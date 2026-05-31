Ataques a policías en Sinaloa: cerca de 80 asesinados en dos años, 38 en Culiacán

Los ataques comparten características similares: las víctimas suelen ser interceptadas mientras se desplazan en vehículos y, en múltiples ocasiones, se encontraban fuera de servicio. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

El asesinato de Juan Pedro Arámburo García, comandante de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa conocido entre sus compañeros como “El Peter”, se sumó este domingo a una larga cadena de ataques contra integrantes de corporaciones de seguridad en la entidad, donde cerca de 80 policías han sido asesinados en los últimos dos años y al menos 38 de esos casos se han registrado en Culiacán.

El asesinato de “El Peter” ocurre en medio de un contexto de violencia persistente contra policías en Sinaloa. En Culiacán y otras zonas del estado se ha mantenido en los últimos años un patrón de agresiones dirigidas contra mandos y agentes municipales y estatales, quienes han sido atacados en emboscadas o ataques directos mientras se trasladaban en vehículos o incluso después de concluir sus jornadas laborales.

PUBLICIDAD

Uno de los casos más relevantes fue el asesinato de Juan Carlos Vázquez Ayala, comandante de la Policía Municipal de Culiacán, ocurrido el 7 de enero de 2025. El mando fue atacado a balazos mientras circulaba en su vehículo por la colonia Infonavit Barrancos, en un hecho que las autoridades investigaron como una agresión directa.

Otro episodio ocurrió en marzo de 2026, cuando los policías municipales Raúl Ernesto y Carlos Manuel de Jesús fueron asesinados tras concluir su turno laboral en el sector conocido como La Costerita. Ambos se encontraban fuera de servicio cuando fueron atacados por hombres armados.

PUBLICIDAD

Semanas después, el 16 de abril de 2026, Jesús Felipe Beltrán, agente de Tránsito Municipal de Culiacán, fue asesinado cuando conducía su vehículo en la zona de Urbivillas del Cedro. El caso también fue investigado como una agresión directa perpetrada por sujetos armados.

Aunque las circunstancias particulares varían de un expediente a otro, los ataques comparten características similares: las víctimas suelen ser interceptadas mientras se desplazan en vehículos, los agresores utilizan automóviles para acercarse y abrir fuego, y en la mayoría de los casos no existe indicio de robo o intento de privación ilegal de la libertad.

PUBLICIDAD

Juan Pedro Arámburo García, comandante de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa, fue emboscado por hombres armados cuando regresaba a casa tras concluir su jornada laboral. (Crédito: redes sociales)

La violencia contra corporaciones de seguridad se ha convertido en uno de los indicadores más visibles del conflicto entre grupos criminales que operan en Sinaloa. Diversos reportes periodísticos señalan que cerca de 80 policías han sido asesinados desde el recrudecimiento de la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, mientras que Culiacán concentra al menos 38 de esos homicidios.

El asesinato de Juan Pedro Arámburo García amplió esa estadística y volvió a colocar en el centro de atención la situación de riesgo que enfrentan mandos y agentes de seguridad en una de las entidades más golpeadas por la violencia criminal en México.

PUBLICIDAD