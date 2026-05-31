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Violencia en Los Cabos: ataque armado deja 5 civiles y 2 militares heridos tras reporte de balaceras

Un ciudadano estadounidense murió derivado de los hechos

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FOTO: RASHIDE FRIAS /CUARTOSCURO.COM
FOTO: RASHIDE FRIAS /CUARTOSCURO.COM

Una noche de balaceras vivieron los habitantes de Los Cabos en Baja California Sur que culminaron en un enfrentamiento armado entre sicarios y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En redes sociales compartieron videos donde se escuchan disparos de arma de fuego de alto calibre, los cuales se percibieron incluso en las calles donde transitaban decenas de personas.

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Los reportes ciudadanos sobre las detonaciones provocaron que se desplegara un operativo de seguridad de los tres órdenes de gobierno y de las fuerzas armadas para realizar recorridos de vigilancia para verificar la situación.

El Ayuntamiento de Los Cabos detalló que las autoridades se encontraban realizando patrullajes de vigilancia para fortalecer la seguridad tras los reportes de balaceras.

Cinco civiles resultaron heridos y dos militares derivado de un enfrentamiento

El video muestra una escena nocturna en una carretera. Se observan múltiples vehículos, incluyendo un autobús y automóviles, aparentemente detenidos o con tráfico lento. Las luces de los vehículos iluminan la vía. Un hombre es captado corriendo cerca de una abertura o hueco en el suelo, adyacente a la carretera. Las imágenes documentan la situación de automovilistas en una vía obstruida. Video: Redes Sociales

La Mesa Estatal de Seguridad informó la mañana de este domingo que derivado de los hechos de violencia registrados durante la noche del sábado se desplegó un operativo de seguridad para atender la situación.

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Sin embargo, alrededor de las 23:00 horas personal de la Secretaría de la Defensa que se movilizaba en un operativo en San José del Cabo tuvo conocimiento de detonaciones de armas de fuego, por lo que adentraron al sitio del reporte.

En la acción, el personal militar ubicó en las inmediaciones de la localidad de Santa Anita a un grupo de personas armadas que se encontraban a bordo de diferentes vehículos.

Al percatarse de la presencia de los militares, los sujetos comenzaron a dispararles, lo que provocó un enfrentamiento.

Las autoridades informaron que derivado del ataque armado resultaron lesionados 2 elementos de la Defensa, así como 5 civiles que se encontraban en el área. Entre las personas heridas se encontraban una mujer de 65 años, un menor de 14, un hombre y una mujer de 36 y 43 años.

Un estadounidense murió derivado de la balacera

Derivado de los reportes de balaceras, un enfrentamiento entre elementos de la Defensa y sicarios dejó como saldo cinco civiles y dos militares heridos. Video: Redes sociales

Derivado del enfrentamiento también resultó lesionado un hombre originario de California, Estados Unidos, quien falleció durante la madrugada de este domingo.

Como parte del operativo desplegado, las autoridades lograron asegurar 4 armas largas, dos chalecos tácticos, 1 radio de comunicación, 15 artefactos conocidos como ponchallantas, así como dos vehículos en los que viajaban los presuntos agresores, quienes lograron huir del lugar.

“La Mesa Estatal de Seguridad informa que se mantienen las labores de seguridad y búsqueda en el municipio de Los Cabos con el objetivo de ubicar y detener a los responsables de estos hechos, reiterando el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para la salvaguarda de la población”, detalló en un comunicado.

Cabe señalar que la facción de Los Chapitos mantiene gran presencia en Baja California Sur, quienes continúan en disputa con la facción de Los Mayos. Desde 2025 diversos hechos de violencia en Los Cabos también han sido relacionados a la guerra que ambos grupos criminales mantienen, de acuerdo con declaraciones de Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador del estado.

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