México

Mujer de la tercera edad muere calcinada tras incendio provocado en vivienda de Culiacán, Sinaloa

Ningún detenido fue reportado y la identidad de la víctima permanece sin confirmar

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Primer plano de cinta amarilla "PROHIBIDO EL PASO" en una calle mojada de una ciudad guatemalteca al anochecer, con dos coches de policía con luces intermitentes en el fondo.
Una calle mojada en una ciudad de Guatemala aparece acordonada con cinta de "Prohibido el Paso" y presencia de vehículos policiales con luces encendidas al anochecer, tras un incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los restos calcinados de una mujer de la tercera edad aparecieron ayer en el interior de una vivienda del sector Barrancos, al sur de Culiacán, luego de que personas desconocidas vandalizaron el inmueble y le prendieron fuego. El hallazgo se produjo cerca de las 18:50 horas, sobre la calle Rosendo Rodríguez, en la intersección con el bulevar Los Empaques.

Los vecinos del sector fueron los primeros en advertir las llamas y activaron el número de emergencias 911. Mientras esperaban a los servicios de auxilio, intentaron determinar si había personas atrapadas dentro de la casa.

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Al lugar llegaron elementos de Bomberos de Culiacán, agentes de distintas corporaciones policiales y efectivos del Ejército Mexicano. Las llamas consumieron por completo una estructura de madera ubicada en la parte frontal del domicilio.

Los bomberos trabajaron durante varios minutos para controlar el fuego. Una vez sofocado, iniciaron las labores de remoción de escombros.

Cinta amarilla con la frase 'ESCENA DEL CRIMEN NO PASE' en letras negras, estirada horizontalmente frente a una calle borrosa y oscura.
Una cinta amarilla con la inscripción 'ESCENA DEL CRIMEN NO PASE' restringe el acceso a una calle borrosa, indicando un área bajo investigación por las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo del cuerpo

Durante la inspección del interior, los rescatistas localizaron los restos de la víctima y notificaron de inmediato a los uniformados que resguardaban el perímetro. De manera preliminar, las autoridades establecieron que la mujer habitaba el domicilio junto con otro hombre de la tercera edad.

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La zona quedó acordonada para preservar posibles pruebas. El área permaneció bajo custodia de los cuerpos de seguridad hasta la llegada de los especialistas forenses.

Agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se presentaron en el lugar para el levantamiento de indicios. El personal ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense y abrió una carpeta de investigación para determinar las causas exactas del deceso.

Las condiciones en que fue encontrado el cuerpo —en una vivienda previamente vandalizada y luego incendiada— llevaron a las autoridades a tratar el caso como una muerte bajo circunstancias que requieren esclarecimiento. La Fiscalía General del Estado no descartó ninguna línea de investigación.

Cinta de seguridad colocada por la policía en una zona acordonada durante una investigación (Foto cortesía PNC)
Cinta de seguridad colocada por la policía en una zona acordonada durante una investigación (Foto cortesía PNC)

Sin detenidos ni identidad confirmada

Hasta el cierre de esta nota, ninguna persona fue detenida en relación con el ataque. La identidad de la víctima tampoco fue revelada por las autoridades.

El incendio del lunes se suma a una serie de ataques contra inmuebles en Culiacán que, entre el 1 y el 27 de mayo, ya sumaban al menos 28 agresiones con armas de fuego, incendios intencionales y actos vandálicos en viviendas, comercios y clínicas de la ciudad, según registros del diario Noroeste.

Hasta el momento, el sector Barrancos acumula varios hechos violentos en semanas recientes. A principios de la última semana de mayo, elementos de seguridad hallaron a un hombre sin vida dentro de una vivienda sobre la calle Municipio Libre, en la misma colonia, tras una agresión con arma de fuego.

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas todas las carpetas de investigación relacionadas con los ataques a inmuebles en la capital sinaloense. Las diligencias en torno a la muerte de la mujer adulta mayor continúan en curso.

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