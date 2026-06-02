México

Sheinbaum responde con ironía a diputada española que tachó su gobierno de populista: “Traerla a hablar de soberanía es kafkiano”

La Presidenta respondió con ironía a la participación de Cayetana Álvarez de Toledo en un foro de Grupo Salinas

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El mandatario federal destacó la paradoja de recurrir a una representante de otro país para abordar temas de autonomía nacional durante un foro, subrayando la complejidad del contexto político y mediático involucrado en la discusión. (Infobae-Itzallana)
El mandatario federal destacó la paradoja de recurrir a una representante de otro país para abordar temas de autonomía nacional durante un foro, subrayando la complejidad del contexto político y mediático involucrado en la discusión. (Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum no dejó pasar la visita de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo al foro organizado por Grupo Salinas sin dedicarle un comentario irónico en su conferencia de prensa matutina de este martes 2 de junio.

Con una sonrisa y tono burlón, Sheinbaum calificó de “kafkiano” —y cuando menos “curioso”— el hecho de que se traiga a una legisladora extranjera para hablar de soberanía nacional mexicana. “Tener que traer una diputada española para hablar de la soberanía nacional pues está un poco kafkiano, por lo menos está curioso”, señaló la mandataria ante los presentes.

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Redes internacionales y autodeterminación de los pueblos

Lejos de desestimar el tema por completo, Sheinbaum reconoció que sí existen redes internacionales que buscan influir en elecciones y decisiones de los pueblos, lo que —dijo— viola el principio de autodeterminación. En ese sentido, consideró importante que la discusión se abra, incluyendo el poder creciente de los dueños de las grandes plataformas tecnológicas, a quienes describió como “los más ricos de los ricos del mundo”.

@RicardoBSalinas
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El discurso: soberanía como bandera opositora

Álvarez de Toledo estructuró su intervención alrededor de la palabra “soberanía”, ironizando que el gobierno mexicano la invoca mientras, según ella, la erosiona. Señaló al crimen organizado como el primer gran enemigo, citando el caso del llamado “Rancho del Horror” en Teuchitlán, Jalisco, los más de 134 mil desaparecidos y las madres buscadoras que rastrean restos humanos en terrenos baldíos sin respuesta institucional.

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Como segundo fenómeno identificó al “populismo autoritario”, que según su diagnóstico desmantela contrapesos, captura alPoder Judicialy opera en colusión con el crimen organizado. El tercero fue la “mentalidad de dependencia”, argumentando que los programas sociales generan clientelas en lugar de ciudadanos autónomos.

Foto: X @RicardoBSalinas
Foto: X @RicardoBSalinas

El problema del mensajero y el mensaje

El discurso no es nuevo. Álvarez de Toledo ha participado en foros de Salinas Pliego en otras ocasiones, y su vínculo con el empresario es conocido en medios españoles. Tampoco es la primera española en pisar la Universidad de la Libertad para criticar al gobierno mexicano: antes lo hizo Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en una gira que terminó envuelta en polémica y acusaciones cruzadas de boicot entre ambos países.

La diputada, licenciada y doctora en Historia por Oxford y exintegrante del Partido Popular, se presenta como defensora de las instituciones democráticas y crítica del populismo. Pero sus interlocutores en México tienen también sus propias batallas con el Estado: la Suprema Corte desechó por unanimidad, el 13 de noviembre de 2025,siete de los nueve amparos que el equipo legal de Salinas Pliego promovió contra créditos fiscales de Elektra y TV Azteca, y el 5 de marzo de 2026 desechó también los dos últimos recursos del total de 102 que Grupo Salinas interpuso durante cinco años.

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