Películas y series de futbol para ver antes del Mundial 2026: documentales, ficciones y clásicos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y, a tan solo unos cuantos días del partido inaugural, las plataformas de streaming han reforzado su catálogo con producciones inspiradas en el futbol.

Entre documentales, series y películas basadas en hechos reales, los aficionados tienen varias opciones para revivir momentos históricos, conocer historias poco exploradas y prepararse para la máxima fiesta del balompié.

PUBLICIDAD

Desde relatos sobre campeones del mundo hasta producciones centradas en sedes mundialistas y figuras emblemáticas, estas son algunas de las opciones más destacadas para ver antes de que ruede el balón en México, Estados Unidos y Canadá.

Del Brasil de Pelé al Mundial de México 86

(Netflix)

Uno de los estrenos más recientes es “Brasil 70: la saga del tricampeonato”, miniserie disponible en Netflix que recrea la conquista de la tercera Copa del Mundo de Brasil en México 1970. La producción aborda tanto lo ocurrido en la cancha como las tensiones políticas y deportivas que rodearon al equipo encabezado por Pelé.

PUBLICIDAD

También destaca “México 86”, película protagonizada por Diego Luna que llegará a Netflix el 5 de junio. La cinta narra cómo México logró quedarse con la organización del Mundial de 1986 después de que Colombia renunciara a ser sede debido a problemas económicos y de seguridad.

Por otra parte, el documental “Tetracampeones”, programado para estrenarse el 7 de junio en Netflix, repasa el camino de la selección brasileña hacia el título conquistado en Estados Unidos 1994 mediante imágenes inéditas y testimonios de sus protagonistas.

PUBLICIDAD

Documentales que muestran el lado menos conocido de los Mundiales

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las producciones documentales sobresale “El último tren a Norteamérica”, disponible en ESPN y Disney+, donde el periodista argentino Martín Ainstein recorre las ciudades que albergarán encuentros del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Netflix también ofrece “El autobús. La huelga de la selección francesa”, una producción que reconstruye la crisis interna que vivió Francia durante el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando un conflicto entre jugadores y cuerpo técnico derivó en una protesta sin precedentes dentro de una Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

A esta lista se suma “The Rest is Football”, programa que debutará el 10 de junio en Netflix y que estará conducido por los exseleccionados ingleses Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards, quienes analizarán diariamente la actividad del torneo.

Clásicos imperdibles para cualquier aficionado al futbol

Además de las producciones ligadas directamente a los Mundiales, existen películas que se han convertido en referentes para los seguidores del deporte.

Una de ellas es “Escape a la Victoria” (1981), disponible en Amazon Prime Video. Dirigida por John Huston, la historia sigue a un grupo de prisioneros aliados durante la Segunda Guerra Mundial que utilizan un partido contra un equipo nazi como parte de un plan de fuga.

PUBLICIDAD

Otra recomendación es “Hooligans” (2005), disponible en Prime Video. La película protagonizada por Elijah Wood explora la cultura de las barras en Inglaterra y la violencia que rodea a ciertos grupos de aficionados.

A estas producciones se suma “El Partido”, documental recientemente presentado en el Festival de Cannes que reconstruye el encuentro entre Argentina e Inglaterra disputado en el Mundial de México 1986, uno de los partidos más recordados en la historia del futbol.

PUBLICIDAD

Con la llegada del Mundial 2026 cada vez más cerca, estas series, documentales y películas ofrecen distintas formas de acercarse al deporte más popular del planeta mientras inicia la cuenta regresiva hacia el torneo.