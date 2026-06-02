El video muestra un segmento de un programa de entretenimiento donde tres personas, dos mujeres y un hombre, interactúan en una mesa redonda en un set de televisión. Las mujeres se abrazan y hacen gestos juguetones, una de ellas sacando la lengua. El hombre se ríe. Un texto en pantalla se refiere al 'regreso de GalAndy con un beso de 4', indicando un momento de interacción específica. En la mesa hay vasos y aperitivos.

La mañana de este martes 2 de junio del 2026, Galilea Montijo sorprendió al público del programa Hoy de Televisa al proponerle a su compañera Andrea Legarreta un “beso de tres” con su nuevo novio durante una transmisión en vivo.

El momento, que se dio en tono de broma, generó risas y gestos de sorpresa entre los conductores y rápidamente se volvió viral en redes sociales por la espontaneidad y la reacción de Legarreta.

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Las imágenes del matutino muestran cómo Montijo, acompañada de Tania Rincón y Raúl Araiza, lanzó la propuesta luego de una serie de comentarios sobre la vida sentimental de Legarreta. Los conductores rieron y celebraron la ocurrencia, mientras las cámaras captaban los gestos de asombro y diversión.

El momento que destapa el romance al aire

Durante la emisión, Montijo dijo a Legarreta: “Eres muy bonita”. Rincón agregó que “hace mucho no tenía nada”. Legarreta respondió: “Ahora viene mi... viene mi amor”. Montijo insistió: “¿Viene tu amor? Beso de tres”. Los conductores rieron, y Araiza remató: “Beso de cuarto mejor”.

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Galilea Montijo le pide a Andrea Legarreta un “beso de 3” con su nuevo novio y su reacción genera polémica en ‘Hoy’ (Fotos: Instagram/ Porgrama Hoy)

El ambiente de camaradería y bromas quedó registrado en el programa y rápidamente circuló en redes sociales con fragmentos del video. Usuarios destacaron la naturalidad y el humor del equipo, además de la reacción de Legarreta, quien sonrió ante la propuesta.

En redes sociales, la escena acumuló miles de reproducciones y comentarios que aplauden la espontaneidad de los conductores y celebran el nuevo romance de Legarreta.

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¿Quién es Luis Carlos Origel, pareja de Andrea Legarreta?

La conductora Andrea Legarreta atraviesa una nueva etapa sentimental después de permanecer casi tres años soltera tras anunciar su separación con el cantante Erik Rubín en 2023. Desde hace meses, Legarreta confirmó su relación con Luis Carlos Origel, sobrino del periodista Juan José “Pepillo” Origel.

Origel es un coach fitness y creador de contenido conocido en el medio del entretenimiento y el bienestar físico. Ha sido invitado al programa Hoy y tiene una relación de amistad de varios años con Legarreta y su familia. Recientemente, los conductores del matutino evidenciaron el romance al gritarle “¡Ella ya ganó!” durante una de sus participaciones.

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Aunque Legarreta no ha confirmado abiertamente el noviazgo, ha compartido imágenes junto a Origel en celebraciones familiares, como la Navidad pasada, donde aparece con sus hijas y su ex pareja. En redes sociales, Origel publicó una foto de Legarreta como parte de sus mejores momentos de diciembre de 2025, a la que la conductora respondió con emoticones de corazón.

Los mensajes de felicitación de seguidores no se hicieron esperar. Legarreta ha dicho en el programa que “cualquiera se sentiría feliz de ser pareja de Origel”. La pareja ha evitado hablar públicamente de la relación, aunque las muestras de afecto en redes y en el matutino han avivado la conversación.

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Una serie de publicaciones hechas por Andrea Legarreta dieron pie a especulaciones sobre una probable relación con Luis Carlos Origel, sobrino del conductor Juan José Origel. (andrealegarreta, lcorigel / Instagram)

Galilea Montijo y su relación con Isaac Moreno

Por su parte, Galilea Montijo también vive una relación estable con Isaac Moreno, modelo y empresario originario de Santa Cruz de Tenerife, España. Moreno dirige una agencia de asesoramiento deportivo y recientemente lanzó su marca de suplementos alimenticios, THY Nutrition.

La relación entre Montijo y Moreno comenzó a mediados de 2023, meses después de que Montijo anunciara su divorcio de Fernando Reina. La pareja ha hablado abiertamente sobre la diferencia de edad, de siete años, y sobre sus planes de buscar tratamientos de fertilidad para convertirse en padres juntos.

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Moreno cuenta con estudios universitarios en Contabilidad y una especialización en Ingeniería Estructural. En entrevistas, ambos han señalado que la solidez de su relación les permite enfrentar críticas en redes sociales con humor y seguir adelante con sus planes personales y profesionales.