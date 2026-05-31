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¿Quiénes son los jugadores de la Liga Mx que irán al Mundial 2026 con Uruguay?

La selección charrúa visitará Guadalajara para enfrentarse a España para cerrar la actividad de ambas selecciones en la fase de grupos

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La selección charrúa visitará Guadalajara para enfrentarse a España para cerrar la actividad de ambas selecciones en la fase de grupos. (REUTERS/Mariana Greif)
La selección charrúa visitará Guadalajara para enfrentarse a España para cerrar la actividad de ambas selecciones en la fase de grupos. (REUTERS/Mariana Greif)

La selección de Uruguay dio a conocer este domingo la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026, donde destacan tres futbolistas que militan en la Liga MX y algunos más que han pasado por equipos mexicanos.

Lista con representación de la Liga Mx

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

El representativo charrúa se prepara para disputar la Copa del Mundo 2026, con la mira puesta en dejar atrás el fracaso de Qatar 2022, donde el equipo quedó eliminado en la fase de grupos.

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Por ello, Marcelo Bielsa apostó por una convocatoria que combina experiencia y juventud con presencia de jugadores de la Liga MX a como Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres y Rodrigo Aguirre, quienes buscarán aportar su talento al equipo

Brian Rodríguez, actual mediocampista del América, destaca en el conjunto de Coapa por su velocidad y habilidad para desbordar por la banda. Su capacidad para generar peligro en el último tercio del campo lo convierte en una de las piezas más importantes del cuadro azulcrema y uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel uruguayo en esta convocatoria.

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Por su parte, Rodrigo Aguirre ha tenido una trayectoria marcada por la irregularidad. El delantero uruguayo ha pasado por varios equipos de la Liga MX y actualmente milita en Tigres.

A pesar de su potencia física y su capacidad para jugar de espaldas al arco, no ha logrado consolidarse como un delantero confiable ni titular indiscutible en sus equipos, aunque su experiencia y versatilidad le han permitido mantenerse en el radar de la selección uruguaya.

A la lista se suma Sebastián Cáceres, defensa central del América, quien se ha consolidado como titular en la zaga del equipo capitalino. Cáceres se distingue por su solidez defensiva, buen juego aéreo y capacidad para anticipar a los rivales.

Rivales para Uruguay en el Mundial 2026

(Jim Dedmon-USA TODAY Sports)
(Jim Dedmon-USA TODAY Sports)

Uruguay forma parte del Grupo H en el Mundial 2026, junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde, por lo que a continuación te presentamos el calendario de sus partidos:

Arabia Saudita vs. Uruguay

  • Lunes 15 de junio de 2026
  • Estadio Miami
  • 16:00 horas (tiempo del centro de México)

Uruguay vs. Cabo Verde

  • Domingo 21 de junio de 2026
  • Estadio de Miami
  • 16:00 horas (tiempo del centro de México)

Uruguay vs. España

  • Viernes 26 de junio de 2026
  • Estadio Guadalajara
  • 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Estos encuentros definirán el futuro de la selección uruguaya en la fase de grupos, con la mira puesta en avanzar a la siguiente ronda del torneo mundialista.

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