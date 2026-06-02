México

Detienen en Oaxaca a presunto implicado en feminicidio ocurrido en 2015 en la capital del estado

El hombre fue ubicado en la región de la Costa de Oaxaca y quedó a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso por el que era buscado desde hace más de una década

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El sospechoso fue ubicado en la región de la Costa de Oaxaca, donde agentes de investigación ejecutaron la orden de aprehensión en su contra. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Fiscalía General de Oaxaca)
El sospechoso fue ubicado en la región de la Costa de Oaxaca, donde agentes de investigación ejecutaron la orden de aprehensión en su contra. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Fiscalía General de Oaxaca)

Tras más de diez años de investigaciones, autoridades de Oaxaca detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de un feminicidio ocurrido en 2015 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, caso que permanecía abierto desde hace más de una década.

El detenido fue identificado por las iniciales E.E.C.C., alias “El Chino”, quien contaba con una orden de aprehensión por su presunta participación en el asesinato de una mujer ocurrido el 28 de octubre de 2015 en el fraccionamiento Residencial San Felipe, en la capital oaxaqueña.

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De acuerdo con las investigaciones, la víctima se encontraba en calles de esa zona habitacional cuando fue atacada con disparos de arma de fuego por personas que viajaban a bordo de una motocicleta. La agresión le provocó la muerte en el lugar.

El caso se mantuvo bajo investigación ministerial durante años, en los que las autoridades recabaron elementos para identificar a los presuntos responsables y dar seguimiento a las líneas de investigación.

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Luego de labores de localización, el sospechoso fue ubicado en la región de la Costa de Oaxaca, donde agentes de investigación ejecutaron la orden de aprehensión en su contra.

Tras su detención, el imputado fue trasladado ante las autoridades correspondientes para los procedimientos legales y quedó a disposición del juez que lleva la causa.

Durante la audiencia inicial, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la determinación sobre su situación jurídica fue aplazada.

Será en los próximos días cuando la autoridad judicial defina si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito de feminicidio.

El caso reabre la atención sobre los tiempos de resolución en investigaciones relacionadas con violencia feminicida, así como los procesos que enfrentan las autoridades para la localización y captura de personas con órdenes de aprehensión vigentes.

Oaxaca reporta cinco feminicidios en los primeros cuatro meses de 2026

Esta detención se produce en un contexto en el que la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema vigente en Oaxaca. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril de 2026 se registraron cinco feminicidios en la entidad, lo que colocó al estado en el lugar 12 nacional por incidencia de este delito. Además, las autoridades reportaron al menos dos denuncias por tentativa de feminicidio durante el mismo periodo.

Los registros oficiales muestran que la violencia letal contra las mujeres sigue presente en distintas regiones del estado. Tan sólo durante enero de 2026 se contabilizaron cuatro mujeres asesinadas en Oaxaca; sin embargo, únicamente uno de esos casos fue investigado bajo el protocolo de feminicidio, mientras que los demás fueron clasificados como homicidio doloso.

La diferencia entre los asesinatos de mujeres investigados como feminicidio y aquellos clasificados como homicidio doloso ha sido uno de los temas recurrentes en el debate público y entre organizaciones civiles, debido a que la tipificación del delito determina los protocolos de investigación y las sanciones aplicables a los responsables.

Este contexto explica la relevancia de las investigaciones que permanecen abiertas durante años, como el caso ocurrido en Oaxaca de Juárez en octubre de 2015, cuyo proceso judicial continúa avanzando más de una década después de los hechos.

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