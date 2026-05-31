México logra histórica medalla de oro dentro de la Copa de Naciones de Salto Ecuestre

Después de 78 años, el país volvió a subirse a lo más alto del podio en esta prueba, donde Humberto Mariles es el máximo referente histórico. (Visuales Infobae México)

El equipo mexicano de salto ecuestre hizo historia al conquistar la medalla de oro dentro de la Copa de Naciones, la cual se llevó en la Piazza di Siena, ubicada en Roma.

La escuadra integrada por Andrés Azcárraga, Patricio Pasquel, Fernando Martínez y Carlos Hank se impuso a Alemania en un desempate, asegurando el primer sitio en una de las competencias más importantes del calendario internacional.

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Este triunfo representa un momento histórico para México, que vuelve a lo más alto del podio en esta prueba, 78 años después de su primer título en 1948.

El momento que pasó a la historia del deporte ecuestre

(REUTERS/Isabel Infantes)

México logró el título en la Copa de Naciones gracias a un inicio sólido con una primera ronda perfecta, sumando cuatro recorridos sin faltas. En la segunda vuelta, el equipo descartó los 12 puntos de penalización de Andrés Azcárraga, registró 4 penalizaciones con Patricio Pasquel y obtuvo recorridos limpios de Carlos Hank Guerreiro y Fernando Martínez Sommer.

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La definición llegó en el desempate, donde Patricio Pasquel, montando a Chakkalou PS, optó por un ritmo controlado y logró una ronda sin errores.

A pesar de la tensión en el segundo obstáculo, Pasquel cronometró 45.91 segundos sin penalización, superando al alemán Richard Vogel y asegurando la victoria para la delegación mexicana.

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Con este resultado, México celebró la medalla de oro y escribió un nuevo capítulo en la historia de este deporte.

Trayectoria de México en el deporte ecuestre olímpico

(Reuters)

México cuenta con una tradición destacada en el deporte ecuestre, especialmente en los Juegos Olímpicos. El momento más recordado ocurrió en Londres 1948, cuando el equipo mexicano de salto obtuvo la medalla de oro, liderado por Humberto Mariles, quien también ganó una presea dorada individual y una de bronce por equipos.

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A lo largo de su historia olímpica, México ha sumado siete medallas en deportes ecuestres, todas obtenidas en dos ediciones: Londres 1948 y Moscú 1980.

Londres 1948

Humberto Mariles – Oro en salto individual (Tres Días Individual, 6.25 pts.)

Rubén Uriza – Plata en salto individual (8.00 pts.)

Alberto Valdés Sr. – 10° lugar en salto individual (20 pts.)

Humberto Mariles, Raúl Campero y Joaquín Solano – Bronce en tres días por equipos (305.25 pts.)

Humberto Mariles, Rubén Uriza y Alberto Valdés Sr. – Oro en Copa de Naciones por equipos (34.25 pts.)

Moscú 1980

Manuel Mendívil, Fabián Vázquez, David Bárcenas y José Luis Pérez – Bronce en tres días por equipos (1,172.85 pts.)

Joaquín Pérez de las Heras – Bronce en salto individual (12.0 pts.)

José Pérez, Jesús Gómez, Alberto Valdéz y Gerardo Tazzer – Bronce en Copa de Naciones por equipos (59.75 pts.)

Estas actuaciones históricas posicionan a México como uno de los países latinoamericanos con mayor tradición ecuestre en el ámbito olímpico pese a no tener éxito reciente dentro de la disciplina.

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