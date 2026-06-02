Oaxaca lleva más de 500 días esperando un Programa Estatal de Búsqueda, Amnistía Internacional pide acciones concretas

Un grupo de Madres Buscadoras avanza con palas y pancartas bajo el cielo abierto, clamando por el regreso de sus hijos desaparecidos en su incansable labor de búsqueda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Oaxaca, madres buscadoras y colectivos solicitaron al gobernador Salomón Jara Cruz que aprobara el Programa Estatal de Búsqueda de Personas en la entidad, sin embargo, esperaron más de 500 días para que esto pueda convertirse en una realidad.

En un video difundido por el medio Zona Roja, Marta Pablo, vocera de Colectivos y Organizaciones Unidos de Oaxaca y representante del Colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros, dio a conocer que tuvieron una reunión con el gobierno estatal para dialogar sobre la aprobación de este programa, el cual lleva meses que fue solicitado sin haber realizado ningún cambio.

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“El gobernaddor dio su palabra”, aseguró Marta Pablo, quien recordó que las familias que tienen algún familiar desaparecido y se han dedicado a buscarlo ante omisiones gubernamentales, “están cansadas”.

Expuso los tres puntos del pliego petitorio que han presentado a las autoridades, entre los que se encuentran el secretario Jesún Romero López, autoridades de la Fiscalía del Estado, así como coordinadores de Derechos Humanos de la entidad. Exigen la creación del Progrma Estal de Búsqueda, la instalación y la primera junta del órgano de gobierno y la publicación en el periódico oficial de la Fiscalía Especializada.

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La vocera del colectivo explicó que a partir de la próxima semana el gobierno de Oaxaca comentzará con estas acciones y la implementación del programa. “Tenemos ahorita todavía la esperanza de que no sean solo nada más palabra y que ahí quede. Él prometió y dio su palabra como gobernador constitucional de nuestro estado. Y yo creo que sería una falta de hombría que no cumpliera lo que él nos dijo, ¿no?“, puntualizó.

Aclaró que es la esperanza de todos los colectivos confiar en la palabra del gobierno estatal. “Yo se lo digo claramente y se lo he dicho a él, que si él no cumple, la verdad le voy a traer mi falda y que se la ponga, porque yo creo que no es justo que nos quiera ver la cara. Ya las familias estamos cansadas”, aseveró.

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Marta Pablo subrayó la importancia de una respuesta oficial: “Que nos ayuden a buscarlos vivos o muertos, pero los queremos de regreso”. La exigencia es clara: necesitan que el Estado asuma su responsabilidad y brinde certeza a las familias.

Amnistía Internacional exige acciones concretas

Amnistía Internacional México exigió en la aprobación del Programa Estatal de Búsqueda de Personas en Oaxaca y advirtió que las familias de personas desaparecidas llevan más de 500 días de espera. “En Oaxaca es urgente contar con un programa estatal de búsqueda”, publicó la organización en redes sociales.

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“Reconocemos la entereza de las familias y colectivos que han insistido en la necesidad de contar con una política integral de búsqueda construida desde sus experiencias y necesidades”, destacó Amnistía Internacional.

El señalamiento se centra en que la aprobación del Programa Estatal de Búsqueda no se había concretado pese al tiempo transcurrido desde la petición hecha al Ejecutivo estatal, contabilizando más de 500 libros.

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