Así se ve el Estadio Monterrey a 13 días del Mundial 2026

El renovado Estadio BBVA se presenta transformado, listo para albergar el histórico partido 1000 de la Copa Mundial de la FIFA. (REUTERS/Daniel Becerril)

El Estadio BBVA, luce completamente renovado y listo para la Copa Mundial de la FIFA 2026. A tan solo 13 días de que ruede el balón en la Sultana del Norte, la sede muestra su mejor cara ante miles de aficionados que se están incorporando desde distintos rincones del planeta.

Imágenes difundidas en redes oficiales muestran el recinto en óptimas condiciones, destacando su césped impecable, gradas limpias y una vista panorámica que enmarca el icónico Cerro de la Silla.

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La transformación del Estadio BBVA incluye la eliminación de logotipos comerciales y la adopción de una imagen internacional para la Copa Mundial de la FIFA. (Crédito especial: X/ @Osomty16)

En este sentido, la transformación no es solamente visual: el inmueble ha sido objeto de una profunda intervención para cumplir con los estándares de la FIFA, eliminando referencias comerciales y reforzando la logística interna y externa.

El Estadio BBVA muestra su mejor cara

La imagen más reciente del Estadio, compartida por la organización del Mundial, muestra el recinto reluciente y adaptado para la justa global:

El césped luce perfectamente cuidado , con la cancha demarcada y lista para la acción de los mejores equipos del mundo.

Las gradas , libres de publicidad y con señalización renovada, ofrecen una vista sin obstáculos desde cualquier ángulo, manteniendo la arquitectura moderna.

El entorno resalta la vista al Cerro de la Silla, símbolo de Monterrey, integrando la experiencia futbolera con la identidad local.

El video oficial compartido muestra el césped impecable y gradas sin publicidad en el Estadio Monterrey, integrando la vista al icónico Cerro de la Silla. (X/ @MonterreyFWC26)

Cada detalle, desde la limpieza hasta la neutralidad visual exigida por la FIFA, refleja el esfuerzo por garantizar una experiencia internacional para los asistentes.

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Infraestructura y movilidad bajo estándares FIFA

Para el Mundial 2026, el recinto adoptó el nombre de Estadio Monterrey y eliminó toda referencia a patrocinadores, cumpliendo con la neutralidad exigida por la FIFA.

Se retiraron cerca de 2 mil logotipos y símbolos de clubes locales, dando paso a una imagen completamente internacional.

El estadio fue equipado con tecnología de punta , césped híbrido, zonas VIP renovadas y sistemas de seguridad mejorados.

El acceso y la movilidad fueron rediseñados, incluyendo cierres viales, rutas especiales de transporte público y el sistema Park & Ride para facilitar la llegada de aficionados.

El acceso al Estadio Monterrey incorporará rutas especiales de transporte público, cierres viales y el sistema Park & Ride para la movilidad de los aficionados. (REUTERS/Daniel Becerril)

Estas acciones buscan garantizar la seguridad y la eficiencia en cada jornada mundialista.

Una experiencia mundialista única en Monterrey

El recinto albergará cuatro partidos, incluyendo el histórico partido número 1000 en la historia de los Mundiales, cuando Túnez enfrente a Japón el 20 de junio.

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La ciudad está preparada para recibir a miles de visitantes, quienes podrán disfrutar de la hospitalidad regiomontana, la gastronomía local y rutas animadas conectando el Centro con el estadio.

Las autoridades han subrayado la importancia de la hidratación y la protección solar, dadas las altas temperaturas de la región durante el verano.

El ambiente que se respira en Monterrey es de expectativa y orgullo, con la comunidad lista para hacer historia y consolidar al estadio como referente mundialista.

Monterrey espera recibir a miles de visitantes que disfrutarán de cuatro partidos de la Copa del Mundo, incluido el ansiado partido 1000 entre Japón y Túnez. (REUTERS/Daniel Becerril)

Con la cuenta regresiva en marcha, el Estadio Monterrey se perfila como uno de los escenarios más modernos y espectaculares del Mundial 2026.