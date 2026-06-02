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México y Canadá solicitan renovar el T-MEC por 16 años más: aseguran que el acuerdo es sumamente beneficioso para la relación trilateral

Estas declaraciones marcan un giro completamente ante las posturas de cada uno de los socios comerciales

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EEUU ya interpuso siete recursos de revisión hacia México en el marco del T-MEC (Reuters)
T-MEC

Canadá y México respectivamente solicitaron al gobierno de Estados Unidos renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por 16 años más, argumentando que es un acuerdo comercial beneficioso para las tres economías.

Estas declaraciones marcan un giro completamente ante las posturas de cada uno de los socios comerciales. Por una parte, Canadá propuso su extensión mientras las conversaciones con Estados Unidos permanecen estancadas y el presidente Donald Trump insiste en sus advertencias sobre una eventual anexión canadiense.

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Mientras las autoridades mexicanas y estadounidenses, dieron por concluida la primera mesa de dialogo la semana pasada, ahora buscan implementar acuerdos basados en respeto mutuo, con el objetivo de fortalecer la integración económica regional.

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