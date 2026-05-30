Nomofobia, la fobia del siglo XXI: por qué el miedo a perder el celular ya es un problema clínico

El uso intensivo del celular ha originado la nomofobia, un miedo real a quedarse sin acceso al dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso intensivo del teléfono móvil se ha convertido en una característica central de la vida moderna.

Esta dependencia ha dado lugar a una respuesta emocional reconocida como nomofobia, definida como el miedo o ansiedad intensa ante la posibilidad de quedarse sin acceso al celular, sin batería, sin señal o sin el propio dispositivo.

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Diversos estudios publicados en revistas de salud mental han advertido que no se trata de una simple incomodidad, sino de un fenómeno con implicancias sobre el bienestar emocional y la vida diaria.

Definición y manifestaciones clínicas

El concepto “nomofobia” surgió en 2008 a partir de un estudio encargado por la oficina de correos británica (UK Post Office) a la organización de investigación YouGov, diseñado para evaluar las ansiedades de los usuarios de teléfonos móviles.

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De acuerdo con el portal Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health, el término proviene de la frase inglesa “no-mobile-phone-phobia”.

La nomofobia engloba una serie de síntomas como nerviosismo, inquietud, sudoración, sensación de angustia y la necesidad constante de verificar el teléfono.

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Investigadores como Yildirim y Correia han señalado que este fenómeno afecta la rutina diaria y puede intensificarse en personas con antecedentes de ansiedad o baja autoestima, incrementando así la vulnerabilidad a la dependencia tecnológica.

Factores de riesgo y población afectada

La nomofobia afecta a personas de todas las edades, pero los adolescentes y jóvenes adultos son especialmente vulnerables.

Expertos en psiquiatría y salud pública, citados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), advierten que el inicio temprano en el uso de dispositivos móviles incrementa el riesgo de comportamientos adictivos y dependencia, lo que puede repercutir en el rendimiento académico, laboral y en las relaciones interpersonales.

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Estudios recientes publicados por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) demuestran que la exposición prolongada a notificaciones y redes sociales activa los circuitos de recompensa en el cerebro, especialmente en áreas como el núcleo accumbens y la corteza prefrontal.

Esta dinámica produce modificaciones en la estructura y el funcionamiento del cerebro, lo que facilita la aparición de hábitos compulsivos de uso y reduce la capacidad para controlar o interrumpir voluntariamente la conexión con las redes sociales.

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Infografía que detalla el origen, significado, síntomas, efectos en la rutina y factores de riesgo de la nomofobia, la ansiedad moderna por no tener un teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias sobre la salud y el bienestar

El impacto de la nomofobia trasciende el plano emocional.

El IMSS y especialistas en neuropsiquiatría advierten que la ansiedad por la ausencia del celular puede asociarse a síntomas físicos como alteraciones en el sueño, tensión muscular, fatiga y dificultades de concentración.

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Asimismo, señalan que dormir con el teléfono cerca o mantenerlo encendido durante la noche afecta los ritmos circadianos y reduce la calidad del sueño, incrementando además los estados ansiosos.

La dependencia excesiva del teléfono puede contribuir al aislamiento familiar y social, ya que el individuo prioriza la comunicación digital sobre la presencial. También puede afectar el rendimiento y la productividad diaria.

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Abordaje y estrategias para reducir la ansiedad digital

El consenso entre expertos sostiene que el objetivo no es eliminar el teléfono móvil, sino recuperar el equilibrio y el control sobre su uso.

Neuropsicólogos como Emma L. Ducca y Raphael Wald recomiendan la implementación de pausas digitales conscientes, la definición de horarios y la limitación de notificaciones para reducir la exposición a estímulos constantes, según lo citado por Baptist Health y Verywell Mind.

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Además, la evidencia señala que las pausas planificadas y el reemplazo progresivo de la comunicación digital por actividades presenciales contribuyen a disminuir la ansiedad relacionada con la nomofobia.

Dormir con el celular cerca o dejarlo encendido durante la noche altera los ritmos circadianos, disminuye la calidad del sueño y puede aumentar la ansiedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención y acompañamiento profesional

Las autoridades en salud insisten en la prevención como herramienta esencial.

El IMSS subraya la importancia de retrasar la introducción del teléfono móvil en niños y adolescentes, acompañar el aprendizaje del uso responsable y promover el diálogo sobre los riesgos de la dependencia tecnológica.

En aquellos casos donde la ansiedad interfiere con la vida cotidiana, el acompañamiento profesional resulta fundamental.

Los especialistas pueden orientar en el manejo de síntomas, identificar factores de riesgo asociados y proponer intervenciones personalizadas.

Estatus en los manuales diagnósticos

Actualmente, la comunidad científica es clara en señalar que la nomofobia no aparece como una enfermedad independiente en el DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales).

Este fenómeno se describe en la literatura como una “respuesta emocional” o una “dependencia”, y suele analizarse bajo la categoría de fobia específica o como una manifestación de los trastornos de adicción conductual vinculados a la tecnología, tal como coinciden Psychology Today y revisiones científicas internacionales.

En aquellos casos donde la ansiedad interfiere con la vida cotidiana, el acompañamiento profesional resulta fundamental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la nomofobia aún no se reconoce como un trastorno clínico independiente, su impacto sobre la salud mental y social es innegable.

La presión por mantenerse siempre disponible a través del teléfono móvil puede generar una ansiedad persistente, alterar el descanso y repercutir en la vida personal, académica y laboral.

Frente a esta realidad, la clave está en identificar los síntomas y adoptar estrategias que permitan recuperar el control, priorizando el equilibrio digital y el bienestar integral.

Fomentar una relación saludable con la tecnología implica establecer límites claros, promover el uso consciente y recurrir a la ayuda de especialistas cuando la dependencia interfiere con la calidad de vida.

Así, es posible aprovechar los beneficios de la conectividad sin sacrificar la salud emocional ni la vida social fuera de la pantalla.