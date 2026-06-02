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Sepultan a la influencer Paola Márquez entre dolor, símbolos de paz y música de Valentín Elizalde

La tiktoker potosina fue encontrada sin vida en su departamento; la fiscal del estado descartó indicios de un homicidio

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La influencer potosina Paola Márquez fue sepultada el 1 de junio en su natal Huichihuayán, localidad del municipio de Huehuetlán. Familiares, amigos y residentes se reunieron la mañana del lunes para dar el último adiós a la tiktoker, cuyos restos fueron sepultados en el panteón ejidal.

La influencer potosina Paola Márquez fue sepultada el 1 de junio en su natal Huichihuayán, localidad del municipio de Huehuetlán. Familiares, amigos y residentes se reunieron la mañana del lunes para dar el último adiós a la tiktoker.

Su deceso, ocurrido el 30 de mayo, estuvo bajo el escrutinio público debido a las circunstancias de su hallazgo y por las últimas interacciones de Márquez en sus cuentas oficiales, donde habló sin filtros sobre su lucha contra la depresión y ansiedad generalizada.

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El caso Paola Márquez

Paola Márquez tenía 30 años y sumaba 1.7 millones de seguidores en TikTok. Alcanzó popularidad en 2023 al contar una anécdota sobre una expareja que, tras la ruptura, utilizó sus contactos en la CFE para cortarle el suministro de luz.

En las primeras horas del 30 de marzo, medios locales reportaron que Paola Márquez fue localizada sin vida en el departamento donde residía, ubicado sobre la calle Naranjos, en la colonia Virreyes, en la capital potosina.

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Dos días después, María Manuela García Cázares, fiscal general del estado, informó que la dependencia no había encontrado indicios de un posible delito en la escena.

“Como fiscalía, cuando nosotros hacemos el levantamiento de cadáveres, sí se investiga la posibilidad de que se trate de un suicidio o de un homicidio... No tenemos, hasta ahorita, conocimiento de algún delito”, recalcó la fiscal.

Luego de una misa de cuerpo presente en la iglesia de Huichihuayán, la influencer fue sepultada en el panteón ejidal. Videos compartidos en redes sociales muestran una escena de dolor, pero también de júbilo en honor a Paola Márquez, una dualidad presente en los últimos años de vida de la joven.

Un adiós con música y símbolos de paz

Luego de una misa de cuerpo presente en la iglesia de Huichihuayán, la influencer fue sepultada en el panteón ejidal. Videos compartidos en redes sociales muestran una escena de dolor, pero también de júbilo en honor a Paola Márquez, una dualidad presente en los últimos años de vida de la joven.

En el cementerio, amigos y familiares portaron playeras negras con la foto de la influencer y, antes del sepelio, lanzaron globos blancos al cielo. Uno de los videos más destacados muestra el último adiós a Paola Márquez, con familiares presentes y una banda interpretando “La Yaquesita”, tema popularizado por Valentín Elizalde y favorito de la influencer.

Paola Márquez se toma una selfie en un ascensor con un teléfono rosado. Viste chaqueta oscura, top, pantalones y botas negras, con texto superpuesto
Paola Márquez compartió una selfie en un ascensor con un mensaje que sus fans han interpretado como una señal de ayuda, generando preocupación sobre su bienestar. (Paola Márquez: Instagram)

La influencer reconoció luchar contra la depresión

Hércules Márquez Balderas, padre de la tiktoker, compartió uno de los últimos videos publicados por su hija en TikTok. El clip, grabado de madrugada, muestra a la influencer en un estado vulnerable hablando de su lucha contra la depresión y ansiedad.

“Son las cuatro treinta y siete de la mañana, no puedo dormir y sinceramente no sé dónde está mi cabeza últimamente. Estoy demasiado cansada de que un día yo esté feliz y al otro día completamente rota. Es difícil mostrarte ante las personas que realmente todo está bien cuando no lo está. Y solo para no dar explicaciones de cómo realmente te estás sintiendo”.

Hasta la redacción de este artículo, la Fiscalía de San Luis Potosí mantenía como principal línea de investigación un suicidio.

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