Tim Payne, el jugador más viral del Mundial 2026 que jugó en México cuando era adolescente

El defensor de Nueva Zelanda volvió a captar la atención internacional, pero su relación con México comenzó hace más de una década. (Ilustración: Jovani Pérez)

A pocos días del arranque del Mundial 2026, uno de los nombres que más ha llamado la atención en redes sociales no pertenece a figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé. El protagonista inesperado es Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda que pasó de tener apenas 4 mil 715 seguidores en Instagram a superar los cuatro millones en cuestión de días, convirtiéndose en una de las historias más sorprendentes de la previa mundialista.

Sin embargo, detrás de este repentino fenómeno digital existe un vínculo poco conocido con México. Mucho antes de convertirse en tendencia, Payne ya había pisado suelo mexicano como integrante de la selección neozelandesa que participó en el Mundial Sub-17 de 2011.

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El defensor neozelandés jugó un Mundial juvenil en Torreón y años después enfrentó al Tricolor y a Cruz Azul en torneos internacionales.

Con apenas 17 años, el defensor formó parte del equipo que disputó la fase de grupos en el Estadio Corona, ubicado en Torreón, Coahuila. Ahí participó en los cuatro encuentros de Nueva Zelanda dentro del torneo juvenil. Los llamados Kiwis derrotaron a Uzbekistán, empataron frente a Estados Unidos y cayeron ante República Checa antes de avanzar a los octavos de final, donde fueron eliminados por Japón.

Aquella actuación terminó siendo determinante para su carrera. Su desempeño en tierras mexicanas despertó el interés del Blackburn Rovers, club inglés que decidió incorporarlo a sus filas. Aunque problemas relacionados con el permiso de trabajo le impidieron debutar con el primer equipo, esa experiencia abrió las puertas para continuar desarrollando su trayectoria profesional.

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Tim Payne pasó de ser un jugador poco conocido a una celebridad digital a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

Nacido el 10 de enero de 1994 en Auckland, Timothy John Payne se desempeña como lateral derecho, defensa central y mediocampista. A lo largo de su carrera ha defendido los colores de clubes como Auckland City, Waitakere United, Portland Timbers 2, Eastern Suburbs y Wellington Phoenix, equipo en el que milita actualmente y con el que ha superado los 150 encuentros oficiales.

Su relación con México no terminó en Torreón. En el Mundial de Clubes de Marruecos 2014, Payne formó parte del histórico Auckland City que venció a Cruz Azul en el duelo por el tercer lugar. Tras empatar 1-1 en tiempo regular, los neozelandeses se impusieron 4-2 en penales y el defensor anotó uno de los cobros, además de recibir la distinción como mejor jugador del partido.

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El seleccionado de Nueva Zelanda protagoniza uno de los crecimientos más sorprendentes en redes sociales previo a la Copa del Mundo.

Más recientemente, el 7 de septiembre de 2024, volvió a encontrarse con el fútbol mexicano al disputar un amistoso ante la Selección Mexicana en Pasadena. En aquella ocasión, el conjunto dirigido por Javier Aguirre se impuso 3-0.