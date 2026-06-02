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Cuáles son los síntomas tempranos que pueden avisarte que padeces hígado graso o cirrosis no alcohólica

En sus primeras etapas, rara vez presentan síntomas específicos, lo que dificulta su diagnóstico oportuno

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Qué síntomas pueden avisarte que padeces hígado graso y otras enfermedades hepáticas como cirrosis no alcohólica (Infobae México/ Jesús Aviles)
Qué síntomas pueden avisarte que padeces hígado graso y otras enfermedades hepáticas como cirrosis no alcohólica (Infobae México/ Jesús Aviles)

El hígado graso y la cirrosis no alcohólica son enfermedades hepáticas que avanzan de forma silenciosa.

En sus primeras etapas, rara vez presentan síntomas específicos, lo que dificulta su diagnóstico oportuno. Según la Guía de Práctica Clínica del IMSS y portales especializados en salud hepática, es fundamental conocer los signos tempranos y los factores de riesgo para buscar atención médica adecuada.

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Síntomas iniciales: fatiga y molestias digestivas inespecíficas

En la mayoría de los casos, tanto el hígado graso como la cirrosis no alcohólica no causan molestias evidentes en sus etapas iniciales. Las personas afectadas pueden experimentar:

  • Fatiga o cansancio extremo: Sensación persistente de debilidad y falta de energía, que no mejora con el descanso.
  • Malestar abdominal: Pesadez, dolor leve o sensación de inflamación en la parte superior derecha del abdomen, donde se localiza el hígado.
  • Problemas digestivos: Náuseas ligeras, pérdida del apetito o descenso involuntario de peso.

Estos síntomas suelen confundirse con problemas digestivos comunes o el estrés diario, por lo que muchas personas no los asocian con una enfermedad hepática.

Ilustración 3D de un hígado graso dañado con depósitos amarillos y naranjas e inflamación. Líneas azules transparentes lo rodean sobre fondo negro.
Síntomas iniciales: fatiga y molestias digestivas inespecíficas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manifestaciones de daño hepático avanzado

Cuando el daño progresa, sobre todo en el caso de la cirrosis, los síntomas se vuelven más notorios. Las señales de alerta incluyen:

  • Ictericia: Coloración amarilla en la piel y en la parte blanca de los ojos.
  • Retención de líquidos: Hinchazón visible en piernas, tobillos o acumulación de líquido en el abdomen (ascitis).
  • Cambios en la piel: Picazón intensa, aparición fácil de moretones, sangrados y pequeñas arañas vasculares en el torso.

Otros síntomas menos frecuentes pueden ser confusión mental, debilidad marcada y sangrado gastrointestinal, especialmente en etapas avanzadas.

Grupos de riesgo y la importancia del diagnóstico temprano

El IMSS y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en México destacan que las personas con sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión o colesterol alto tienen mayor riesgo de desarrollar hígado graso no alcohólico. No suele haber dolor en etapas tempranas, por lo que es indispensable solicitar chequeos médicos preventivos si se pertenece a alguno de estos grupos.

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El diagnóstico suele establecerse mediante:

  • Análisis de sangre: Pruebas de función hepática que detectan alteraciones en las enzimas del hígado.
  • Estudios de imagen: Ultrasonido abdominal, tomografía computarizada o fibroscan para identificar la acumulación de grasa o fibrosis hepática.
  • Biopsia hepática: Se reserva para casos en los que otras causas de daño hepático deben descartarse o si hay sospecha de esteatohepatitis avanzada.
Un hombre con expresión de fatiga se toca la frente, con un hígado realista superpuesto en su abdomen, mostrando acumulaciones de grasa en tonos amarillos.
Grupos de riesgo y la importancia del diagnóstico temprano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones preventivas y vigilancia médica

El tratamiento principal incluye cambios en el estilo de vida, como perder peso, llevar una dieta saludable baja en calorías y grasas saturadas, evitar el consumo de alcohol, mantenerse físicamente activo y controlar enfermedades asociadas como la diabetes y la hipertensión. De acuerdo con la guía clínica del IMSS, una reducción de peso del 5 al 10% puede revertir o mejorar la acumulación de grasa en el hígado.

Las personas con riesgo metabólico deben realizarse revisiones médicas cada seis meses. El ultrasonido hepático y las pruebas de laboratorio forman parte de la vigilancia recomendada.

Cuándo acudir al médico

Consulta con un especialista si presentas:

  • Fatiga persistente sin causa aparente.
  • Dolor o pesadez en la parte superior derecha del abdomen.
  • Pérdida de peso involuntaria.
  • Ictericia o hinchazón en piernas y abdomen.

La detección oportuna es clave para prevenir complicaciones graves y evitar el progreso hacia cirrosis o cáncer hepático.

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