México Deportes

VIDEO | Octagón Jr. sale en camilla tras sufrir una aparatosa lesión en el cuello

El accidente ocurrió cuando el luchador mexicano ejecutó un movimiento aéreo de alto riesgo junto al estadounidense Joaquin Wilde

Guardar
Google icon
Octagón Jr. sufrió una lesión grave en el cuello durante una función de lucha libre presentada como “Noche de los Grandes” de la AAA (Especial)
Octagón Jr. sufrió una lesión grave en el cuello durante una función de lucha libre presentada como “Noche de los Grandes” de la AAA (Especial)

Octagón Jr. sufrió una lesión grave en el cuello durante una función de lucha libre presentada como “Noche de los Grandes” de la AAA el 30 de abril en la Arena Monterrey, lo que provocó su retiro inmediato en camilla.

El video muestra un evento de lucha libre donde dos contendientes yacen en el cuadrilátero. Tras un incidente, uno de los luchadores, identificado como Octagón Jr., permanece inmovilizado en el suelo mientras es atendido por personal. Posteriormente, el luchador es retirado del ring en una camilla por varias personas. Los logotipos de Bardahl, RedHot y AAA son visibles en el entorno. Es una cobertura de evento.

Hasta el día de hoy, la AAA y el equipo del luchador no han emitido un comunicado oficial sobre el diagnóstico médico o el estado actual de Octagón junior. Sin embargo, la preocupación crece entre los aficionados, quienes siguen pendientes de las redes sociales del gladiador y de la empresa. En diversos comentarios en redes sociales, los seguidores han expresado mensajes de apoyo y exigen claridad sobre posibles consecuencias para su carrera y participación en próximos eventos.

PUBLICIDAD

El momento de la lesión y la reacción del público

El accidente ocurrió cuando Octagón Jr. ejecutó un movimiento aéreo de alto riesgo junto al estadounidense Joaquin Wilde. Al caer, la cabeza del luchador golpeó con fuerza la lona, lo que provocó que quedara tendido en el ring y que el referí solicitara ayuda médica de inmediato. En ese momento, el ambiente en la Arena Monterrey se transformó en silencio, mientras el público observaba la escena con preocupación.

El enmascarado sufrió un fuerte golpe en el cuello y hombro durante un combate en México y podría quedar fuera del evento internacional.
El enmascarado sufrió un fuerte golpe en el cuello y hombro durante un combate en México y podría quedar fuera del evento internacional.

Videos difundidos en redes sociales mostraron el instante en el que el luchador permaneció inmóvil, mientras el equipo médico lo atendía y lo retiraba en camilla, en medio de aplausos y ovaciones del público. La función, grabada para transmitirse la próxima semana, quedó marcada por el incidente y la incertidumbre sobre la salud del gladiador.

PUBLICIDAD

Incertidumbre sobre el futuro de Octagón Jr.

Hasta el momento, no existe información oficial que precise el tipo o gravedad de la lesión. La falta de declaraciones de los representantes de Octagón Jr. y de la AAA mantiene vigente la incertidumbre sobre su recuperación y la posibilidad de que regrese a la actividad en el corto plazo.

Octagón Jr. se ha posicionado, en los últimos años, como uno de los luchadores más reconocidos de la AAA. Su ausencia podría modificar los planes de la empresa para futuras funciones y eventos. Los fanáticos, por ahora, esperan que el luchador reciba atención médica adecuada y que se informe pronto sobre su evolución.

Temas Relacionados

Octagón Jr.Joaquin WildeAAALesiónLucha libremexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Selección de Sudáfrica reporta problemas para viajar a México a pocos días del Mundial 2026

La SAFA señaló que realiza gestiones para resolver las dificultades y garantizar que el equipo arribe a la capital azteca antes del partido inaugural

Selección de Sudáfrica reporta problemas para viajar a México a pocos días del Mundial 2026

México logra histórica medalla de oro dentro de la Copa de Naciones de Salto Ecuestre

Después de 78 años, el país volvió a subirse a lo más alto del podio en esta prueba, donde Humberto Mariles es el máximo referente histórico

México logra histórica medalla de oro dentro de la Copa de Naciones de Salto Ecuestre

Toluca se une a Cruz Azul como los equipos de Concacaf clasificados al Mundial de Clubes 2029

El torneo de 2029 mantendrá la estructura de 32 equipos, distribuidos entre las distintas confederaciones

Toluca se une a Cruz Azul como los equipos de Concacaf clasificados al Mundial de Clubes 2029

Fernanda Arellano e Itzamary González se llevan la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Natación Artística

La actividad en la alberca sigue trayendo alegrías para todos los mexicanos desde aquella participación histórica en los Juegos Olímpicos de París 2024

Fernanda Arellano e Itzamary González se llevan la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Natación Artística

Erick Portillo se proclama como campeón de salto de altura en el Campeonato Mundial Indoor de Polonia

El mexicano sigue sumando logros y busca mantener el ritmo con miras a buscar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Erick Portillo se proclama como campeón de salto de altura en el Campeonato Mundial Indoor de Polonia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataques a policías en Sinaloa: cerca de 80 asesinados en dos años, 38 en Culiacán

Ataques a policías en Sinaloa: cerca de 80 asesinados en dos años, 38 en Culiacán

Felipe Calderón defiende su guerra contra el narco y asegura que fue “una decisión correcta”

Operación Enjambre suma siete presidentes municipales en funciones detenidos: quiénes son y de qué los acusan

Enfrentamiento en el penal de Aguaruto deja 7 reos fallecidos y uno herido en Culiacán, Sinaloa

Dirigen narcomanta a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, en Tijuana: “Dedícate a la música o te vamos a fusilar”

ENTRETENIMIENTO

Muere el padre de Abraham Luna, vocalista de Grupo Firme: “Acepto la voluntad de Dios”

Muere el padre de Abraham Luna, vocalista de Grupo Firme: “Acepto la voluntad de Dios”

Aarón Mercury rompe el silencio tras el video viral con una fan: “Es imposible que me sepa el nombre de todos”

Emiliano Aguilar se sincera sobre el abandono, sus adicciones y la necesidad de un reencuentro con Pepe Aguilar

De la decepción al reconocimiento: Julieta Venegas cambia su visión de la 4T con “La niña futbolista”

Panteón Rococó lleva ‘La dosis perfecta’ de música a más de 120 mil asistentes en Neza

DEPORTES

Selección de Sudáfrica reporta problemas para viajar a México a pocos días del Mundial 2026

Selección de Sudáfrica reporta problemas para viajar a México a pocos días del Mundial 2026

¿Quiénes son los jugadores de la Liga Mx que irán al Mundial 2026 con Uruguay?

México logra histórica medalla de oro dentro de la Copa de Naciones de Salto Ecuestre

Toluca se une a Cruz Azul como los equipos de Concacaf clasificados al Mundial de Clubes 2029

Fernanda Arellano e Itzamary González se llevan la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Natación Artística