Emiliano Aguilar se sincera sobre el abandono, sus adicciones y la necesidad de un reencuentro con Pepe Aguilar

Emiliano Aguilar aborda sus adicciones y el distanciamiento con su padre, Pepe Aguilar, con la esperanza de una futura reconciliación, ilustrado con una imagen de su infancia familiar. (Captura de pantalla Imagen Televisión YouTube / Instagram: Emiliano Aguilar)

Emiliano Aguilar abrió uno de los capítulos más personales de su vida al hablar sobre sus problemas de adicción, el distanciamiento con su padre, Pepe Aguilar, y la posibilidad de una futura reconciliación familiar.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa El minuto que cambió mi destino sin censura, el cantante compartió episodios que marcaron su infancia y que, según relató, influyeron en la relación que mantiene con el intérprete de música regional mexicana.

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Las heridas de un divorcio

El hijo mayor de Pepe Aguilar explicó que uno de los aspectos que más le afectó durante su juventud fue percibir diferencias en la atención que recibía respecto a sus hermanos. Recordó que cuando acompañaba a su padre en algunos viajes, observaba cómo mantenía contacto constante con ellos.

“Yo veía cómo levantaba el teléfono y le hablaba a mis carnales como cada hora”, relató. Incluso recordó una etapa en la que ambos permanecieron nueve meses sin hablarse porque decidió esperar a que fuera su padre quien lo buscara primero.

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Aunque actualmente aborda el tema con cierta serenidad, reconoció que en aquel momento la situación le causó un profundo dolor emocional.

Carmen Treviño y Pepe Aguilar tuvieron un fugaz matrimonio a mediados de los años 90. (YouTube)

Emiliano Aguilar revela su batalla contra las adicciones

Otro de los momentos más impactantes de la conversación fue cuando habló de su historial de consumo de sustancias. Emiliano explicó que, pese a llevar años alejado de drogas como la cocaína y el cristal, continúa considerándose una persona en recuperación.

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“Yo sigo siendo adicto. Nunca paro de ser adicto, jamás”, afirmó.

El cantante detalló que su dependencia más severa fue al cristal y señaló que la recuperación es un proceso permanente. “En cualquier momento puede recaer”, comentó al explicar por qué evita declararse completamente libre de la adicción.

Según reveló, lleva ocho años sin consumir cristal, cocaína ni alcohol. Sin embargo, reconoció que continúa fumando marihuana de manera habitual.

“Hoy no me voy a meter cristal, la neta”, expresó al describir la filosofía de vivir “solo por hoy”, una práctica común entre personas que enfrentan procesos de rehabilitación.

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Emiliano Aguilar recibió críticas por exponer mariguana durante un live. (@emiliano.aguilar.t, Instagram)

Emiliano Aguilar: “Un vato siempre quiere el amor de su padre”

A pesar de los desencuentros que han marcado la historia familiar, Emiliano dejó entrever que mantiene la esperanza de acercarse nuevamente a su padre.

“Al fin de cuentas, un niño, un vato siempre quiere el amor de su padre. No me importa quién seas”.

El distanciamiento entre ambos ha sido tema recurrente durante años y se intensificó tras el incidente legal que protagonizó en 2017 en Estados Unidos. Sin embargo, el cantante reconoció que los problemas entre ambos existían desde mucho antes.

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Las declaraciones muestran a un Emiliano Aguilar dispuesto a hablar abiertamente sobre episodios complejos de su vida personal, desde las heridas familiares hasta el proceso que ha enfrentado para mantenerse alejado de las drogas, mientras deja abierta la posibilidad de un reencuentro con Pepe Aguilar en el futuro.