por la Constitución (5 de febrero) Tercer lunes de marzo por el natalicio de Benito Juárez (21 de marzo) 1 de mayo, Día del Trabajo 16 de septiembre, Independencia de México Tercer lunes de noviembre por la Revolución mexicana (20 de noviembre) 1 de octubre cada seis años, cuando corresponda la transmisión del Poder Ejecutivo Federal 25 de diciembre, Navidad El día que determinen las leyes federales y locales electorales para celebrar la jornada electoral en elecciones ordinarias

En respuesta a la reciente polémica en internet, la mandataria capitalina afirmó que la intención de las acciones propuestas es propiciar la participación local durante los encuentros internacionales de futbol en la capital

Todos los partidos que se jugarán en México

En la Ciudad de México, la selección mexicana protagonizará dos encuentros durante la fase de grupos en el Mundial 2026, incluido el partido inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio a las 15:00. El estadio capitalino también recibirá el duelo entre Uzbekistán y Colombia el 17 de junio a las 22:00, mientras que el cierre de la primera ronda para el conjunto azteca será frente a Chequia el 24 de junio a las 21:00. Posteriormente, el recinto albergará un duelo de dieciseisavos de final el 30 de junio a las 21:00, así como un partido de octavos de final el 5 de julio a las 20:00.

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ARCHIVO - Foto del 16 de octubre del 2025, del Estadio Akron desde el aire, una de las sedes de la Copa Mundial 2026 en Guadalajara, Jalisco, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

En Guadalajara, la selección nacional disputará su segundo compromiso del torneo, midiéndose a Corea del Sur el 18 de junio a las 21:00. La ciudad también será escenario del enfrentamiento entre Corea del Sur y Chequia el 11 de junio a las 22:00, el choque de Colombia ante RD Congo el 23 de junio a las 22:00 y el atractivo partido entre Uruguay y España el 26 de junio a las 22:00.

Los estadios Azteca, BBVA y Akron serán las sedes mexicanas del Mundial 2026 y recibirán partidos históricos de la Copa del Mundo. (Imagen por IA)

Por su parte, Monterrey acogerá dos encuentros de la selección de Túnez, que se medirá a Suecia el 14 de junio a las 22:00 y a Japón el 20 de junio a las 00:00. Además, el estadio regiomontano será testigo del duelo entre Sudáfrica y Corea del Sur el 24 de junio a las 21:00, así como de un enfrentamiento de dieciseisavos de final entre el primer lugar del Grupo F y el segundo del Grupo C el 29 de junio a las 21:00.

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