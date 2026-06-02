De enemigos a aliados: el pacto que une a los Arellano Félix con Los Chapitos

La guerra entre los Arellano Félix y el Cártel de Sinaloa fue una de las más violentas de los años noventa. (Foto: Especial)

Durante décadas fueron protagonistas de una de las guerras más violentas del narcotráfico mexicano. Los enfrentamientos entre el Cártel de los Arellano Félix y el Cártel de Sinaloa dejaron decenas de muertos, atentados de alto perfil y una disputa permanente por las rutas de tráfico en la frontera norte.

Sin embargo, los tiempos han cambiado. Reportes recientes apuntan a que ambas organizaciones criminales, antes irreconciliables, habrían encontrado intereses comunes que las llevaron a establecer una alianza estratégica.

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Al frente de este movimiento se encuentra Enedina Arellano Félix, considerada la principal figura de la organización de Tijuana y una de las mujeres más influyentes dentro del crimen organizado mexicano.

Contadora de profesión y heredera del grupo criminal fundado por sus hermanos, Enedina ha logrado mantener vigente a una organización que parecía destinada a desaparecer tras la captura o muerte de la mayoría de sus líderes históricos.

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Ahora, según información difundida por el medio El Financiero, existen indicios de una colaboración entre la estructura que encabeza y Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Autoridades mantienen vigilancia sobre los movimientos de grupos criminales que operan en Baja California y otros estados fronterizos. EFE/STR

La guerra interna en Sinaloa cambió las reglas

La presunta alianza surge en un momento particularmente complejo para el crimen organizado en el norte del país.

Desde 2024, la disputa interna dentro del Cártel de Sinaloa ha provocado una reconfiguración de fuerzas y lealtades. Diversos grupos han buscado reforzar posiciones, conseguir recursos y asegurar territorios estratégicos.

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En ese contexto, los Arellano Félix habrían encontrado una oportunidad para fortalecer su presencia aprovechando la capacidad financiera y operativa de Los Chapitos.

La colaboración también estaría relacionada con la necesidad de enfrentar a grupos rivales que disputan corredores de tráfico, zonas de trasiego y mercados ilícitos en Baja California y otras regiones fronterizas.

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Los cambios han sido tan profundos que antiguos enemigos ahora comparten objetivos tácticos, algo que hasta hace algunos años parecía impensable.

El CJNG entra en la ecuación

La reconfiguración criminal no se limita únicamente a los Arellano Félix y Los Chapitos.

La presunta alianza entre Los Chapitos y los Arellano Félix representa un giro histórico tras décadas de enfrentamientos. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

De acuerdo con versiones citadas por autoridades de seguridad de Baja California, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) también forma parte del complejo tablero de alianzas y confrontaciones que actualmente se desarrolla en la región.

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Reportes señalan que los Arellano Félix habrían solicitado apoyo económico y armamentístico al CJNG durante los últimos meses, incluso cediendo influencia en determinadas zonas a cambio de respaldo operativo.

Al mismo tiempo, distintas facciones criminales mantienen enfrentamientos contra grupos vinculados a la estructura de Ismael “El Mayo” Zambada, lo que ha incrementado la violencia en diversas áreas del norte del país.

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Una enemistad nacida en los años noventa

La rivalidad entre los Arellano Félix y el Cártel de Sinaloa tiene raíces profundas.

A principios de la década de 1990, ambas organizaciones mantenían relaciones de cooperación dentro del negocio del narcotráfico. Sin embargo, desacuerdos relacionados con ganancias, territorios y rutas de tráfico terminaron fracturando la relación.

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La ruptura derivó rápidamente en una guerra abierta que marcó una época en la historia del crimen organizado mexicano.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en una discoteca de Puerto Vallarta, donde un ataque armado dirigido contra Joaquín “El Chapo” Guzmán terminó con múltiples víctimas y profundizó aún más el conflicto entre ambas organizaciones.

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Con el paso de los años, la estructura de los Arellano Félix sufrió severos golpes. Figuras clave como Ramón Arellano Félix y Francisco Rafael Arellano Félix murieron, mientras que Benjamín, Francisco Javier y Eduardo Arellano Félix fueron capturados y posteriormente procesados en Estados Unidos.

A pesar de ello, la organización sobrevivió bajo el liderazgo de Enedina Arellano Félix, quien optó por una estrategia más discreta basada en alianzas, redes financieras y acuerdos operativos.