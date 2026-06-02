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Qué uniforme usará México contra Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia durante el Mundial 2026

El Tricolor ya tendría definidos los uniformes que utilizará frente a sus rivales durante la fase de grupos

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(Ilustración: Jesús Aviles)
(Ilustración: Jesús Aviles)

La Selección Mexicana está lista para hacer historia en el Mundial 2026, no sólo por ser una de las anfitrionas del torneo, sino también por una situación poco común que se presentará durante la fase de grupos.

De acuerdo con la planeación filtrada para la competencia, el conjunto dirigido por Javier Aguirre utilizará sus tres uniformes oficiales en sus primeros tres compromisos, convirtiéndose en la primera selección que lo hará en una misma edición de la Copa del Mundo.

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La convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026 mezcla experiencia y juventud. (miseleccionmx)
La convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026 mezcla experiencia y juventud. (miseleccionmx)

Tradicionalmente, los equipos que participan en un Mundial cuentan con dos equipaciones principales: una de local y otra de visitante. Sin embargo, en esta ocasión el Tricolor tendrá disponible una tercera alternativa, la camiseta negra que fue presentada meses atrás durante encuentros amistosos y que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

La distribución de las indumentarias ya estaría definida para los partidos de la fase de grupos. El debut de México será el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, encuentro en el que el conjunto nacional aparecerá con su tradicional uniforme verde. Esto se debe a que administrativamente será considerado local en el partido inaugural de la competencia.

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(Captura de pantalla)
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Para el segundo compromiso, programado para el 18 de junio frente a Corea del Sur en Guadalajara, la Selección Mexicana apostará por una imagen distinta. En ese encuentro aparecerá con la camiseta negra, una indumentaria que no se veía en una Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010, aunque en aquella edición el equipo utilizó principalmente shorts oscuros y no un uniforme completamente negro como el actual.

(Captura de pantalla)
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La tercera presentación será el 24 de junio contra Chequia en el Estadio Ciudad de México. Debido a que el conjunto europeo figurará como local en la documentación oficial del encuentro, México deberá utilizar su uniforme de visitante. Por ello, los dirigidos por Aguirre saltarán al terreno de juego con la camiseta blanca de inspiración retro que forma parte de la colección mundialista.

(Captura de pantalla)
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En caso de avanzar a la siguiente ronda, es probable que el uniforme verde vuelva a tener protagonismo, especialmente si México logra terminar en la primera posición de su grupo. No obstante, durante la fase inicial del torneo los aficionados tendrán la oportunidad de ver las tres versiones oficiales de la indumentaria nacional.

Así, además de buscar un papel destacado en casa, la Selección Mexicana también quedará registrada en la historia de los Mundiales por una curiosidad que nunca antes se había presentado: disputar la fase de grupos utilizando tres uniformes diferentes.

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