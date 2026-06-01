México

Maru Campos llama a no normalizar la violencia, desapariciones y extorsión en México en medio de crisis en Chihuahua

La gobernadora chihuahuense afirmó que el país no debe acostumbrarse al dolor de las madres buscadoras, a pesar de que en el estado se reportan más de 5 mil personas desaparecidas

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Maru Campos enfatiza que la extorsión, la violencia y el miedo no pueden ser parte de la vida diaria en el país.
Maru Campos enfatiza que la extorsión, la violencia y el miedo no pueden ser parte de la vida diaria en el país.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, publicó este sábado un mensaje en redes sociales en el que llamó a no normalizar problemáticas como las desapariciones, la violencia, la extorsión y la inseguridad que afectan a distintas regiones del país.

A través de su cuenta de X, la mandataria estatal retomó parte de los planteamientos expresados durante el evento “Yo Con Maru”, realizado un día antes en la capital chihuahuense, donde aseguró que existen situaciones que no deben ser aceptadas como parte de la vida cotidiana de las familias mexicanas.

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“Hay cosas que no podemos ni debemos normalizar”, escribió Campos. En su mensaje señaló que el dolor de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, las comunidades que viven bajo amenazas del crimen y los jóvenes víctimas de la violencia representan problemáticas que requieren atención y visibilidad.

Maru Campos difundió en X un mensaje en el que llama a no normalizar la violencia, desapariciones y extorsión en el país.
Maru Campos difundió en X un mensaje en el que llama a no normalizar la violencia, desapariciones y extorsión en el país.

Maru Campos retoma mensaje sobre seguridad y desapariciones

La gobernadora destacó que la extorsión, el miedo y la impunidad no deben formar parte de la vida diaria de los ciudadanos. Asimismo, sostuvo que la defensa de la paz y la seguridad de las familias trasciende cualquier diferencia política.

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“Lo que está en juego no es un tema político, es el derecho de nuestras familias a vivir en paz, en libertad y con dignidad”, expresó en la publicación.

Durante el evento realizado el sábado, Campos también hizo referencia a las madres buscadoras, a las comunidades indígenas afectadas por la violencia y a los jóvenes que, según señaló, enfrentan riesgos derivados de la actividad de grupos delictivos.

Video de Maru Campos.

Chihuahua enfrenta una crisis de desapariciones

El posicionamiento de la gobernadora ocurre en un contexto marcado por los desafíos de seguridad que enfrenta Chihuahua.

De acuerdo con registros oficiales y organizaciones de derechos humanos, la entidad mantiene miles de reportes de personas desaparecidas.

Actualmente, más de 4,800 personas permanecen sin ser localizadas en el estado, mientras que la mayoría de las víctimas corresponden a hombres jóvenes y adultos de entre 20 y 39 años.

Entre las zonas con mayores problemáticas destacan Ciudad Juárez, la ciudad de Chihuahua y diversas comunidades de la Sierra Tarahumara, donde organizaciones civiles han documentado casos relacionados con desplazamiento forzado, reclutamiento de personas y disputas entre grupos criminales.

Las desapariciones continúan siendo una de las principales crisis de seguridad en distintas regiones del país. EFE/Luis Torres
Las desapariciones continúan siendo una de las principales crisis de seguridad en distintas regiones del país. EFE/Luis Torres

Principales desafíos en materia de seguridad

  • Desaparición de personas.
  • Desplazamiento forzado de comunidades.
  • Reclutamiento de jóvenes por grupos delictivos.
  • Extorsión y amenazas contra la población.
  • Violencia vinculada a disputas territoriales del crimen organizado.

Organizaciones mantienen acompañamiento a familias

Ante la magnitud de la problemática, colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos continúan brindando apoyo a familiares de personas desaparecidas.

Entre las labores que realizan se encuentran:

  • Acompañamiento jurídico a víctimas.
  • Apoyo psicosocial a familiares.
  • Participación en jornadas de búsqueda.
  • Documentación y seguimiento de casos.
  • Monitoreo de políticas públicas relacionadas con desapariciones.

Diversas organizaciones han advertido que la crisis de desapariciones en Chihuahua representa uno de los principales retos en materia de derechos humanos para la entidad.

Organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han documentado la crisis de personas desaparecidas en el estado.
Organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han documentado la crisis de personas desaparecidas en el estado.

El mensaje se difundió tras evento partidista

La publicación de Maru Campos se produjo un día después del encuentro “Yo Con Maru”, organizado por militantes y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua.

Durante ese acto, la gobernadora abordó temas relacionados con la seguridad, las desapariciones y la situación que enfrentan diversas comunidades del país.

Posteriormente, a través de redes sociales, condensó parte de ese mensaje en un llamado para evitar que la violencia, la extorsión y el dolor de las familias afectadas por las desapariciones sean vistos como una realidad normalizada.

“Desde Chihuahua le decimos a México con claridad: nada de esto es normal y no vamos a aceptarlo”, concluyó la mandataria estatal.

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