Panteón Rococó lleva ‘La dosis perfecta’ de música a más de 120 mil asistentes en Neza

Familias completas, jóvenes y seguidores de varias generaciones llegaron desde antes de las 15:00 horas para asegurar lugar. (Selene Miranda/ Infobae México )

Panteón Rococó convirtió el Deportivo Ciudad Jardín de Nezahualcóyotl en el escenario de ska más grande del año: más de 120,000 personas llenaron la explanada y sus alrededores la noche del sábado 30 de mayo, en un concierto gratuito dentro del Festival Ecos de Oriente y el Circuito Nacional de Festivales por la Paz de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Familias completas, jóvenes y seguidores de varias generaciones llegaron desde antes de las 15:00 horas para asegurar lugar.

El municipio de Nezahualcóyotl confirmó la cifra en sus redes sociales y calificó la jornada como “una noche histórica llena de música, energía y emoción”, enmarcada en su estrategia de espacios gratuitos para “la cultura, el arte y la sana convivencia de las familias nezatlenses”.

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Dos horas de ska sin pausa

Más de 120 mil personas se dieron cita para ver a la legendaria agrupación en su 30 aniversario (Selene Miranda/ Infobae México )

Luis Román Ibarra, el Dr. Shenka, pisó el escenario pasadas las 21:00 horas. La banda arrancó sin preámbulos con seis canciones seguidas y el público respondió desde la primera nota.

El show encadenó cerca de 30 canciones en aproximadamente dos horas con un recorrido por tres décadas de repertorio. El concierto cerró a las 23:16 horas.

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Setlist

El show encadenó cerca de 30 canciones en aproximadamente dos horas con un recorrido por tres décadas de repertorio. (Selene Miranda/ Infobae México )

Punk-O

Asesinos

La ciudad de la esperanza

Estrella roja

Dime

Triste realidad

Cha Cha Love

El último ska

Caminemos juntos

Mundo de locos

Hostilidades

Acábame de matar

Mil horas

Cumbia del olvido

Cariñito

Bier y Ska

Borracho

La dosis perfecta

Viernes de webeo

1993

Quiero bailar contigo

Esta noche

La rubia y el demonio

Fugaz

Toloache pa’ mi negra

Vendedora de caricias

Cuando tengas

Cierre:

La carencia

Arréglame el alma

Un mensaje a la juventud

“Que no se te olvide nunca de dónde vienes.” Concluyó el Dr. Shenka (Selene Miranda/ Infobae México )

Con mucha nostalgia el Dr. Shenka dirigió un mensaje a las juventudes y recordó su origen como agrupación.

“Empezaban a venir a vernos. ¿Y te acuerdas? Nadie dio un peso por nosotros, ni por ti ni por mí. Y el tiempo pasó y crecimos. Ya unos no se dedican a la cocina, otros son chefs, otros son enólogos y hacemos un montón de cosas positivas. Y esa fue la lección."

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A lo que añadió: “A veces ser joven significan muchas cosas negativas. Que no te convenzan de ello, hermano. Ser joven significa poder, significa resistencia. Hacerla de a pedo cuando las cosas no te gustan.”

“Que no se te olvide nunca de dónde vienes.” Concluyó el Dr. Shenka

Palestina, desaparecidos y el EZLN en el escenario

Un guitarrista de la banda Panteón Rococó toca con pasión bajo luces rojas durante un enérgico concierto de rock. (Selene Miranda/ Infobae México )

(Selene Miranda/ Infobae México )

Uno de los momentos más cargados de la noche llegó durante Caminemos juntos.

Mientras la canción sonaba, las pantallas del escenario proyectaron imágenes de la bandera de Palestina ante un público que ya coreaba la letra.

Las siglas del EZLN en letras rojas permanecieron visibles durante las primeras canciones en el escenario y una mención a los desaparecidos en el país.

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Cuatro bandas abrieron desde la tarde

La jornada arrancó a las 14:40 horas con Los Kamer. Les siguieron Nana Pancha, Fania y la Rebelión Rumbera y Out of Control Army, antes de la presentación estelar.

El evento marcó la segunda visita de Panteón Rococó a Neza en menos de dos meses: el 18 de abril se presentaron en el Centro Pluricultural Emiliano Zapata.

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La próxima fecha de la gira es el 6 de junio en el Teatro del Pueblo de Villahermosa, Tabasco.