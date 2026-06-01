Esto encontró la mamá de Valentín Elizalde al entrar a su cuarto por primera vez tras 20 años

La familia de Valentín Elizalde analiza abrir un museo con objetos personales y música inédita del Gallo de Oro en Guasave (Zurisaddai González/Infobae)

A casi 20 años de la muerte de Valentín Elizalde, su madre Camila Valencia contó que apenas entró a la recámara del cantante y dijo que ese momento reavivó la posibilidad de abrir un museo o impulsar un proyecto con objetos personales y música inédita del llamado Gallo de Oro, durante una reunión familiar en Guasave, Sinaloa, previa al arranque de una gira de la dinastía Elizalde.

La familia se reunió en la cripta donde reposan los restos del intérprete de “Cómo me duele” y de su padre Everardo Elizalde. Ahí hubo una misa, convivencia con seguidores y un palomazo de Jesús y Francisco Elizalde con canciones de la familia.

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Camila Valencia dijo que no había entrado al cuarto de su hijo desde que fue sepultado hace casi dos décadas. Al ver sombreros, ropa y otros objetos personales, la señora rompió en llanto.

“Me da mucho gusto que nos siga visitando la gente allá en el rancho. Ahí tenemos su casa”, dijo Valencia. También relató que con frecuencia pasan autos por su casa de noche con canciones de Valentín a alto volumen y que, aunque la despiertan, ella agradece ese gesto porque lo mantienen presente.

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El homenaje familiar reunió a Camila Valencia, madre de Valentín Elizalde, en la cripta donde reposan los restos del cantante y su padre (Archivo)

“Y sinceramente, sí me da un aliento. Y más que nada, que lleguen los carros con música de ellos en la noche. Y aunque no esté despierta o que no me dejen dormir, pero yo feliz. Van de todas partes de la República y me siento muy orgullosa por ese lado”, dijo la madre del cantante.

La familia analiza un museo y la posible salida de canciones inéditas

Valencia afirmó que conserva sombreros, prendas y pertenencias de Valentín Elizalde, por lo que no descarta abrir un museo o desarrollar algún proyecto alusivo. La declaración surgió después de que medios presentes le preguntaron por el material que dejó el cantante y que todavía no se publica.

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“Esperemos en Dios que haya música que se pueda liberar”, respondió Valencia. Esa frase apuntó a la existencia de grabaciones que la familia todavía no ha dado a conocer.

El encuentro en Guasave ocurrió a unos meses del aniversario luctuoso del artista, cuyo homicidio se registró el 25 de noviembre de 2006.

Camila Valencia no había entrado a la recámara de Valentín Elizalde desde su muerte hace casi veinte años en Guasave, Sinaloa (Archivo)

La ausencia de dos hijas exhibió que la ruptura familiar sigue abierta

En la reunión solo estuvo Valentina, una de las hijas del cantante, mientras se notó la ausencia de Gabriela y Valeria. Cuando le preguntaron a la abuela sobre una posible reconciliación, evitó profundizar.

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“Pues yo creo que eso lo vamos a dejar a otra platiquita, porque aquí estamos unidos los que queremos y los que no, no, ¿verdad?”, dijo Valencia.

Estrellato y la trágica muerte de El Gallo de Oro

Valentín Elizalde nació el 1 de febrero de 1979 en Jitonhueca, Sonora. Era hijo del cantante Everardo “Lalo” Elizalde y de Camila Valencia, estudió Derecho en la Universidad de Sonora y debutó como cantante el 24 de junio de 1998 en Bacame Nuevo, Sonora.

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El cantante murió después de una presentación en Reynosa, Tamaulipas, cuando su camioneta fue interceptada por un grupo armado; en ese ataque también murieron su chofer y su representante, mientras su primo Fausto “Tano” Elizalde fue el único sobreviviente.

Seguidores de Valentín Elizalde visitan frecuentemente la casa familiar para escuchar su música y rendir tributo al ídolo de la banda sinaloense (Cuartoscuro)

Tras su muerte, el cantante fue sepultado en el panteón municipal de Guasave en un mausoleo familiar pintado de blanco y dorado. Ese sitio sigue recibiendo visitas de seguidores y sus hermanos Francisco “El Flaco” Elizalde y Jesús Elizalde continúan con la tradición musical de la familia.

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