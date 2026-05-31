Selección de Sudáfrica reporta problemas para viajar a México a pocos días del Mundial 2026

La Selección de Sudáfrica tendrá su cuarta participación en Mundiales (X@BafanaBafana)

La Selección de Sudáfrica reportó dificultades para viajar a México a pocos días de que inicie el Mundial 2026. A través de un comunicado, el día de hoy, la Asociación de Futbol de Sudáfrica (SAFA) informó que el equipo nacional masculino enfrentó retrasos para trasladarse a Norteamérica debido a problemas con los visados de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico. El grupo tenía previsto partir esta mañana rumbo a tierras mexicanas, pero la situación migratoria impidió que el itinerario se cumpliera según lo planeado.

La SAFA señaló que realiza gestiones para resolver las dificultades y garantizar que el equipo arribe a la capital azteca antes del partido inaugural del Mundial contra la Selección Mexicana, programado para el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Mientras se soluciona el tema, los Bafana Bafana continúan su preparación y entrenamientos en Johannesburgo.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Sudáfrica - Estadio Orlando, Soweto, Sudáfrica - 28 de mayo de 2026. Jugadores de Sudáfrica durante el entrenamiento. REUTERS/Siphiwe Sibeko

“La selección nacional masculina absoluta de Sudáfrica ha tenido problemas con los visados ​​para algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico, y como resultado, el grupo no pudo viajar a Norteamérica esta mañana como estaba previsto inicialmente. La SAFA está trabajando sin descanso para asegurar que el equipo viaje a la Ciudad de México lo antes posible, antes del partido inaugural del torneo mundial contra México, país anfitrión, en el Estadio Azteca el 11 de junio de 2026. Seguimos comprometidos con garantizar que la preparación del equipo para el torneo continúe según lo previsto y, mientras tanto, Bafana Bafana seguirá entrenando en Johannesburgo hasta su partida"

Jugadores convocados para el Mundial 2026

La lista oficial de jugadores convocados por parte de Sudáfrica ha puesto de manifiesto una apuesta por figuras internacionales, como Ime Okon (Hannover 96, Alemania), Samukele Kabini (Molde FK, Noruega), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union, Estados Unidos), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, Estados Unidos), Sphephelo Sithole (Tondela, Portugal), Lyle Foster (Burnley FC, Inglaterra) y Thapelo Maseko (AEL Limassol, Chipre), sin perder de vista la contundente presencia de futbolistas que compiten en la liga nacional.

En la portería figuran Ronwen Williams, Ricardo Goss (ambos de Mamelodi Sundowns) y Sipho Chaine (Orlando Pirates). La defensa reúne a Khuliso Mudau, Khulumani Ndamane y Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele, Bradley Cross, Thabang Matuludi, Samukele Kabini, Olwethu Makhanya y Mbekezeli Mbokazi. El mediocampo queda en manos de Teboho Mokoena, Jayden Adams, Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha y Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), junto a Sphephelo Sithole.

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Finalmente, en la delantera destacan Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Evidence Makgopa, Oswin Appollis, Tshepang Moremi (Orlando Pirates) y Lyle Foster.

La Selección de Sudáfrica compartirá el Grupo A con México, Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia (Foto: FIFA)

¿Cuál es el camino de Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026?

El conjunto dirigido por Hugo Broos tendrá su primer compromiso en la próxima Copa del Mundo el jueves 11 de junio cuando se mida ante la Selección de México en el Estadio Ciudad de México. Su segundo duelo será el 18 de junio ante República Checa en el Estadio Atlanta y cerrarán la Fase de Grupos enfrentando a Corea del Sur en el Estadio BBVA de Monterrey .

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México vs Sudáfrica | jueves 11 de junio de 2026 | Estadio Banorte

Chequia vs Sudáfrica | jueves 18 de junio de 2026 | Estadio Atlanta

Sudáfrica vs Corea del Sur | miércoles 24 de junio de 2026 | Estadio BBVA

Este será el regreso del combinado sudafricano tras más de 10 años de ausencia, pues cabe recordar que su última participación en una justa mundialista ocurrió en el 2010 cuando fue anfitrión.