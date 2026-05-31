Panteón Rococó lleva ‘La dosis perfecta’ de música a más de 120 mil asistentes en Neza

Panteón Rococó convirtió el Deportivo Ciudad Jardín de Nezahualcóyotl en el escenario de ska más grande del año: más de 120,000 personas llenaron la explanada y sus alrededores la noche del sábado 30 de mayo, en un concierto gratuito dentro del Festival Ecos de Oriente y el Circuito Nacional de Festivales por la Paz de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.
Familias completas, jóvenes y seguidores de varias generaciones llegaron desde antes de las 15:00 horas para asegurar lugar.
El municipio de Nezahualcóyotl confirmó la cifra en sus redes sociales y calificó la jornada como “una noche histórica llena de música, energía y emoción”, enmarcada en su estrategia de espacios gratuitos para “la cultura, el arte y la sana convivencia de las familias nezatlenses”.
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Dos horas de ska sin pausa
Luis Román Ibarra, el Dr. Shenka, pisó el escenario pasadas las 21:00 horas. La banda arrancó sin preámbulos con seis canciones seguidas y el público respondió desde la primera nota.
El show encadenó cerca de 30 canciones en aproximadamente dos horas con un recorrido por tres décadas de repertorio. El concierto cerró a las 23:16 horas.
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Setlist
Punk-O
Asesinos
La ciudad de la esperanza
Estrella roja
Dime
Triste realidad
Cha Cha Love
El último ska
Caminemos juntos
Mundo de locos
Hostilidades
Acábame de matar
Mil horas
Cumbia del olvido
Cariñito
Bier y Ska
Borracho
La dosis perfecta
Viernes de webeo
1993
Quiero bailar contigo
Esta noche
La rubia y el demonio
Fugaz
Toloache pa’ mi negra
Vendedora de caricias
Cuando tengas
Cierre:
La carencia
Arréglame el alma
Un mensaje a la juventud
Con mucha nostalgia el Dr. Shenka dirigió un mensaje a las juventudes y recordó su origen como agrupación.
“Empezaban a venir a vernos. ¿Y te acuerdas? Nadie dio un peso por nosotros, ni por ti ni por mí. Y el tiempo pasó y crecimos. Ya unos no se dedican a la cocina, otros son chefs, otros son enólogos y hacemos un montón de cosas positivas. Y esa fue la lección."
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A lo que añadió: “A veces ser joven significan muchas cosas negativas. Que no te convenzan de ello, hermano. Ser joven significa poder, significa resistencia. Hacerla de a pedo cuando las cosas no te gustan.”
“Que no se te olvide nunca de dónde vienes.” Concluyó el Dr. Shenka
Palestina, desaparecidos y el EZLN en el escenario
Uno de los momentos más cargados de la noche llegó durante Caminemos juntos.
Mientras la canción sonaba, las pantallas del escenario proyectaron imágenes de la bandera de Palestina ante un público que ya coreaba la letra.
Las siglas del EZLN en letras rojas permanecieron visibles durante las primeras canciones en el escenario y una mención a los desaparecidos en el país.
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Cuatro bandas abrieron desde la tarde
La jornada arrancó a las 14:40 horas con Los Kamer. Les siguieron Nana Pancha, Fania y la Rebelión Rumbera y Out of Control Army, antes de la presentación estelar.
El evento marcó la segunda visita de Panteón Rococó a Neza en menos de dos meses: el 18 de abril se presentaron en el Centro Pluricultural Emiliano Zapata.
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La próxima fecha de la gira es el 6 de junio en el Teatro del Pueblo de Villahermosa, Tabasco.
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