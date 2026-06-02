México

Regulación de maternidad subrogada en México será decisión de los estados

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso que la ciudadanía sea quien determine el futuro de esta práctica en el país

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Ilustración acuarela de una mujer embarazada abrazando su vientre a la izquierda, y a la derecha, personas de diversas etnias votando en urnas con megáfonos.
Una mujer embarazada simboliza el futuro mientras diversas personas participan en las elecciones, ejerciendo su derecho al voto para moldear el porvenir de la sociedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo determinó que la regulación de la maternidad subrogada en el país será responsabilidad de las entidades federativas, subrayando que no es imprescindible contar con una legislación a nivel nacional para abordar esta práctica.

“Hay que dejárselo a los Estados, hay otros temas que también le corresponden a los Estados, que no tienen por qué haber necesariamente una Ley Federal”, destacó la mandataria durante su conferencia de prensa de este martes 02 de junio, tras recordar que actualmente son muy pocas las entidades que han aprobado este mecanismo.

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Las declaraciones de la titular del Ejecutivo responden a las recientes exigencias de diversas organizaciones y colectivas, las cuales han señalado la urgencia de que el Estado prohíba o regule esta práctica. Estas agrupaciones advierten que la maternidad subrogada, que se caracteriza por un acuerdo donde una mujer gesta un embrión con fines altruistas o económicos, puede derivar en un tipo de explotación reproductiva que perpetúa las desigualdades económicas entre las mujeres más vulnerables.

La mandataria fue cuestionada sobre el tema, (Presidencia)

Ante este planteamiento, Sheinbaum Pardo calificó el asunto como “crítico” y reconoció la dificultad de fijar una postura individual. De acuerdo con la mandataria, el tema siempre tiene “una parte, digamos, a favor y una parte compleja, entonces es muy difícil emitir una opinión personal en estos casos”.

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La mandataria remarcó la necesidad de un debate abierto e insistió en que la discusión final debe darse en el ámbito estatal y social para decidir si se aprueba o no. “Hay que dejárselo a la sociedad, a ver qué lo decide”, concluyó.

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