México

Con mariachi, gobernadores y 30 estados conectados: así vivió México el informe de Sheinbaum

La presidenta rindió cuentas a dos años de su triunfo electoral desde el Monumento a la Revolución, con transmisión simultánea en 30 estados del país

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Desde temprano, el Monumento a la Revolución se llenó de banderas, playeras moradas y el sonido del mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional. Miles de simpatizantes llegaron desde distintos puntos del país —algunos en transporte público, otros en autobuses organizados— para presenciar en vivo el segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a dos años de su histórico triunfo electoral.

El acto, denominado “Honestidad, Resultados, Amor al Pueblo y a la Patria. Rendición de Cuentas a Dos Años del Triunfo”, no se quedó en la capital: pantallas gigantes instaladas en plazas públicas de 30 entidades federativas transmitieron el discurso en simultáneo. Solo Coahuila quedó fuera, por encontrarse en pleno proceso electoral.

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“Es la victoria de las mujeres de México”

A las 11:17 horas, con un vestido morado, Sheinbaum tomó el micrófono entre gritos de “¡Presidenta, presidenta!”. Abrió con una declaración que marcó el tono del evento: su llegada al poder no fue solo un logro político, sino un hito histórico para las mujeres del país.

“Por primera vez una mujer llega a la Presidencia de la República. No es mi victoria, es la victoria de las mujeres de México“, afirmó ante una plaza repleta.

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Claudia Sheinbaum se dirigió a sus seguidores desde el Monumento a la Revolución, donde defendió la soberanía mexicana

Los números que presumió su gobierno

En el corazón del informe, Sheinbaum desplegó una serie de indicadores que su administración presenta como señales de avance:

  • Récord de inversión extranjera directa, 10.4% por encima de 2025.
  • Desempleo en 2.5%, ubicando a México entre los tres países con menor tasa en el mundo, según el INEGI.
  • El peso mexicano, segunda moneda más apreciada a nivel global.
  • Turismo al alza más del 10%, con la frase: “México está de moda”.
  • Pobreza laboral en mínimo histórico desde 2005.
  • Salario mínimo en más de 9 mil pesos, un incremento del 154% desde 2019.

Infraestructura, agua y energía

La mandataria también repasó obras concretas: 78 puentes recuperados, mil 100 kilómetros de infraestructura carretera intervenida y la reactivación de trenes de pasajeros como el Tren Insurgente y el Lechería-AIFA. Prometió llegar a 4 mil 200 kilómetros de vías férreas para 2030.

En materia de agua, anunció la desprivatización de más de 4 mil 600 millones de metros cúbicos y obras hidráulicas en más de 2 mil municipios. En energía, destacó 6 nuevas plantas de ciclo combinado y electricidad llevada a más de 13 mil comunidades.

Mexico's President Claudia Sheinbaum delivers a speech to supporters and government officials marking her second year in office at the Monumento a la Revolucion in Mexico City, Mexico, May 31, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Mexico's President Claudia Sheinbaum delivers a speech to supporters and government officials marking her second year in office at the Monumento a la Revolucion in Mexico City, Mexico, May 31, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Soberanía y el mensaje al exterior

El cierre fue el pasaje más encendido del discurso. Sheinbaum respondió con firmeza a las presiones externas que ha enfrentado su gobierno, especialmente tras la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua y las solicitudes de extradición de funcionarios mexicanos.

“¡México no es piñata de nadie! México es un país libre, independiente y soberano”, proclamó. Criticó a la ultraderecha mexicana por invitar a políticos extranjeros a rendir homenaje a Hernán Cortés y remató con una convocatoria a la ciudadanía: “La patria se defiende y no se vende”.

El acto concluyó pasadas las 12:30 horas, dejando una jornada que combinó rendición de cuentas, despliegue político y un mensaje claro tanto hacia adentro como hacia el exterior: la transformación, según Sheinbaum, no tiene reversa.

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