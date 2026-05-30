México

Apasionados de la adrenalina preparense para un evento extremo con BMX freestyle y concierto de heavy metal gratis en la CDMX

La agenda incluye exhibición de BMX freestyle y actuaciones de grupos mexicanos de heavy metal en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc; se puede llegar fácilmente usando Metro, Metrobús o tren suburbano

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Composición vibrante con riders de BMX realizando acrobacias en rampas, una banda de heavy metal tocando en un escenario y una multitud animando, todo entre llamas y explosiones.
Un emocionante evento de BMX freestyle y heavy metal gratuito se apodera de la CDMX, con atletas desafiando la gravedad y una banda de rock encendiendo el escenario ante una multitud eufórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prepárate para vivir un domingo lleno de intensidad con una exhibición de BMX y conciertos de heavy metal completamente gratis en la Ciudad de México.

La Gira de Promoción Deportiva llega este fin de semana a la alcaldía Cuauhtémoc con una jornada que combina acrobacias en bicicleta y música en vivo, sin costo de entrada.

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El evento se realizará el domingo 31 de mayo, de 11:00 a 14:00 horas, en la Explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc, ubicada en Aldama y Mina s/n, colonia Buenavista.

Saltos, piruetas y maniobras en la modalidad estilo libre

Cartel promocional del evento Gira de Promoción Deportiva BMX, mostrando a un ciclista con casco realizando una acrobacia sobre una bicicleta blanca
La Alcaldía Cuauhtémoc invita a la Gira de Promoción Deportiva BMX el 31 de mayo con exhibiciones y bandas de heavy metal mexicano en la Explanada de la Alcaldía. (Alcaldía Cuahutémoc)

La exhibición se centrará en el BMX freestyle, vertiente del deporte que privilegia los trucos y las maniobras de alto impacto sobre rampas y superficies urbanas.

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Según la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la disciplina tiene sus raíces en California, Estados Unidos, durante la década de los 60, cuando jóvenes inspirados por el motocross adaptaron sus bicicletas para correr en terrenos de tierra.

El punto de inflexión llegó en 1971 con el documental On Any Sunday, sobre carreras de motocicletas, que incluía una escena de niños pedaleando en una pista improvisada. Esa imagen disparó el interés masivo por el deporte en todo el país.

El estilo libre como disciplina autónoma tomó forma a mediados de los 70, cuando los ciclistas comenzaron a explorar rampas y obstáculos diseñados originalmente para el skateboard. En 1982 se fundó la American Freestyle Association (AFA), el primer organismo rector del BMX freestyle.

La modalidad alcanzó visibilidad global en 1995 al incorporarse a los X Games y consolidó su estatus olímpico en los Juegos de Tokio 2020.

Bandas de heavy metal mexicano completan el programa

@donovan_serrano

Promoción deportiva en Cuauhtémoc CDMX 👹🔥 #bmx #deporte #cdmx @ElDiablitoBmx @Move balance fisioterapia @720° BMX TEAM @Zarz_Sport @Dxxtr

♬ sonido original - DiablitoDonovan

La jornada deportiva tendrá como telón sonoro grupos de heavy metal nacional que actuarán en vivo durante el evento.

Los organizadores no han revelado aún qué agrupaciones subirán al escenario. La entrada es gratuita y abierta al público en general.

Cómo llegar a la Explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc

El punto de encuentro es Aldama y Mina s/n, colonia Buenavista. Las opciones de transporte público más cercanas, según Moovit, son:

Metro: La estación Revolución (Líneas 2 y 3) se ubica a 6 minutos a pie. La estación Buenavista (Línea B) queda a 9 minutos caminando.

Tren suburbano: La estación Buenavista del tren Buenavista-Cuautitlán está a aproximadamente 9 minutos a pie del lugar.

Metrobús: Las líneas 1 y 4 tienen parada en Buenavista, sobre avenida Insurgentes Norte y Eje 1 Norte Mosqueta.

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