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Amandititita encenderá Tlatelolco con su anarcumbia gratis

La artista regresa a los escenarios al aire libre con letras llenas de ironía y ritmo que celebran la vida en la ciudad

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Tres personas disfrazadas de rosa actúan. Una ondea bandera negra con "A" roja. Dos rubias visten de rosa. Hombre toca instrumento. Fondo con árboles y carpas blancas
El concierto forma parte del programa “Cuícatl: la ciudad que suena”, una gira itinerante que lleva música en vivo a espacios públicos de la Ciudad de México. (Selene Miranda/Infobae México)

Amandititita lleva su cumbia urbana gratis a Tlatelolco este domingo con “La Güera Televisa” y “Metrosexual” entre los temas que prometen poner a bailar al público en el Ágora Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

El concierto forma parte del programa “Cuícatl: la ciudad que suena”, una gira itinerante que lleva música en vivo a espacios públicos de la Ciudad de México. La entrada es libre y la cita es el domingo 31 de mayo de 2026.

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A qué hora iniciará el concierto de Amandititita en Tlatelolco

Póster verde de concierto con una mujer de sombrero rosa, altavoces y notas musicales. Incluye nombres de artistas, fecha, lugar y logos del Gobierno de la Ciudad de México y Cultura
El Ágora Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, es el escenario elegido para esta fecha, uno de los recintos al aire libre más activos del centro de la ciudad. (Gobierno CDMX)

Guz Guevara abrirá el espectáculo a las 15:00 horas para calentar el ambiente. Amandititita tomará el escenario a las 16:00 horas con su propuesta de cumbia con humor y crítica social.

“Cuícatl: la ciudad que suena” es el programa que hace posible este tipo de presentaciones sin costo para el público. La iniciativa lleva conciertos de artistas mexicanos a distintos puntos de la capital como parte de una agenda cultural itinerante.

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El Ágora Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, es el escenario elegido para esta fecha, uno de los recintos al aire libre más activos del centro de la ciudad.

Amandititita recorre las 16 alcaldías de la CDMX cada domingo hasta septiembre

Performance M, con un vestido rosa brillante y guantes negros, sonríe en un escenario al aire libre. Sostiene un micrófono y un teléfono
La iniciativa busca descentralizar la oferta cultural y llevar espectáculos profesionales a parques, plazas y centros deportivos de cada rincón de la ciudad. (Selene Miranda/Infobae México)

El concierto de Tlatelolco es solo una parada de una gira más amplia. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México programa a Amandititita en las 16 alcaldías de la capital durante 16 domingos consecutivos, del 3 de mayo al 6 de septiembre de 2026, con entrada libre en todos los casos.

La iniciativa busca descentralizar la oferta cultural y llevar espectáculos profesionales a parques, plazas y centros deportivos de cada rincón de la ciudad.

El calendario completo de sedes es el siguiente:

  • 31 de mayo — Jardín de Santiago, Tlatelolco, Cuauhtémoc
  • 7 de junio — UTOPÍA Meyehualco, Iztapalapa
  • 14 de junio — Foro Cultural Magdalena Contreras
  • 21 de junio — Isleta del Bosque de Chapultepec, Primera Sección, Miguel Hidalgo
  • 28 de junio — Velaria del Campamento Dos de Octubre, Iztacalco
  • 26 de julio — Plaza San Jacinto, Álvaro Obregón
  • 2 de agosto — Sede por confirmar, Xochimilco
  • 9 de agosto — Deportivo Eduardo Molina, Venustiano Carranza
  • 16 de agosto — Explanada Tecómitl, Milpa Alta
  • 23 de agosto — Parque del Mestizaje, Gustavo A. Madero
  • 30 de agosto — Mixquic, Tláhuac
  • 6 de septiembre — Parque Tezozómoc, Azcapotzalco

Cada presentación incluye un acto de apertura a cargo de un artista emergente capitalino. La propia Amandititita fue quien seleccionó a un proyecto musical por alcaldía entre los participantes de la convocatoria que la Secretaría de Cultura lanzó en marzo de 2026.

Quién es Amandititita, la reina de la anarcumbia

Dos performers en un escenario. Una lleva un vestido rosa vibrante, guantes negros, gafas de sol y micrófono. La otra, un top negro y tutu naranja
A los 16 años se fue a vivir sola a una azotea de la colonia Condesa, en Ciudad de México, donde escribía para procesar el dolor por la muerte de su padre. Años después, esa necesidad de expresión encontró su cauce en la música. (Selene Miranda/ Infobae México)

Amanda Lalena Escalante Pimentel nació el 3 de agosto de 1979 en Tampico, Tamaulipas. Es hija del músico Rockdrigo, fallecido en el terremoto del 19 de septiembre de 1985 cuando el departamento donde vivía se derrumbó.

A los 16 años se fue a vivir sola a una azotea de la colonia Condesa, en Ciudad de México, donde escribía para procesar el dolor por la muerte de su padre. Años después, esa necesidad de expresión encontró su cauce en la música.

En 2008 firmó con Sony-BMG y lanzó su primer álbum, La reina de la anarcumbia, con el que acuñó el término “anarcumbia”: un estilo propio que mezcla rock, reggae, rap y cumbia mexicana con sátira social. El sencillo “La muy muy” llegó al puesto 49 del Billboard.

Su segundo disco, La Descarada (2009), incluyó “Metrosexual” y “La Güera Televisa”, esta última una burla directa a las televisoras que, según relató la propia artista, le costó el respaldo de su disquera. En 2013 publicó Mala fama y en 2019 regresó con Pinche amor tras cuatro años de pausa.

En 2023, su tema “La mataviejitas” —una crónica satírica sobre la asesina serial Juana Barraza Samperio— resurgió con fuerza al ser incluida en el documental La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas, producido por Netflix. En julio de 2024 publicó El propósito de la oscuridad, un audiolibro biográfico sobre su vida y carrera.

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