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Aarón Mercury rompe el silencio tras el video viral con una fan: “Es imposible que me sepa el nombre de todos”

El creador de contenido explicó cómo vivió el momento que desató comentarios en redes y reflexionó sobre los retos de la exposición pública

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Aarón Mercury se pronuncia tras video viral en el que olvida el nombre de una seguidora durante un evento de fans. - (Instagram: Aarón Mercury)
Aarón Mercury se pronuncia tras video viral en el que olvida el nombre de una seguidora durante un evento de fans. - (Instagram: Aarón Mercury)

El nombre de Aarón Mercury volvió a colocarse en la conversación digital luego de que se viralizara un video en el que una seguidora reaccionó al notar que él no recordaba su nombre.

La situación generó opiniones divididas entre quienes consideraron el hecho una simple confusión y quienes cuestionaron la actitud del influencer.

Ante la polémica, Mercury decidió abordar el tema durante un encuentro con medios de comunicación. Lejos de evadir las preguntas, explicó cómo vivió aquel instante y reconoció que la exposición constante también implica enfrentar situaciones inesperadas que pueden ser amplificadas por las redes sociales.

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La explicación detrás del momento que se volvió viral

Aaron Mercury
El influencer Aarón Mercury explica el impacto de la viralización del encuentro con una fan en plataformas digitales. - (@supernovaboxing)

Uno de los temas centrales de la conversación ante los medios fue el encuentro con la fan que se hizo viral en plataformas digitales. Mercury admitió que el episodio lo tomó por sorpresa y que incluso llegó a preguntarse qué había ocurrido para que la situación escalara de esa manera.

Fue una cosa graciosa de decir. Sí dije: ‘Ah, chale, ¿qué pasó?, ¿qué hice mal?’”, relató al recordar el momento que generó miles de reacciones en internet.

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Cuando fue cuestionado sobre las críticas que recibió, respondió con franqueza y explicó que recordar a todas las personas que conoce en eventos y encuentros resulta complicado debido a la cantidad de seguidores que interactúan con él.

“No quiero hacerla pasar un mal rato”

Aarón Mercury llama a evitar ataques contra la joven implicada, pidiendo respeto y comprensión en redes sociales. - (Instagram: @aaronmercury)
Aarón Mercury llama a evitar ataques contra la joven implicada, pidiendo respeto y comprensión en redes sociales. - (Instagram: @aaronmercury)

Mercury dejó claro que no existió una intención de desairar a la joven. Por el contrario, explicó que intenta reconocer a muchas de las personas que asisten constantemente a sus actividades y convivencias.

Es imposible que yo me sepa el nombre de todos y trato, y la verdad es que mucha gente la reconozco y me sé el nombre”, señaló. También comentó que suele identificar con mayor facilidad a quienes acuden repetidamente a sus meet and greets.

Finalmente, el influencer pidió evitar ataques contra la seguidora involucrada en la situación. “Tampoco me gusta que le tiren, porque al final es una chica que fue a verme y no quiero hacerla pasar un mal rato”, concluyó, buscando poner fin a una controversia que durante días mantuvo la atención de sus seguidores.

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