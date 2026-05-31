Infonavit 2026: qué pasa si tienes más de 65 años y quieres pedir un crédito

El Infonavit ofrece cinco principales tipos de crédito en 2026; cada uno tiene condiciones y montos distintos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cumplir 65 años no cancela el derecho a solicitar un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

La posibilidad existe, pero el margen para hacerlo se estrecha con cada año que pasa.

Lo que determina si el trámite es viable no es la edad por sí sola, sino una fórmula que el Instituto aplica desde hace años y que muy pocos derechohabientes conocen con precisión.

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El crédito puede solicitarse de forma conjunta con cónyuge, familiar o corresidente para aumentar el monto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regla de edad que define si se puede tramitar el crédito

El Infonavit no establece una edad máxima absoluta para solicitar financiamiento, pero sí fija un tope que opera de forma indirecta.

La suma entre la edad del solicitante y el plazo del crédito no puede rebasar 70 años en hombres ni 75 en mujeres.

Eso significa que un hombre de 65 años puede solicitar un crédito, pero el plazo máximo que el Instituto le autorizará es de cinco años.

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Infografía que detalla la regla de edad de Infonavit para solicitar un crédito, explicando los límites de edad para hombres y mujeres y cómo estos afectan el plazo y el monto de las mensualidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer de la misma edad puede acceder a un plazo de hasta 10 años.

A los 70 años, un hombre ya no puede solicitar el crédito tradicional bajo este esquema; una mujer, en cambio, todavía tiene margen hasta los 75.

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El plazo más corto implica mensualidades más altas, porque el mismo monto se divide entre menos tiempo.

Antes de iniciar cualquier trámite, conviene revisar la precalificación en Mi Cuenta Infonavit para conocer el monto disponible y las condiciones exactas según el caso individual.

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El crédito tradicional presta más de 2 millones de pesos mexicanos según capacidad de pago.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 100 puntos y los seis meses que nadie puede saltarse

Cumplir con la regla de edad no es el único requisito. En 2026, el Infonavit redujo el umbral de puntos necesarios para acceder al crédito: ahora son 100 puntos, en lugar de los 1,080 que exigía el sistema anterior.

Sin embargo, hay una condición adicional: el derechohabiente debe acreditar al menos seis meses consecutivos de empleo formal antes de la solicitud.

El complemento Equipa tu Casa agrega monto para mejorar la vivienda sin afectar su estructura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto verifica ese historial de manera automática a través de los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin que el trabajador tenga que presentar documentación extra.

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Cualquier interrupción laboral, cambio de patrón o periodo sin cotización ante el IMSS reinicia el conteo.

Si el solicitante no cumple ese periodo continuo, el sistema no permite avanzar en el trámite.

Qué documentos se necesitan tener listos

Una vez confirmada la elegibilidad en Mi Cuenta Infonavit, el trámite requiere documentación específica. Conocerla con anticipación evita retrasos en el proceso.

Esta guía visual detalla los documentos necesarios tanto para el solicitante como para el vendedor al tramitar un crédito Infonavit, incluyendo identificación, comprobantes y estados de cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los documentos base son: solicitud de inscripción de crédito, avalúo de la vivienda, acta de nacimiento, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, CURP, cédula fiscal, estado de cuenta bancario del solicitante con CLABE o número de tarjeta completo, y estado de cuenta bancario del vendedor con CLABE no mayor a dos meses.

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La tasa de interés del crédito tradicional es fija durante toda la vida del financiamiento y varía entre 3.69% y 10.45% según el nivel salarial.

Sumar otro crédito para aumentar el monto disponible

Un plazo reducido limita el monto que el Instituto puede autorizar de forma individual, pero existe una alternativa para ampliar esa capacidad.

El programa Unamos Créditos permite integrar el financiamiento con el de otra persona: cónyuge, hijo, hermano, familiar o un amigo corresidente, sin necesidad de vínculo matrimonial.

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El Infonavit verifica la permanencia laboral de forma automática vía registros del IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos participantes deben tener relación laboral vigente y contar con los 100 puntos mínimos.

El resultado es una copropiedad: cada parte adquiere derechos sobre la vivienda en proporción al monto con el que participa, y ambos asumen obligaciones compartidas sobre gastos de conservación, predial y servicios.

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El crédito también puede usarse para renovar, reparar o construir, no solo para comprar.

En hombres, edad más plazo no puede rebasar 70 años; en mujeres, el tope es 75. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El complemento Equipa tu Casa agrega un monto adicional para mejorar o equipar la vivienda sin afectar su estructura, y es compatible con el crédito tradicional.