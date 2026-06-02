México

Buscan a Arantza Núñez, estudiante de Psicología de la UAQ desaparecida desde el 25 de mayo

La joven fue vista por última vez en la zona de Lomas de Casa Blanca, en Querétaro; familiares, amigos y la universidad difundieron información para apoyar su localización

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La joven mide aproximadamente 1.52 metros de estatura, tiene complexión robusta, tez clara apiñonada y cabello largo, rizado y parcialmente teñido. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)
La joven mide aproximadamente 1.52 metros de estatura, tiene complexión robusta, tez clara apiñonada y cabello largo, rizado y parcialmente teñido. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

Familiares, amigos y miembros de la comunidad universitaria buscan a Arantza Chesed Núñez Araujo, estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), desaparecida desde el pasado 25 de mayo en la ciudad de Querétaro. La joven fue vista por última vez en la zona de Lomas de Casa Blanca, por lo que colectivos ciudadanos y la propia institución académica difundieron información para apoyar su localización.

La ficha de búsqueda fue compartida a través de redes sociales por el colectivo Desaparecidos Justicia Querétaro, que solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita conocer el paradero de la estudiante.

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De acuerdo con la información difundida por familiares y personas cercanas, Arantza Chesed Núñez Araujo residía en una vivienda rentada en Lomas de Casa Blanca y también acostumbraba acudir a otros puntos de la capital queretana, entre ellos Los Alcanfores, el Centro Histórico y las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Como parte de los esfuerzos de localización, se dieron a conocer sus características físicas. La joven mide aproximadamente 1.52 metros de estatura, tiene complexión robusta, tez clara apiñonada y cabello largo, rizado y parcialmente teñido.

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Entre sus señas particulares destacan varios tatuajes ubicados en el pecho, ambas piernas y cerca del tobillo izquierdo. Sus familiares también señalaron que el dedo anular de su mano derecha es más grande que el resto de los dedos de esa mano, característica que podría facilitar su identificación.

La UAQ confirmó mediante un comunicado que mantiene contacto permanente con la familia de Arantza Chesed Núñez Araujo para colaborar en las acciones de difusión que ayuden a dar con su paradero. (Crédito: UAQ)
La UAQ confirmó mediante un comunicado que mantiene contacto permanente con la familia de Arantza Chesed Núñez Araujo para colaborar en las acciones de difusión que ayuden a dar con su paradero. (Crédito: UAQ)

La última fotografía difundida por sus allegados muestra a la estudiante vistiendo una blusa negra de tirantes, short de mezclilla y tenis blancos. Además, indicaron que existe la posibilidad de que se encuentre acompañada de su gatita llamada “Mirruña”, una gata atigrada.

La Facultad de Psicología y Educación de la UAQ confirmó mediante un comunicado que mantiene contacto permanente con la familia de Arantza Chesed Núñez Araujo para colaborar en las acciones de difusión que ayuden a dar con su paradero.

La institución pidió a integrantes de la comunidad universitaria y a la población en general que, en caso de contar con información sobre la estudiante o haberla visto recientemente, se comuniquen con la Secretaría Académica de la facultad al teléfono 442 192 1200, extensión 6304.

Familiares, amigos y colectivos de búsqueda hicieron además un llamado para compartir únicamente información verificada y evitar la difusión de rumores que puedan dificultar los esfuerzos para localizarla.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias de su desaparición. Mientras continúan las acciones para encontrarla, la ficha con sus datos y señas particulares sigue circulando en redes sociales con el objetivo de obtener información que contribuya a su localización.

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