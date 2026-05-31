Felipe Calderón defiende su guerra contra el narco y asegura que fue “una decisión correcta”

El expresidente Felipe Calderón aparece en un retrato en escala de grises sobre un muro de ladrillos pintado con la bandera mexicana, presentando impactos de bala y manchas de sangre, evocando un periodo de desafíos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, defendió categóricamente la estrategia de seguridad implementada durante su sexenio (2006-2012), conocida como la “guerra contra el narco”. Aseguró que enfrentar a la delincuencia organizada fue una obligación del Estado y rechazó las críticas recientes hacia su administración.

Las declaraciones se dieron durante un evento organizado por el Partido Acción Nacional (PAN) en respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. El exmandatario aprovechó la tribuna para justificar el inicio del "Operativo Conjunto Michoacán" y asegurar que, frente a la inseguridad, los gobiernos solo tienen dos opciones: proteger a la ciudadanía o permitir el avance criminal.

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“Asumí entonces, y aún hoy, el peso de la decisión de enfrentar al crimen. A pesar del ataque vil y calumnioso del poder, con todos mis errores y limitaciones, fue la decisión correcta; es lo que me tocaba hacer para servir al pueblo de México”, afirmó Calderón Hinojosa. “O el Estado protege a sus ciudadanos o los abandona; o estás con los ciudadanos o estás con los delincuentes, no hay de otra”.

Respaldo a Maru Campos y crisis diplomática

El espaldarazo a Maru Campo ocurre en un momento de alta tensión política. La gobernadora chihuahuense ha sido señalada por presuntamente colaborar en operaciones de seguridad con agencias de Estados Unidos sin informar al gobierno federal. Esto derivó de un incidente reciente en el que dos presuntos agentes de la CIA habrían fallecido durante el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la entidad.

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A raíz de esto, la bancada de Morena intentó promover un juicio político en su contra, aunque, según la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, el plazo para dicho proceso ya expiró.

Panistas se reúnen en Chihuahua para apoyar a Maru Campos (capturas de pantalla)

Calderón cuestionó esta ofensiva política contra Campos, contrastándola con la postura del gobierno federal ante otros funcionarios: “Qué absurdo que seas tú la perseguida, mientras que los acusados de complicidad con los criminales más sanguinarios son protegidos por el gobierno de México”.

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Esta declaración hace eco del reciente documento publicado por el Departamento de Justicia de EE. UU., en el que se acusa de narcotráfico a diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos, e incluye una solicitud de detención con fines de extradición contra el actual gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con la facción criminal de Los Chapitos. Hasta el momento, autoridades mexicanas han desestimado la detención argumentando falta de pruebas, lo que ha escalado los roces diplomáticos entre ambos países y desatado una guerra de defensas y manifestaciones masivas entre Morena y el PAN.

El choque con Claudia Sheinbaum

La reaparición del discurso de Calderón choca directamente con la postura de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. En el marco de estas disputas partidistas, la mandataria federal ha calificado la estrategia de seguridad del panista como “irresponsable”.

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La mandataria ha señalado que la declaración de guerra al narcotráfico desató un incremento histórico en los secuestros y la violencia en el país. Asimismo, criticó la justificación de las llamadas “víctimas colaterales” civiles afectadas por los operativos y recordó que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, es el principal arquitecto de dicha estrategia como secretario de Seguridad; se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado y corrupción.

El origen: a 20 años del Operativo Conjunto Michoacán

La defensa de Calderón remite al 11 de diciembre de 2006, cuando, a escasos días de asumir la presidencia, lanzó el Operativo Conjunto Michoacán. Este despliegue masivo marcó el inicio oficial de la militarización de la seguridad pública en México.

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Despliegue inicial: Oficialmente, se movilizaron 4,260 militares, 1,054 marinos y más de 1,600 policías federales (aunque estimaciones independientes calculan hasta 7,000 efectivos).

Impacto en la región: Habitantes de Tierra Caliente vivieron una transformación radical en su cotidianidad, marcada por retenes, cateos y el sobrevuelo constante de helicópteros militares.

Resultados violentos: A pesar de la fuerte presencia armada, la estrategia no logró pacificar la región. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que los homicidios en Michoacán se dispararon de 717 en 2006 a más de 2,000 en 2011.

AMLO recordó el día que Felipe Calderón se vistió de militar en Apatzingán, y aseguró que la mentalidad entre ambos en el combate al narco es completamente opuesta FOTO: ARIEL GUTIERREZ/PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Como relató un comerciante de Apatzingán durante aquellos años: “El miedo venía de todos lados: de los que estaban y de los que llegaron”. Una frase que resume el legado de una estrategia que, a casi dos décadas de distancia, sigue dividiendo profundamente a la clase política mexicana.