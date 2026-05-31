México

Sheinbaum convoca a organizar asambleas informativas en plazas públicas para defender la soberanía nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denunció que la manipulación digital y las fake news buscan erosionar gobiernos a través de plataformas globales y algoritmos

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Mexico's President Claudia Sheinbaum attends an event to mark her second year in office at the Monumento a la Revolucion in Mexico City, Mexico, May 31, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Mexico's President Claudia Sheinbaum attends an event to mark her second year in office at the Monumento a la Revolucion in Mexico City, Mexico, May 31, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Durante la rendición de cuentas por el segundo aniversario de su victoria electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denunció que su administración es víctima de un ataque de desinformación orquestado por la ultraderecha internacional.

De acuerdo con la mandataria, esta campaña mediática se intensificó tras el incidente en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, donde dos agentes estadounidenses perdieron la vida luego de participar en el desmantelamiento de un narcolaboratorio. Esta coyuntura ha puesto en el ojo del huracán tanto a la gobernadora panista de la entidad, Maru Campos, como a la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

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A este hecho se sumó, la acusación del Departamento de Justicia de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros políticos, por presuntamente tener vínculos con la célula delictiva “Los Chapitos”.

Al respecto, Sheinbaum advirtió sobre el peligro de la manipulación digital:

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló una campaña de desinformación impulsada por la ultraderecha internacional durante su segundo aniversario electoral. | (X, RosaIcela)
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló una campaña de desinformación impulsada por la ultraderecha internacional durante su segundo aniversario electoral. | (X, RosaIcela)

“Hoy pueden expresarse a través de campañas digitales. Operaciones de desinformación que buscan erosionar gobiernos o movimientos pueden operar desde plataformas globales, donde el flujo de información está concentrado en muy pocas manos, con una capacidad de influencia a través de algoritmos sin precedentes en la humanidad.

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El uso de cuentas falsas, que operan con bots... Lo que está en disputa no solo es la política, sino que lo que quieren hacer es cambiar la percepción de la realidad; no se trata de negar la libertad de expresión”.

Ante este panorama de desinformación y fake news, la titular del Ejecutivo lanzó un llamado al pueblo de México para movilizarse. Convocó a que, “a partir de la próxima semana”, la ciudadanía tome las plazas públicas para realizar asambleas informativas y distribuir volantes y periódicos bajo la consigna: “La patria no se vende”.

Claudia Sheinbaum hizo el llamado durante su discurso en el Monumento a la Revolución por el aniversario de su victoria electoral

“A todas y todos los mexicanos, podemos tener diferencias, pero hay algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo: en México decidimos quién manda”, concluyó la jefa de Estado, subrayando la importancia de la unidad nacional y la defensa de la soberanía frente a cualquier intento de injerencia externa.

“¿Es legítimo el interés para combatir la delincuencia organizada?”: cuestiona Sheinbaum

La mandataria federal lanzó un cuestionamiento, tras el aumento de la “ofensiva mediática” en contra de su administración, y señaló que la derecha estadounidense podría estar detrás de la oleada de desinformación en torno a la situación política en México:

“¿Es realmente interés legítimo, genuino, por ayudar a México, un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada o quizá estamos viendo cómo sectores de ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026?"

Cabe recordar que una investigación periodística reciente reveló la existencia de una red internacional destinada a manipular el escenario político de México a través de la difusión de noticias falsas por medios digitales.

Las grabaciones filtradas detallan la existencia de una red financiada por actores extranjeros que buscaría influir en el contexto político nacional a través de la difusión de información falsa mediante canales digitales y recursos públicos. (Infobae-Itzallana)
Las grabaciones filtradas detallan la existencia de una red financiada por actores extranjeros que buscaría influir en el contexto político nacional a través de la difusión de información falsa mediante canales digitales y recursos públicos. (Infobae-Itzallana)

Audios filtrados de conversaciones privadas revelan que esta operación está financiada por actores extranjeros y busca desestabilizar a los gobiernos de México y Colombia.

Entre los participantes en las grabaciones se encuentran figuras del entorno político hondureño, como el expresidente Juan Orlando Hernández, el presidente Nasry Asfura y la vicepresidenta María Antonieta Mejía. Hernández, quien fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos y luego indultado por Donald Trump en 2024, aparece como operador político en la región.

En una de las conversaciones, Hernández describe la creación de una célula en Estados Unidos con el objetivo de instalar una oficina que sirva como portal de noticias de apariencia latinoamericana para difundir desinformación regional. Se mencionan fondos públicos hondureños, especialmente del Instituto Nacional de Deporte (INSEP), y aportaciones extranjeras, incluyendo un compromiso de 350 mil dólares del gobierno argentino y apoyo de un contacto mexicano.

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