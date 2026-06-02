México

El diseñador Mitzy asegura que “la carrera de Thalía se acabó” cuando él le dejó de hacer vestidos

La cantante eligió personalmente a artista para diseñar el vestido de su boda con Tommy Mottola en el año 2000

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El diseñador Mitzy asegura que “la carrera de Thalía se acabó” cuando él le dejó de hacer vestidos (Foto: Facebvook/ Mitzy Oficial)
El diseñador Mitzy asegura que “la carrera de Thalía se acabó” cuando él le dejó de hacer vestidos (Foto: Facebvook/ Mitzy Oficial)

El diseñador mexicano Mitzy asegura que la carrera de Thalía perdió fuerza cuando dejaron de trabajar juntos.

En una entrevista reciente para un podcast difundido en redes sociales, el creador de algunos de los vestuarios más reconocidos en la historia del pop mexicano sostiene que la ruptura profesional marcó un antes y un después en la trayectoria de la cantante. 

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“Yo creo que su carrera se acabó cuando me dejó porque antes con Thalía estábamos en primer lugar en todo lo que hacíamos”, declara.

Una relación profesional y personal marcada por la complicidad

La relación entre Thalía y Mitzy inició en la década de los 90, en un contexto de éxito televisivo y musical para la intérprete. Mitzy, reconocido por su trabajo artesanal, fue responsable de muchos de los vestidos que acompañaron a la artista en su etapa de mayor proyección internacional.

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Mitzy cobró 350,000 dólares por el vestido de boda de Thalía (Foto: Especial)
Mitzy cobró 350,000 dólares por el vestido de boda de Thalía (Foto: Especial)

Ambos mantuvieron una amistad estrecha, definida por la complicidad y la confianza. La cantante eligió personalmente a Mitzy para diseñar el vestido de su boda con Tommy Mottola en el año 2000, enfrentando incluso la preferencia del productor musical por marcas internacionales como Giorgio Armani o Christian Dior. El diseñador recuerda que esa elección fue muestra de lealtad y hermandad profesional.

Éxito conjunto en la televisión y el pop mexicano

Durante la llamada “época de oro” de Thalía en las telenovelas —particularmente en la trilogía de las Marías— y en los primeros años de su carrera como solista, los atuendos creados por Mitzy se convirtieron en emblemas del entretenimiento mexicano. Este trabajo conjunto no solo impulsó la imagen de la actriz y cantante, sino que también posicionó a Mitzy en el ámbito internacional.

Varios de los vestuarios confeccionados por el diseñador para Thalía se mantienen como referencias icónicas en la cultura pop de México, tanto en la televisión como en portadas de discos y espectáculos en vivo.

Vínculo espiritual y afinidad fuera de la moda

La relación entre ambos superó el plano profesional. Compartieron un vínculo espiritual, al coincidir en la misma congregación evangélica, lo que profundizó la cercanía. Thalía incluso se bautizó en la misma iglesia que Mitzy, consolidando una hermandad que trascendía la moda y los escenarios.

El quiebre en la relación laboral se originó, según Mitzy, por rumores y chismes que circularon en la prensa de espectáculos y dentro del entorno de la cantante. El diseñador relata que se comenzaron a difundir versiones que lo señalaban de hablar mal de Thalía a sus espaldas, lo que generó desconfianza.

Mitzy
Foto: J.M. Mariscal/Infobae

La falta de una conversación directa para aclarar la situación contribuyó al distanciamiento. Mitzy reconoce que el orgullo y la ausencia de comunicación madura impidieron resolver los malentendidos, lo que llevó a que dejaran de colaborar de manera regular en los vestuarios para giras y eventos públicos.

El deseo de reconciliación y el reconocimiento a Thalía

En sus más recientes declaraciones, Mitzy expresa arrepentimiento por haber permitido que los chismes afectaran una relación que considera valiosa. Aclara que el distanciamiento fue consecuencia de malentendidos y que mantiene un afecto intacto por la cantante.

El diseñador concluye que la ruptura profesional marcó una etapa distinta en la carrera de Thalía, aunque insiste en que la relación afectiva y de respeto permanece. Su testimonio revive la discusión sobre el peso de la imagen y la colaboración creativa en la trayectoria de figuras del espectáculo mexicano.

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