Operación Enjambre suma siete presidentes municipales en funciones detenidos: quiénes son y de qué los acusan

La Operación Enjambre ha derivado en la detención de más de 85 funcionarios y exfuncionarios. Esta nota considera únicamente a los siete alcaldes que se encontraban en funciones al momento de su aprehensión. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

La detención de Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, Morelos, elevó a siete el número de alcaldes en funciones capturados como parte de la denominada Operación Enjambre, una estrategia impulsada por autoridades federales y estatales para investigar posibles vínculos entre servidores públicos y estructuras criminales.

Corona Damián fue arrestado el 30 de mayo de 2026 mediante un operativo coordinado por fuerzas federales. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, enfrenta señalamientos relacionados con delincuencia organizada y extorsión dentro de una investigación que también involucra a otros funcionarios municipales de Morelos.

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Su captura se convirtió en la más reciente de una lista de presidentes municipales detenidos durante el desarrollo de la Operación Enjambre. Los primeros arrestos ocurrieron el 7 de marzo de 2025, cuando fueron detenidos en Puebla Giovanni González Vieyra, alcalde de Tlachichuca, y Uruviel González Vieyra, presidente municipal de Ciudad Serdán, durante un operativo conjunto de fuerzas federales. Ambos fueron incorporados a investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con actividades delictivas y otros delitos bajo indagatoria de autoridades federales y estatales.

Un mes después, el 9 de abril de 2025, fue capturado Ari Patrick Mendiola Mondragón, alcalde de Almoloya de Alquisiras, Estado de México. Las investigaciones lo ubicaron dentro de una red bajo sospecha de colaborar con grupos criminales que operaban en la región.

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Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, Morelos, fue arrestado el sábado 30 de mayo mediante un operativo coordinado por fuerzas federales. (Crédito: Foto: SSPC)

Posteriormente, el 29 de mayo de 2025, fue detenido Ramiro González Vieyra, alcalde de San Nicolás Buenos Aires, Puebla. Al igual que sus hermanos, fue incluido en expedientes relacionados con presuntos vínculos con organizaciones delictivas y otros delitos investigados por instancias federales.

La operación continuó el 5 de febrero de 2026 con la captura de Diego Navarro Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco. De acuerdo con los reportes oficiales difundidos tras su arresto, la investigación incluyó acusaciones por extorsión, posibles actos de corrupción y presuntos nexos con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

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Meses después, el 20 de mayo de 2026, fue detenido Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, Morelos. Las autoridades señalaron que la investigación en su contra estaba relacionada con una presunta red de extorsión y corrupción que operaba en distintos municipios de la entidad.

Morelos, la entidad con más presidentes municipales en funciones detenidos

Diez días más tarde ocurrió la captura de Corona Damián. Con ello, Morelos se convirtió en la entidad con más presidentes municipales en funciones detenidos dentro de esta estrategia federal durante 2026.

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El pasado 20 de mayo, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, reveló detalles de las detenciones del alcalde de Atlatlahuacan y el exedil de Yecapixtla en Morelos. (Crédito: Gabinete de Seguridad)

Aunque las acusaciones varían de un expediente a otro, la mayoría de los casos comparten un elemento común: las investigaciones apuntan a posibles mecanismos de protección institucional, colaboración con grupos criminales o utilización de estructuras municipales para facilitar actividades ilícitas.

Investigan posible infiltración del crimen organizado en gobiernos locales

La Operación Enjambre fue presentada como un esfuerzo coordinado entre dependencias federales y fiscalías estatales para investigar la infiltración de organizaciones criminales en gobiernos locales. Desde su puesta en marcha, las autoridades han ejecutado órdenes de aprehensión contra funcionarios municipales, mandos policiales y servidores públicos de distintos niveles.

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De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la Operación Enjambre ha derivado en la detención de más de 85 funcionarios y exfuncionarios. Sin embargo, el recuento presentado en esta nota considera únicamente a los siete presidentes municipales que se encontraban en funciones al momento de su captura.