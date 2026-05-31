VIDEO | Octagón Jr. sale en camilla tras sufrir una aparatosa lesión en el cuello

Octagón Jr. sufrió una lesión grave en el cuello durante una función de lucha libre presentada como “Noche de los Grandes” de la AAA (Especial)

Octagón Jr. sufrió una lesión grave en el cuello durante una función de lucha libre presentada como “Noche de los Grandes” de la AAA el 30 de abril en la Arena Monterrey, lo que provocó su retiro inmediato en camilla.

El video muestra un evento de lucha libre donde dos contendientes yacen en el cuadrilátero. Tras un incidente, uno de los luchadores, identificado como Octagón Jr., permanece inmovilizado en el suelo mientras es atendido por personal. Posteriormente, el luchador es retirado del ring en una camilla por varias personas. Los logotipos de Bardahl, RedHot y AAA son visibles en el entorno. Es una cobertura de evento.

Hasta el día de hoy, la AAA y el equipo del luchador no han emitido un comunicado oficial sobre el diagnóstico médico o el estado actual de Octagón junior. Sin embargo, la preocupación crece entre los aficionados, quienes siguen pendientes de las redes sociales del gladiador y de la empresa. En diversos comentarios en redes sociales, los seguidores han expresado mensajes de apoyo y exigen claridad sobre posibles consecuencias para su carrera y participación en próximos eventos.

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El momento de la lesión y la reacción del público

El accidente ocurrió cuando Octagón Jr. ejecutó un movimiento aéreo de alto riesgo junto al estadounidense Joaquin Wilde. Al caer, la cabeza del luchador golpeó con fuerza la lona, lo que provocó que quedara tendido en el ring y que el referí solicitara ayuda médica de inmediato. En ese momento, el ambiente en la Arena Monterrey se transformó en silencio, mientras el público observaba la escena con preocupación.

El enmascarado sufrió un fuerte golpe en el cuello y hombro durante un combate en México y podría quedar fuera del evento internacional.

Videos difundidos en redes sociales mostraron el instante en el que el luchador permaneció inmóvil, mientras el equipo médico lo atendía y lo retiraba en camilla, en medio de aplausos y ovaciones del público. La función, grabada para transmitirse la próxima semana, quedó marcada por el incidente y la incertidumbre sobre la salud del gladiador.

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Incertidumbre sobre el futuro de Octagón Jr.

Hasta el momento, no existe información oficial que precise el tipo o gravedad de la lesión. La falta de declaraciones de los representantes de Octagón Jr. y de la AAA mantiene vigente la incertidumbre sobre su recuperación y la posibilidad de que regrese a la actividad en el corto plazo.

Octagón Jr. se ha posicionado, en los últimos años, como uno de los luchadores más reconocidos de la AAA. Su ausencia podría modificar los planes de la empresa para futuras funciones y eventos. Los fanáticos, por ahora, esperan que el luchador reciba atención médica adecuada y que se informe pronto sobre su evolución.

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