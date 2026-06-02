Ariadna Montiel afirma que Claudia Sheinbaum es un referente para la izquierda a nivel internacional ante los ataques de ultraderecha

La figura política Claudia Sheinbaum saluda a una gran multitud de simpatizantes que ondean banderas mexicanas en un mitin urbano con lemas de verdad, soberanía y América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ariadna Montiel Reyes, la dirigente nacional de Morena, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha consolidado como un “referente político y ético” para los países de izquierda a nivel internacional, especialmente en América Latina.

Este pronunciamiento surgió tras detallar el propósito de las asambleas informativas convocadas por la mandataria federal durante su rendición de cuentas el pasado domingo 31 de mayo. Al respecto, Montiel anunció que el partido llevará a cabo una primera etapa de movilización con 2 mil 600 asambleas en todo el país, programadas entre los meses de junio y agosto.

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Uno de los ejes centrales de estos encuentros será abordar y contrarrestar los ataques mediáticos que podrían ser orquestados por la ultraderecha estadounidense con miras a posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026, según declaraciones de la presidenta Sheinbaum.

“Vamos a hablar de la desinformación, de las mentiras, de la narrativa que se quiere construir desde la falsedad contra nuestro movimiento”, subrayó la dirigente de Morena. Asimismo, destacó que frente a estos embates, la jefa del Ejecutivo mantiene altos niveles de aprobación gracias a que el pueblo mexicano se mantiene “informado y consciente”.

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Un faro para América Latina

Además de la defensa de la soberanía nacional frente a injerencias extranjeras, las asambleas servirán para informar sobre los logros alcanzados durante la actual administración de la Cuarta Transformación.

Montiel Reyes enfatizó que estas reuniones abrirán un espacio para analizar el avance progresista global. “Haremos una reflexión justo del movimiento de izquierda a nivel mundial, especialmente de América Latina, porque México es un faro en el mundo, especialmente para los pueblos de nuestro continente”, concluyó.

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La convocatoria de Claudia Sheinbaum para realizar estas asambleas en defensa de la soberanía surgió a partir de lo que la presidenta señala como campaña de noticias falsas que buscan debilitar al gobierno de México.

Sheinbaum afirmó que el respeto a la soberanía es una responsabilidad colectiva y no solo del gobierno: “Nos corresponde entender lo que estamos viviendo, tener buena relación con Estados Unidos, pero pidiendo siempre el respeto a nuestra soberanía, y eso es un asunto no solo de la presidenta, es un asunto de todas y de todos los mexicanos”, dijo durante en la plaza del Monumento a la Revolución el pasado domingo.

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Claudia Sheinbaum hizo el llamado durante su discurso en el Monumento a la Revolución por el aniversario de su victoria electoral

El mensaje incluye la invitación a que, desde la próxima semana, la población realice reuniones públicas, distribuya volantes y periódicos bajo la consigna “La patria no se vende”, esto debido a que denunció que su administración enfrenta una “ofensiva de desinformación” promovida por sectores de la ultraderecha internacional”.

Según la presidenta, esta campaña mediática se profundiza después del incidente en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, donde dos agentes de Estados Unidos murieron tras participar en el desmantelamiento de un narcolaboratorio. Este caso coloca en el centro del debate tanto a la gobernadora panista Maru Campos como a la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

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Asimismo, la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros políticos, por supuestos vínculos con el grupo delictivo conocido como “Los Chapitos” intensificó los ataques contra el gobierno de México.

Sheinbaum advirtió sobre el riesgo que representan las campañas de manipulación digital. Señala que actualmente es posible desplegar campañas de desinformación desde plataformas globales, donde unos cuantos concentran el flujo de información y cuentan con una capacidad de influencia basada en algoritmos, nunca antes vista.

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