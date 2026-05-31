México

Muere el padre de Abraham Luna, vocalista de Grupo Firme: “Acepto la voluntad de Dios”

El artista compartió una fotografía junto a su padre y acompañó la imagen con un mensaje que reflejó el difícil momento que atraviesa

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Hombre joven con sombrero vaquero negro y chaqueta blanca mira fijamente a cámara; otro hombre con sombrero y chaqueta brillante aparece detrás a la izquierda
Abraham Luna, el reconocido artista, posa con semblante serio durante un evento público, luciendo su característico sombrero y una chaqueta clara en medio de luces escénicas. (Instagram: Abraham Luna)

La familia de Grupo Firme enfrenta un momento de profundo dolor. Abraham Luna, conocido por los seguidores de la agrupación como una de las voces que acompañan a Eduin Caz en el escenario, confirmó el fallecimiento de su padre mediante una publicación en redes sociales que rápidamente generó muestras de solidaridad entre fanáticos, colegas y figuras del regional mexicano.

El integrante de la banda compartió una fotografía junto a su padre y acompañó la imagen con un mensaje que reflejó el difícil momento que atraviesa.

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“Nadie está preparado para despedir a un ser amado, pero acepto la voluntad de Dios. Te amo viejo”, escribió.

Hasta el momento, Abraham Luna no ha dado a conocer las causas del deceso ni ha ofrecido más detalles sobre las circunstancias de la pérdida. Sin embargo, las reacciones de apoyo no tardaron en aparecer en sus perfiles digitales, donde seguidores de Grupo Firme expresaron condolencias y mensajes de fortaleza para él y su familia.

La estrecha relación de Abraham Luna con su familia

Aunque suele mantener su vida privada lejos de los reflectores, Abraham Luna ha compartido en diversas ocasiones momentos familiares que evidencian el vínculo cercano que mantenía con sus padres.

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A través de publicaciones en redes sociales, el cantante mostró celebraciones, reuniones y encuentros personales que formaron parte de su vida fuera de los escenarios. Por ello, la noticia del fallecimiento de su padre provocó una fuerte reacción entre quienes siguen de cerca su trayectoria.

Fotografía en blanco y negro de Abraham Luna sonriente, abrazando a su padre, quien sonríe y hace el signo de la paz
Abraham Luna compartió una fotografía en blanco y negro con su padre, dedicándole un emotivo mensaje tras su fallecimiento. (Instagram: Abraham Luna)

Dentro de Grupo Firme, Luna se ha consolidado como una pieza importante del proyecto musical. Su participación como segunda voz y su cercanía con Eduin Caz lo han convertido en uno de los integrantes más reconocidos por el público.

La amenaza que recientemente involucró a Eduin Caz

El luto que atraviesa la agrupación ocurre en medio de semanas complejas para algunos de sus integrantes. Apenas días atrás, el nombre de Eduin Caz volvió a aparecer en una amenaza difundida mediante una narcomanta localizada en Tijuana, Baja California.

El mensaje, colocado sobre una de las principales vialidades de la ciudad fronteriza, incluyó advertencias dirigidas contra elementos de seguridad estatal y también contra el vocalista de Grupo Firme. En el texto, los responsables exigían al cantante mantenerse alejado de asuntos relacionados con una persona identificada como Cristian Orozco.

(Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
(Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

No es la primera ocasión que el grupo enfrenta una situación de este tipo. En febrero de 2025, la agrupación canceló una presentación programada en el Carnaval de Mazatlán tras la aparición de otra amenaza atribuida a presuntos grupos criminales.

Hasta ahora, ni Eduin Caz ni Grupo Firme han emitido declaraciones públicas sobre el reciente mensaje localizado en Tijuana. Mientras tanto, la atención de seguidores y colegas permanece centrada en el momento personal que vive Abraham Luna tras la muerte de su padre.

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