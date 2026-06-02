México

Cynthia Klitbo estalla tras ser cuestionada por su novio más joven: “Vivimos en una sociedad tan patriarcal”

La actriz cuestionó los señalamientos que reciben algunas personas por sus relaciones sentimentales y pidió que exista el mismo criterio para todos

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Cynthia Klitbo de pie en un tejado, con brazos cruzados, viste chaqueta blanca y suéter rosa, frente a una cúpula roja y amarilla y la Peña de Bernal al atardecer
Cynthia Klitbo rechaza los prejuicios sociales sobre la diferencia de edad en relaciones amorosas y exige igualdad de criterios. - (Instagram: @laklitbocynthia)

Las preguntas sobre su vida sentimental llevaron a Cynthia Klitbo a pronunciarse con firmeza sobre un tema que, a su juicio, sigue reflejando una visión desigual dentro de la sociedad. La actriz fue cuestionada por la diferencia de edad con su actual pareja y respondió sin rodeos, dejando claro que le incomodan los juicios que todavía enfrentan las mujeres cuando deciden iniciar una relación con alguien más joven.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la intérprete rechazó la idea de que la edad deba convertirse en el centro de la conversación. Su respuesta estuvo marcada por una crítica directa a lo que considera un trato distinto entre hombres y mujeres cuando se habla de relaciones amorosas.

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Lejos de enfocarse en rumores sobre una posible boda o en detalles de su romance, Klitbo aprovechó el momento para señalar una situación que, según ella, continúa siendo recurrente y que merece una reflexión más profunda.

La pregunta que provocó una respuesta contundente

Cynthia Klitbo, actriz de Televisa que vivió fraude bancario
La actriz mexicana denuncia que la sociedad patriarcal juzga con mayor severidad a mujeres mayores que a sus parejas. - Crédito: IG, Cynthia Klitbo

Todo comenzó cuando la actriz fue cuestionada sobre la posibilidad de llegar al altar. Entre risas, Cynthia Klitbo descartó esa posibilidad y respondió: “No, ¿cómo crees? No, no, yo ya estoy muy vieja para esas cosas. Al altar no, no”.

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La conversación continuó cuando los reporteros le preguntaron si la diferencia de edades había representado algún problema dentro de su relación. Fue entonces cuando la actriz mostró su inconformidad con la manera en que suele abordarse el tema.

“Yo la verdad es que me cae muy gordo esto, vivir en una sociedad tan patriarcal”, expresó, antes de profundizar en los cuestionamientos que, desde su perspectiva, se realizan con mayor frecuencia cuando la mujer es mayor que su pareja.

Cynthia Klitbo cuestiona la diferencia de criterios

Cynthia Klitbo
Cynthia Klitbo utiliza su experiencia personal para cuestionar por qué la diferencia de edad solo causa debate cuando la mujer es mayor. - (Instagram/@laklitbocynthia)

La actriz utilizó ejemplos concretos para explicar su postura. “Nadie preguntó nada cuando Alexis Ayala estaba casado con una chava más joven”, declaró ante los medios, dejando claro que considera injusto que ciertas relaciones sean observadas con una lupa distinta.

Incluso mencionó otros casos para reforzar su argumento. “Tampoco dicen nada cuando Juan Ferrara anda con alguien”, comentó, preguntándose por qué la diferencia de edad genera tanta atención cuando se trata de una mujer.

“¿Por qué tenemos que hacer un hincapié solo porque yo soy mujer, la diferencia de edades?”, cuestionó Klitbo, quien insistió en que las conversaciones sobre este tema suelen estar marcadas por prejuicios que todavía persisten en distintos sectores de la sociedad.

“Es un hombre, no es un niño”: el mensaje que lanzó a otras mujeres

(Foto: Instagram @laklitbocynthia)
La actriz incentiva a otras mujeres a vivir sus relaciones libremente y visibiliza la desigualdad en la opinión pública sobre el amor y la edad.

Cuando fue invitada a enviar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares, Cynthia Klitbo respondió de forma directa. “Es un hombre, no es un niño”, afirmó, defendiendo la libertad de las personas adultas para decidir sobre sus relaciones sentimentales.

La actriz también explicó que su postura busca abrir camino para otras mujeres que podrían sentirse limitadas por las críticas o el qué dirán. “Yo voy en punta de lanza”, expresó durante la conversación.

Además, aseguró que le gustaría que más personas pudieran vivir sus relaciones sin temor a ser juzgadas. “Para que otras mujeres se vean en la libertad”, agregó, reafirmando su intención de visibilizar una situación que considera desigual.

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