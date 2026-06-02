¿Qué lugares visitar en Toronto si viajas al Panamá vs Ghana del Mundial 2026?

Vista de las Cataratas del Niágara. (REUTERS/Carlos Osorio)

Panamá debuta en el Mundial 2026 enfrentando a Ghana este 17 de junio en el BMO Field de Toronto, con inicio programado a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Si eres panameño y planeas viajar para apoyar a la selección canalera, aquí te recomendamos algunos lugares que puedes visitar durante tu estancia en el país de la hoja de maple.

Lugares turísticos para visitar en Toronto

Vista áerea de la ciudad de Toronto

Toronto es una ciudad que integra múltiples culturas y ofrece opciones para todos los gustos. Combina espacios naturales, vida urbana vibrante y una agenda repleta de actividades, especialmente durante el verano donde el clima es agradable a diferencia del frío terrible que hace en invierno.

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Si viajas para apoyar a Panamá, puedes aprovechar tu estancia para conocer sitios emblemáticos y disfrutar de experiencias únicas, desde recorridos por parques hasta visitas a lugares históricos. Además, la cercanía con otros destinos te permite explorar paisajes impresionantes en la región,

A continuación te presentamos algunos lugares que puedes visitar durante tu viaje:

Cataratas del Niágara: Uno de los destinos naturales más famosos del mundo. Se encuentran a aproximadamente 130 kilómetros de Toronto, lo que equivale a dos horas en auto. Es un recorrido ideal para hacer en un solo día y disfrutar de las vistas y actividades en la zona.

Toronto Islands: Un grupo de islas a pocos minutos del centro, accesibles en ferry. Ofrecen áreas verdes, playas, senderos y vistas panorámicas del skyline de Toronto.

PATH: El sistema subterráneo peatonal más grande del mundo, con más de 30 kilómetros de pasillos que conectan centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles y estaciones del metro. Es ideal para explorar el centro de Toronto, especialmente en días de clima extremo.

Distillery District: Una zona peatonal histórica con galerías, tiendas, restaurantes y cafeterías en un entorno único de calles empedradas y arquitectura industrial.

High Park El principal parque urbano de la ciudad, ideal para caminar, hacer picnic y disfrutar de la naturaleza sin salir de Toronto.

CN Tower El ícono arquitectónico de Toronto. Desde su mirador puedes observar toda la ciudad.

Estos lugares ofrecen una muestra del ambiente multicultural, natural y deportivo que caracteriza a Toronto y pueden complementar tu experiencia mundialista.

Comida típica para comer en Canadá

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Canadá cuenta con una gastronomía variada que refleja la mezcla de culturas y tradiciones de su población, así como la riqueza de productos locales.

En Toronto, es posible encontrar platillos representativos de distintas regiones del país, desde opciones clásicas hasta propuestas contemporáneas.

Uno de los platillos más tradicionales es el poutine, originario de Quebec. Consiste en papas fritas cubiertas con trozos de queso y bañadas en salsa gravy caliente. Es una opción popular en locales de comida rápida, bares y restaurantes de todo el país.

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Otra especialidad muy buscada es el tourtière, un pastel de carne típico del este de Canadá, especialmente en celebraciones y festividades. Los mariscos también forman parte de la comida típica, con platos como el lobster roll (pan con langosta) y el salmón ahumado, muy presentes en ciudades cercanas a la costa.

Para quienes buscan un postre tradicional, el butter tart es una tarta de mantequilla con un relleno dulce y cremoso que suele servirse en pastelerías y cafeterías de todo Canadá.

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En Toronto, uno de los lugares más emblemáticos para disfrutar una experiencia culinaria especial es el restaurante giratorio de la CN Tower, conocido como 360 Restaurant. Este restaurante, ubicado a más de 350 metros de altura, ofrece una vista panorámica de la ciudad mientras rota lentamente sobre su eje. El menú combina ingredientes locales con toques internacionales y es una opción ideal para probar platillos canadienses en un entorno único.