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Mariana Ochoa revive la polémica de la auditoría con Ari Borovoy y destapa una charla pendiente con Érika Zaba

La cantante sostuvo su versión sobre un episodio que marcó la historia del grupo y confirmó que buscará un encuentro para aclarar diferencias surgidas tras sus recientes declaraciones

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Mariana Ochoa reaviva la polémica en OV7 al confirmar que Érika Zaba solicitó una auditoría sobre Ari Borovoy. - (IG)
Mariana Ochoa reaviva la polémica en OV7 al confirmar que Érika Zaba solicitó una auditoría sobre Ari Borovoy. - (IG)

Las diferencias que durante años rodearon a los integrantes de OV7 volvieron a colocarse en el centro de la conversación luego de que Mariana Ochoa reafirmara una declaración que no pasó desapercibida. Durante una entrevista para el programa De Primera Mano, la cantante sostuvo que Érika Zaba fue la primera persona en solicitar una auditoría relacionada con Ari Borovoy, un episodio que sigue generando reacciones entre los seguidores de la agrupación.

Lejos de retractarse, la intérprete señaló que únicamente relató acontecimientos que ocurrieron en aquel momento. Sus palabras reavivaron un tema que parecía archivado, especialmente porque actualmente Zaba y Borovoy mantienen una relación cordial, mientras que Mariana ha sido señalada constantemente por hablar sobre los conflictos del pasado.

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Sin embargo, la artista dejó claro que no busca prolongar la controversia. Por el contrario, reveló que existe la intención de reunirse con su excompañera para conversar sobre lo ocurrido y cerrar un capítulo que, según sus propias palabras, lleva años arrastrándose.

La declaración que volvió a encender el debate

La exOV7 se presentará en la plancha del Zócalo capitalino para dar un concierto. Foto: Instagram/soymarianaochoa.
La entrevista de Mariana Ochoa en De Primera Mano intensificó el debate sobre los viejos conflictos internos en OV7. - Instagram/soymarianaochoa.

Durante la conversación con las cámaras de De Primera Mano, Mariana confirmó que Érika se comunicó con ella después de sus declaraciones. “Sí me dijo que quería platicar, pero bueno, los hechos son hechos. No podemos cambiar los hechos que ya pasaron y que sí pasaron de determinada manera”, expresó.

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La cantante reconoció que sus palabras generaron molestia en quien fuera su compañera de grupo. Aun así, insistió en que solamente compartió una versión basada en acontecimientos que recuerda claramente. “Creo que sí le molestó cuando yo hice esta crónica, pero a final de cuentas son hechos que sí ocurrieron de esa manera”, afirmó.

Para Mariana, el tema debería quedar atrás. “Yo creo que han pasado siete años, yo creo que se le debe dar carpetazo a ese tema”, comentó, dejando entrever que no tiene interés en seguir alimentando una discusión que ha acompañado a los integrantes de OV7 durante mucho tiempo.

Un café pendiente y una amistad que busca sobrevivir

OV7
Érika Zaba y Mariana Ochoa mantienen una relación cordial pese a las diferencias históricas en el grupo OV7. - (Foto: Instagram)

Pese a la polémica, Mariana Ochoa aseguró que existe disposición para dialogar directamente con Érika Zaba.

La cantante reveló que ambas acordaron reunirse próximamente para conversar lejos de los reflectores.

“Quedamos de tomarnos un café”, contó la artista, quien destacó la importancia que su excompañera ha tenido en distintos momentos de su vida personal y profesional. “Sinceramente Erika ha sido una persona importante en mi vida. Fuimos socias, somos amigas”, explicó.

Una historia que sigue generando conversación

@ov7oficial.
Mariana Ochoa destaca la importancia de la amistad y sociedad con Érika Zaba, pese a los conflictos del pasado en OV7. - @ov7oficial.

Aunque Mariana Ochoa considera que el episodio relacionado con la auditoría debería quedar en el pasado, sus declaraciones volvieron a colocar bajo los reflectores una etapa compleja en la historia de OV7.

Al mismo tiempo, la posibilidad de un encuentro con Érika Zaba abre la puerta a una conversación que podría ayudar a resolver diferencias pendientes. La propia artista reconoció que existe interés por aclarar cualquier malentendido surgido tras sus recientes comentarios.

Por ahora, la polémica continúa generando atención entre los seguidores del grupo, mientras Mariana insiste en que el tiempo ha pasado y que el afecto construido durante años merece tener un peso mayor que cualquier controversia pública.

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