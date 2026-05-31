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Enfrentamiento en el penal de Aguaruto deja reos heridos y fallecidos en Culiacán, Sinaloa

Las autoridades informaron que la situación se encuentra controlada, pero se mantienen las acciones para determinar el número de muertos y lesionados

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Suspenden acceso a familias a penal de Aguaruto, Sinaloa, por revisión de módulos tras hallazgo de túnel y armas de fuego
El penal de Aguaruto es el que más riñas registra en el año, así como decomisos de armas y objetos ilícitos. (SSP Sinaloa)

La mañana de este domingo 31 de mayo se registró un enfrentamiento en el Centro Penitenciario de Aguaruto que dejó como saldo varios reos heridos y fallecidos en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, la situación ya se encuentra controlada, pero se mantienen las acciones para determinar el número de personas involucradas en la riña, por lo que de manera preliminar se habla de la confirmación de reclusos lesionados y muertos.

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Medios locales refieren que una versión extraoficial es que los internos involucrados en el hecho habían bebido alcohol durante la noche de este sábado en el módulo 7, lo que provocó que horas más tarde iniciaran una discusión en la que se atacaron con un arma blanca.

De acuerdo con Línea Directa, el saldo del enfrentamiento fue de siete personas muertas por lesiones punzocortantes, sin que se conozca hasta el momento el número de heridos.

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Visitas fueron suspendidas para este domingo

Túnel en construcción, armas largas, explosivos y una antena Starlink fueron hallados tras la balacera registrada el 21 de mayo en el penal de Aguaruto. (X/@sspsinaloa1)
El año pasado fue localizado un túnel sin salida al interior del penal. Las constantes riñas provocaron que se llevaran a cabo revisiones que culminaban con el hallazgo de armas de fuego, cuchillos, puntas, entre otros objetos. (X/@sspsinaloa1)

Personal de custodia, con apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva, así como de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano que se encontraban al exterior del inmueble, atendieron la riña de manera inmediata y controlaron la situación en el módulo involucrado, aunque las autoridades no detallaron cuál fue en el que se registró el enfrentamiento.

Hasta el momento, se mantiene en el área la presencia de policías y de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad de la población penitenciaria. La SSP informó que como medida preventiva y de seguridad para las familias, las visitas para este domingo quedaron suspendidas.

En tanto, las autoridades penitenciarias dieron parte a la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones correspondientes.

Penal registró en 2025 un total de 5 reclusos asesinados durante enfrentamientos

Penal de Aguaruto
Foto: Archivo

El penal de Aguaruto fue el escenario de diversos enfrentamientos a balazos y riñas durante el año 2025 que dejaron un saldo de 5 reclusos asesinados y más de siete heridos.

Uno de los primeros hechos de violencia ocurrió el 21 de mayo, cuando se registró una balacera al interior del penal que provocó que uno de los reclusos resultara con lesiones por esquirla de bala.

Tras los hechos y durante una revisión, las autoridades localizaron dentro del centro penitenciario un túnel en excavación de 5 metros de profundidad y 15 de longitud, armas y cargadores.

Luego de este primer enfrentamiento, Rubén Rocha Moya (hoy gobernador con licencia) aseguró que se habría llevado a cabo por la pugna entre Los Chapitos y Los Mayos por el control del penal.

“Es muy probable, en la cárcel hay muchos detenidos de ambos grupos, entonces ahí se expresan los grupos que afuera se siguen manifestando”, dijo refiriéndose a la guerra que mantienen las facciones del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024.

Elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno fueron desplegados para atender la situación. Crédito: X/@Pur0Culichi

En junio se registraron dos enfrentamientos que dejaron como saldo cuatro personas muertas y tres heridas, lo que derivó en la revisión de los módulos involucrados y el hallazgo de armas de fuego, cargadores, entre otros objetos prohibidos.

Para el mes de agosto ocurrió otra riña y tiroteo dentro del penal que dejó como saldo tres personas heridas. El 17 de octubre se registró otro enfrentamiento que culminó con el asesinato de un recluso y tres que resultaron heridos.

Durante el año también fueron localizados al menos tres reos sin vida dentro de sus celdas, por lo que las autoridades apuntaban a posibles causas naturales.

Los hechos de violencia provocaron que el cargo de director fuera ocupado por al menos tres personas distintas durante el año, quienes eran removidos por la permanencia de los enfrentamientos, así como de los constantes hallazgos de armas de fuego, puntas y otros objetos ilícitos dentro del penal.

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