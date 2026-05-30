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Sudáfrica, rival de México, empata sin goles ante Nicaragua en su último exámen antes del Mundial 2026

Los Bafana Bafana dominaron el juego en Johannesburgo pero su falta de contundencia y el penal fallado por Lyle Foster preocupan de cara al debut mundialista

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El empate sin goles contra Nicaragua estira a cuatro los partidos consecutivos sin triunfo para el combinado africano, encendiendo alarmas ante su inminente enfrentamiento contra la Selección Mexicana. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
El empate sin goles contra Nicaragua estira a cuatro los partidos consecutivos sin triunfo para el combinado africano, encendiendo alarmas ante su inminente enfrentamiento contra la Selección Mexicana. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La Selección de Sudáfrica cerró su preparación rumbo al Mundial 2026 con un insaboro empate 0-0 frente a Nicaragua en Johannesburgo.

El partido dejó más dudas que certezas para los Bafana Bafana, quienes serán el primer rival de México en el partido inaugural del torneo el próximo 11 de junio en el mítico Estadio Azteca.

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El empate sin goles ante Nicaragua genera incertidumbre sobre el verdadero nivel competitivo de Sudáfrica para el Mundial 2026. (X/ @BafanaBafana)
El empate sin goles ante Nicaragua genera incertidumbre sobre el verdadero nivel competitivo de Sudáfrica para el Mundial 2026. (X/ @BafanaBafana)

Con este resultado, Sudáfrica acumula una racha negativa que preocupa a su afición y al cuerpo técnico de cara al compromiso mundialista.

Un dominio sin recompensa

Aunque el conjunto africano dominó ampliamente la posesión y generó múltiples ocasiones, la falta de contundencia volvió a ser su gran problema. El penal fallado por Lyle Foster en el primer tiempo fue el reflejo de un equipo que controla el juego pero no logra capitalizarlo en goles.

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  • Posesión abrumadora: Sudáfrica controló cerca del 85% del balón.
  • Generación ofensiva: 16 disparos, cinco de ellos a portería.
  • Figura rival: el arquero nicaragüense Adonis Pineda fue clave para mantener el cero.
  • Ocasión perdida: Foster estrelló su penal en el poste, dejando escapar la ventaja.
Lyle Foster falló un penal clave en el primer tiempo, evidenciando la falta de contundencia ofensiva de los Bafana Bafana.(REUTERS/Siphiwe Sibeko)
Lyle Foster falló un penal clave en el primer tiempo, evidenciando la falta de contundencia ofensiva de los Bafana Bafana.(REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Los Bafana Bafana mostraron capacidad de generar juego, pero su falta de definición sigue siendo el gran obstáculo antes de la Copa Mundial. La superioridad en la cancha no se tradujo en goles, y eso preocupa de cara a un torneo donde cada detalle cuenta.

Una racha preocupante para los Bafana Bafana

Sudáfrica no sólo empató hoy contra Nicaragua, también arrastra una serie de resultados negativos que ponen en duda su nivel competitivo.

  • Empate 1-1 contra Panamá en marzo.
  • Derrota 1-2 frente a Panamá en el segundo amistoso.
  • Caída ante Camerún en otro ensayo.
  • Nueva igualdad sin goles contra Nicaragua.
La Selección de Sudáfrica acumula una racha negativa, con cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria antes del Mundial 2026. (REUTERS/Rogan Ward)
La Selección de Sudáfrica acumula una racha negativa, con cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria antes del Mundial 2026. (REUTERS/Rogan Ward)

Así, Sudáfrica llega al Mundial con cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, lo que refleja problemáticas que generan incertidumbre sobre su verdadero nivel competitivo.

El equipo de Hugo Broos no ha encontrado la fórmula para convertir su dominio en resultados, y esa falta de confianza puede pesar en el debut.

Lo que significa para México

Este empate de Sudáfrica no sólo es un dato estadístico más, también es un mensaje para México: su rival inaugural llega con dudas, pero con la motivación de sorprender.

  • Debut mundialista: el Tri abrirá el torneo contra Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca.
  • Ventaja potencial: la falta de gol de los Bafana Bafana puede ser un punto a favor de México.
  • Grupo A exigente: además de México y Sudáfrica, lo completan Chequia y Corea del Sur.
México enfrentará a una Sudáfrica con dudas ofensivas en el partido inaugural del Grupo A en el Estadio Azteca. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
México enfrentará a una Sudáfrica con dudas ofensivas en el partido inaugural del Grupo A en el Estadio Azteca. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

En este sentido, mientras México carga con la presión de abrir el Mundial en casa, Sudáfrica llega con dudas y la motivación de sorprender. El partido inaugural será clave para marcar el rumbo del grupo y medir la capacidad del Tri para aprovechar las debilidades de su rival.

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