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Mundial 2026: estas son las opciones para llegar al AIFA desde la CDMX

El AIFA contará con diversas opciones de transporte para recibir a miles de aficionados durante el Mundial 2026

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Vista sobre el hombro de una persona viendo un mapa de rutas al AIFA en su teléfono, con autobuses "AIFA Directo" y "Metro", señal de Mexibús y viajeros con equipaje.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de miles de aficionados durante el Mundial 2026, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) será uno de los principales puntos de entrada para visitantes nacionales e internacionales.

Aunque durante sus primeros meses fue señalado por su ubicación, actualmente cuenta con diversas alternativas de transporte que facilitan el traslado desde distintos puntos de la Ciudad de México.

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Desde autobuses directos hasta rutas en transporte público y servicios privados, estas son las principales opciones para llegar al aeropuerto que formará parte de la operación logística del torneo mundialista.

Autobuses y transporte directo: las opciones más cómodas

Autobús blanco con ventanas oscuras y matrícula AP-205, estacionado en un terreno pedregoso con arbustos bajos y un cielo nublado de fondo
(Reuters)

Una de las formas más prácticas para llegar al AIFA es mediante los servicios de autobuses que salen de diferentes puntos de la capital.

Actualmente existen corridas directas desde la Central de Autobuses del Norte, la Terminal del Sur (Taxqueña) y la zona de Reforma Tíber, operadas por empresas como ETN y Autovías. Los trayectos se realizan sin transbordos y suelen durar entre una hora y hora y media, dependiendo de las condiciones del tránsito.

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Otra alternativa es el servicio ebus, que ofrece salidas desde puntos estratégicos como el World Trade Center, Terrapuerto El Ángel y Miyana Polanco. El sistema permite comprar boletos en línea y abordar unidades con destino directo al aeropuerto, evitando desplazamientos adicionales hacia centrales camioneras.

Estas opciones se perfilan como algunas de las más utilizadas durante el Mundial debido a su facilidad para trasladar pasajeros con equipaje y conexiones directas hacia la terminal aérea.

Metro y Mexibús, la alternativa más económica

Un autobús rojo articulado del Metrobús, con el logo "SOY ELÉCTRICO", se detiene en la estación Revolución, con edificios y árboles al fondo bajo cielo nublado
(Gobierno CDMX)

Para quienes buscan reducir gastos, el transporte público continúa siendo una de las opciones más accesibles para llegar al AIFA.

El recorrido inicia en la Línea B del Metro con dirección a Ciudad Azteca. Desde esa estación es posible conectar con la Línea 1 del Mexibús rumbo a Ojo de Agua, donde posteriormente se realiza el enlace con las unidades que llegan al aeropuerto.

Aunque el trayecto puede extenderse entre dos y dos horas y media debido a los transbordos, representa la opción más económica para los usuarios que viajan desde la capital hacia la terminal aérea.

Uber y automóvil particular también son alternativas

Avanza construcción del Tren AIFA - Pachuca (X/ @delfinagomeza)
(X / @delfinagomeza)

Otra posibilidad es utilizar aplicaciones de transporte como Uber para llegar directamente al AIFA desde cualquier punto de la Ciudad de México. El tiempo estimado de viaje suele oscilar entre una hora y hora y media, dependiendo de la zona de salida y las condiciones viales.

Para quienes prefieren viajar en vehículo propio, existe además el programa Conecta AIFA, que permite a pasajeros con vuelo confirmado obtener beneficios en algunas casetas de peaje que conducen al aeropuerto. El sistema opera mediante la presentación del pase de abordar y un código QR autorizado para determinados accesos.

De cara al Mundial 2026, la conectividad terrestre hacia el AIFA será uno de los elementos clave para la movilidad de aficionados, turistas y personal relacionado con la organización del torneo, que tendrá sedes en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

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