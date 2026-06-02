México

Con otra carta: “El Chapo” Guzmán insiste en su extradición a México y pide que le permitan a su familia visitarlo en EEUU

El exlíder del Cártel de Sinaloa se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado

Guardar
Google icon
"El Chapo" ha enviado cerca de 12 cartas a la Corte de Brooklyn para que sea enviado a México luego de acusar que tuvo un juicio injusto. Fotoarte: Jovani Pérez / Infobae México
"El Chapo" ha enviado cerca de 12 cartas a la Corte de Brooklyn para que sea enviado a México luego de acusar que tuvo un juicio injusto. Fotoarte: Jovani Pérez / Infobae México

Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, insiste en el envío de cartas a la Corte de Brooklyn, en Estados Unidos, para que sea atendida su solicitud de ser extraditado a México, pero en esta ocasión también pidió que a su familia le sea permitido visitarlo en prisión.

En la misiva, escrita el pasado 22 de mayo y compartida por el periodista Keegan Hamilton, “El Chapo” señaló que continúa luchando para ser enviado de regreso al país, luego de que en 2019 lo sentenciaron en Estados Unidos a cadena perpetua más 30 años, la cual cumple en la cárcel de máxima seguridad de ADX Florence, en Colorado.

PUBLICIDAD

El narcotraficante acusó falta de pruebas en su caso que le habrían dado dicha sentencia. Con un inglés poco fluido y con errores, señaló: "Él dice/ella dice (que) no es una prueba contundente cuando se puede pasar por encima de mí, o hablar conmigo directamente, sin cuestionar mis restricciones respecto a las leyes de los Estados Unidos de América".

También dijo que se violó la ley federal del Distrito Este de Nueva York debido a que “no fue justo” para su esposa e hija “observar cómo fui tratado, en violación de la Constitución de los Estados Unidos de América y de los Derechos Iguales”.

PUBLICIDAD

Solicitó que su familia lo pueda visitar en prisión, aunque está prohibido

Carta de El Chapo
Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Al señalar que se trata de una carta enviada de manera cortés para el juez Brian Cogan, con la intención de la reciba y se archive para su próxima fecha de apelación, el narcotraficante también agradeció el que se le haya dado “alivio” sobre las visitas de su esposa e hija.

Gracias por darme algo de alivio respecto a mi política exterior acerca de ser liberado y regresado a México, así como las visitas para mi esposa e hija”, se lee en la carta.

Sin embargo, no queda claro si ya le brindaron facilidades para que pueda recibir visitas en su celda, ya que la prisión en la que se encuentra prohíbe que reciba personas distintas a sus abogados.

Con esta ya serían al menos doce cartas enviadas por “El Chapo” Guzmán a la Corte de Brooklyn, en las que ha señalado que el veredicto de su juicio no fue justo al no tener oportunidad de mostrar evidencia para su liberación.

“También llevo tres años esperando que mi apelación sea escuchada para una nueva audiencia sobre mi última esperanza fuera de los Estados Unidos”, escribió en una de sus últimas cartas.

exico City, January 8, 2016. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA
exico City, January 8, 2016. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

Desde el mes de abril, el narcotraficante envió otra carta en la que denunció violaciones a sus derechos constitucionales durante su reclusión, aunque no detalló cuáles son las acciones o condiciones que considera violatorias.

Sus abogados han alertado sobre el confinamiento extremo y problemas de salud que enfrenta debido a que el contacto con otras personas es casi nulo en prisión. Las celdas miden poco más de 2 metros de ancho por 3 de largo y solo cuentan con una pequeña ventana que no tiene vista por completo al exterior.

Temas Relacionados

El Chapo GuzmánEstados UnidosJoaquín Guzmán LoeraextradiciónCártel de SinaloaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cynthia Klitbo estalla tras ser cuestionada por su novio más joven: “Vivimos en una sociedad tan patriarcal”

La actriz cuestionó los señalamientos que reciben algunas personas por sus relaciones sentimentales y pidió que exista el mismo criterio para todos

Cynthia Klitbo estalla tras ser cuestionada por su novio más joven: “Vivimos en una sociedad tan patriarcal”

De enemigos a aliados: el pacto que une a los Arellano Félix con Los Chapitos

Tras décadas de enfrentamientos, el grupo encabezado por Enedina Arellano Félix habría sellado una alianza con Los Chapitos, modificando el equilibrio criminal en el norte del país

De enemigos a aliados: el pacto que une a los Arellano Félix con Los Chapitos

Galilea Montijo le pide a Andrea Legarreta un “beso de 3” con su nuevo novio y su reacción genera polémica en ‘Hoy’

Desde hace meses, la conductora confirmó su relación con Luis Carlos Origel, sobrino del periodista Juan José “Pepillo” Origel

Galilea Montijo le pide a Andrea Legarreta un “beso de 3” con su nuevo novio y su reacción genera polémica en ‘Hoy’

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de junio? Cierran estación de la L4 del MB por manifestaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de junio? Cierran estación de la L4 del MB por manifestaciones

Sin cuidados compartidos no hay igualdad: mujeres destinan 34 horas semanales a los cuidados, frente a 16 de los hombres

En la Ciudad de México, existen 153 mil personas cuidadoras remuneradas, de las cuales el 82% se desempeña en la informalidad y percibe, en promedio, 7 mil 339 pesos mensuales

Sin cuidados compartidos no hay igualdad: mujeres destinan 34 horas semanales a los cuidados, frente a 16 de los hombres
MÁS NOTICIAS

NARCO

De enemigos a aliados: el pacto que une a los Arellano Félix con Los Chapitos

De enemigos a aliados: el pacto que une a los Arellano Félix con Los Chapitos

El “Gabito”, compadre de Iván Archivaldo, está vinculado en el secuestro y asesinato de los 10 mineros de Concordia

Caso Carlos Manzo: arrestan a un agente de la Guardia Civil y un exfuncionario de la Fiscalía de Michoacán implicados en su asesinato

Mujer de la tercera edad muere calcinada tras incendio provocado en vivienda de Culiacán, Sinaloa

“Era claro que nunca se suprimiría el narco”: la postura que Rubén Rocha Moya mostró en sus libros sobre los cárteles

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo le pide a Andrea Legarreta un “beso de 3” con su nuevo novio y su reacción genera polémica en ‘Hoy’

Galilea Montijo le pide a Andrea Legarreta un “beso de 3” con su nuevo novio y su reacción genera polémica en ‘Hoy’

Mariana Ochoa revive la polémica de la auditoría con Ari Borovoy y destapa una charla pendiente con Érika Zaba

Películas y series de futbol para ver antes del Mundial 2026: documentales, ficciones y clásicos

Sepultan a la influencer Paola Márquez entre dolor, símbolos de paz y música de Valentín Elizalde

El diseñador Mitzy asegura que “la carrera de Thalía se acabó” cuando él le dejó de hacer vestidos

DEPORTES

Tim Payne, el jugador más viral del Mundial 2026 que jugó en México cuando era adolescente

Tim Payne, el jugador más viral del Mundial 2026 que jugó en México cuando era adolescente

¿Qué lugares visitar en Toronto si viajas al Panamá vs Ghana del Mundial 2026?

Qué uniforme usará México contra Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia durante el Mundial 2026

¿Contra quién jugarán los rivales de México antes del Mundial 2026? Así llegan Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia

Mundial 2026: estas son las opciones para llegar al AIFA desde la CDMX