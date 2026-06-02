Con otra carta: “El Chapo” Guzmán insiste en su extradición a México y pide que le permitan a su familia visitarlo en EEUU

"El Chapo" ha enviado cerca de 12 cartas a la Corte de Brooklyn para que sea enviado a México luego de acusar que tuvo un juicio injusto. Fotoarte: Jovani Pérez / Infobae México

Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, insiste en el envío de cartas a la Corte de Brooklyn, en Estados Unidos, para que sea atendida su solicitud de ser extraditado a México, pero en esta ocasión también pidió que a su familia le sea permitido visitarlo en prisión.

En la misiva, escrita el pasado 22 de mayo y compartida por el periodista Keegan Hamilton, “El Chapo” señaló que continúa luchando para ser enviado de regreso al país, luego de que en 2019 lo sentenciaron en Estados Unidos a cadena perpetua más 30 años, la cual cumple en la cárcel de máxima seguridad de ADX Florence, en Colorado.

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El narcotraficante acusó falta de pruebas en su caso que le habrían dado dicha sentencia. Con un inglés poco fluido y con errores, señaló: "Él dice/ella dice (que) no es una prueba contundente cuando se puede pasar por encima de mí, o hablar conmigo directamente, sin cuestionar mis restricciones respecto a las leyes de los Estados Unidos de América".

También dijo que se violó la ley federal del Distrito Este de Nueva York debido a que “no fue justo” para su esposa e hija “observar cómo fui tratado, en violación de la Constitución de los Estados Unidos de América y de los Derechos Iguales”.

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Solicitó que su familia lo pueda visitar en prisión, aunque está prohibido

Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Al señalar que se trata de una carta enviada de manera cortés para el juez Brian Cogan, con la intención de la reciba y se archive para su próxima fecha de apelación, el narcotraficante también agradeció el que se le haya dado “alivio” sobre las visitas de su esposa e hija.

“Gracias por darme algo de alivio respecto a mi política exterior acerca de ser liberado y regresado a México, así como las visitas para mi esposa e hija”, se lee en la carta.

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Sin embargo, no queda claro si ya le brindaron facilidades para que pueda recibir visitas en su celda, ya que la prisión en la que se encuentra prohíbe que reciba personas distintas a sus abogados.

Con esta ya serían al menos doce cartas enviadas por “El Chapo” Guzmán a la Corte de Brooklyn, en las que ha señalado que el veredicto de su juicio no fue justo al no tener oportunidad de mostrar evidencia para su liberación.

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“También llevo tres años esperando que mi apelación sea escuchada para una nueva audiencia sobre mi última esperanza fuera de los Estados Unidos”, escribió en una de sus últimas cartas.

exico City, January 8, 2016. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

Desde el mes de abril, el narcotraficante envió otra carta en la que denunció violaciones a sus derechos constitucionales durante su reclusión, aunque no detalló cuáles son las acciones o condiciones que considera violatorias.

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Sus abogados han alertado sobre el confinamiento extremo y problemas de salud que enfrenta debido a que el contacto con otras personas es casi nulo en prisión. Las celdas miden poco más de 2 metros de ancho por 3 de largo y solo cuentan con una pequeña ventana que no tiene vista por completo al exterior.